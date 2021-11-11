推特投票結束後馬斯克出售50億美元特斯拉股票

15 分钟前

圖像來源，Getty Images

特斯拉（Tesla）電動車首席執行官伊隆·馬斯克（Elon Musk）在推特投票出現結果之後賣出了價值約50億美元的特斯拉股票。

此前，他在社交媒體推特上發起一次投票，詢問追蹤他推特的6300萬粉絲是否支持他出售手中特斯拉股票的10%。

推特投票結果多數人贊成他出售股票，結果特斯拉股價兩天之內下跌16%，後來又部分回穩。

但目前並不清楚，馬斯克出售手中持股，和推特投票是否有直接關係，也不清楚他是否會繼續出售手中持股。

特斯拉是全球市值最高的汽車製造商，股價市值超過1萬億美元。

馬斯特的信託出售大約360萬股，價值大約為40億美元。

根據美國證券監管機構所得的紀錄顯示，馬斯克還行使股票選擇權購入了220萬股，然後出售其中93.4萬股，大約11億美元。

文件顯示，有大約五分之一的股票是根據九月就預先安排好的交易計劃出售，該交易計劃早在馬斯克的推特投票之前就已經安排好。

不過監管文件顯示，其餘的股票出售事先沒有預定計劃。

推特投票

上周，馬斯克在推特上發文，要求粉絲投票決定他是否應該出售部分特斯拉股票納稅。

「最近，關於未實現的收益作為避稅手段之一有許多的討論，因此我提議出售手中10%的特斯拉股票。」

「不論結果如何，我都會遵守投票結果。」

一共有超過350萬人投票，近58%的人贊成出售。

在投票結果出現之後，馬斯克一直沒有對投票結果發表公開評論，也沒有說明他將如何以及何時出售他的股份。

開徵富人稅？

馬斯克此前曾表示，他沒有從特斯拉領取現金或獎金，「我只有股票，所以要我繳納個人所得稅的唯一辦法就是出售股票變現。」

根據美國民主黨在參議院提出的計劃，當億萬富翁的股票價格上漲時，可以對其「未實現的收益」徵稅，即使他們沒有出售任何股票。

據信，無論資產是否被出售，對資本利得徵稅的提議可能會影響到美國約700名億萬富翁。批評人士指出，資產的價值並不總是上升，有時候也會下降。

富人捐錢

除了對「未實現的收益」徵稅提議之外，還有許多人認為全球頂尖富豪應該為貧窮、饑餓、氣候變化等全球性問題負擔更多責任。

此前，聯合國世界糧食計劃署負責人的一項聲明說，馬斯克只要花2%的財富就可以幫助解決世界饑餓問題。

對此馬斯克回應說，只要聯合國世界糧食計劃署能清楚說明，60億美元將如何解決世界饑餓問題，他就願意捐錢。

馬斯克是全世界最富有的人之一，他的個人財富據估計超過2800億美元。