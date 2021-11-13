COP26：淨零排放目標和達到目標的七條路

6 分钟前

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格拉斯哥氣候峰會COP26被冠以「達到1.5攝氏度目標的最後一次機會」。

與會各國同意2022年底提交更雄心勃勃的碳減排目標及更高的氣候融資承諾，百餘國代表就減少甲烷排放、停止森林砍伐達成協議，部分就停止使用煤炭作出承諾，掌控著130萬億美元資產的450家金融機構聲明支持「清潔技術」和能源轉型。

中國和美國出人意料地發表聯合聲明，承諾未來10年加強氣候合作，並就一系列問題商定了步驟，包括甲烷排放、脫碳、向清潔能源過渡。

達到1.5攝氏度目標還有一個簡單明瞭的重要指標 —— 淨零排放（Net Zero）。淨零目標也被視為召集全球金融業參與氣候融資的一面令旗。

「淨零」是什麼意思？

一個非常簡單的氣候變化指標。淨零意味著不增加大氣中的溫室氣體量。

實現這個目標意味著一方面盡可能減少排放，對無法消除的溫室氣體則通過其他方式達到等量補償或抵消的效果。

燃燒石油、天然氣和煤炭時釋放二氧化碳 (CO2) 等溫室氣體，農業生產和垃圾填埋場產生甲烷；這些氣體是導致全球變暖的元兇。同時，世界各地的森林砍伐導致吸收二氧化碳的樹木和植物越來越少，令事態更為嚴峻。

2015 年，197個國家簽署《巴黎協定》，承諾努力把地球升溫幅度控制在「遠低於」1.5 攝氏度範圍，以減緩氣候變化、避免出現最壞的情況。

要實現這一目標，必須到 2050 年達到碳排放淨零。

「淨零」不是零

淨零並不意味著完全消除二氧化碳排放。並非所有排放都能減少到零，因此必須補償或抵消剩餘的排放 - 例如停止森林砍伐，加快植樹造林。

碳捕獲和碳儲存也是解決方案的一種，涉及通過機械的方式去除空氣中的碳，然後將其固化並埋入地下。這種新興技術目前仍非常昂貴，效果有待證實。

淨零對國家、社會和個人意味著行為方式的改變。為實現淨零，需要推動能源轉型，用可再生能源取代化石燃料，淘汰汽油和柴油引擎的車輛，改用電動或氫氣驅動的交通工具，用熱泵等替代能源逐漸取代燃氣供熱。

日常生活中也可以通過減少長途飛行和少吃紅肉等方式減少"碳足跡"。

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「淨零」有什麼問題？

目標本身沒有什麼爭議，問題出在實現目標的方式、路徑和速度。

例如，如果 A 國關閉鋼鐵生產等能源密集型行業，它的排放量可能會降低，但 A 國需要鋼材，便從 B 國進口，那麼 A 實際上是把碳排放量轉到 B ，碳排放總量沒有減少。

通過改用清潔燃料來抵消碳排放，推動能源轉型，實現交通電氣化，這些都需要大量資金投入。

這部分資金在全球的流向，是一大爭議焦點。

實現「淨零」目標的時間表，也是主要分歧之一。科學家認為最晚不能超過2050年必須達到這個目標，但不少國家認為時間太短。

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如何實現「淨零」？

目標有了，如何達到這個目標呢？BBC新聞網科技編輯保羅·林孔（Paul Rincon）整理出七條路：

1. 停止使用化石燃料，地下的煤、石油和天然氣就讓它們留在地下

燃燒這些化石燃料發電、取暖，會將二氧化碳 (CO2) 釋放到大氣中，滯留熱量，全球溫度升高。將升溫控制在1.5攝氏度以內是必須在政府層面解決的問題。

許多對煤炭高度依賴的國家，包括澳大利亞、美國、中國和印度，拒絶在峰會上簽署在未來幾十年逐步淘汰化石燃料能源的協議。

2. 抑制甲烷排放甲烷是導致地球升溫的有害氣體之一。石油開採過程中燃燒天然氣、填埋場垃圾焚燒和農業生產都會排放大量甲烷。

這些都可以通過技術手段來改變，尋找更好的垃圾處理方式也很重要。美國和歐盟在 COP26 上牽頭並促成的一項協議中，近 100 個國家同意減少甲烷排放。全球甲烷承諾旨在將甲烷排放量比2020 年減少 30%。

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3. 脫碳，轉用可再生能源

發電和供熱是所有經濟活動中的主要排放源。脫碳，即把全球能源系統從依賴化石燃料轉變為清潔技術主導的能源系統，對實現當前的氣候目標至關重要。到 2050 年，如果各國要實現淨零排放目標，風能和太陽能將需要主導能源結構。

這也意味著電池和蓄電技術需要不斷更新和突破。

4. 放棄汽油和柴油，減少乘飛機旅行

綠色交通、機動車電力化，放棄車輛、船舶、飛機的汽油和柴油驅動方式，代之以其他燃料和驅動方式。

用電動汽車取代汽油和柴油引擎驅動的車輛，卡車和公共汽車用氫燃料引擎，飛機使用的新的清潔燃料正在開發中。

減少駕車、乘飛機出行也大有助益。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年，全球37%的電來自燃煤發電廠

5. 努力植樹造林，停止砍伐森林

減少空氣中的二氧化碳對達到1.5攝氏度目標至關重要。這需要雙管齊下，一方面減少排放，另一方面設法濾掉、吸收掉或用技術手段除去大氣中的二氧化碳。

森林是吸收二氧化碳的冠軍，因此停止砍伐森林並大規模植樹造林，對實現淨零目標也很重要。

因為在碳排放逐漸減少的同時，森林就像二氧化碳蓄容器，可以吸納仍舊留存在大氣中的二氧化碳，「抵消」這部分排放。6. 除去空氣中的溫室氣體

人為去除大氣中的二氧化碳，或搶先阻止其釋放的新興技術可能發揮重要作用。許多從空氣中直接捕獲二氧化碳的設備正在研發中，比如用巨大的風扇驅使空氣通過吸收CO2的化學過濾器。

另一種方法是碳捕獲和儲存，即在產生二氧化碳的源頭攔截（例如燃煤發電廠），然後將捕獲的二氧化碳埋在地下深處。這項技術目前仍有爭議，反對者指出，它不但成本昂貴，還可能有助於延續對化石燃料的依賴。

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7. 提供財政援助幫助較貧窮國家適應氣候變化

在 2009 年哥本哈根 COP 峰會上，富裕國家承諾到 2020 年提供 1000 億美元（746 億英鎊）的資金，旨在幫助發展中國家應對和適應氣候變化。儘管作為締約方會議主席的英國政府最近概述了到 2023 年落實資金的計劃，但該目標日期尚未實現。許多依賴煤炭的國家正面臨嚴重的能源短缺，這危及它們從新冠病毒中恢復過來，並對窮人造成了不成比例的影響。這些因素阻止他們遠離污染行業。專家認為，較貧窮的國家將需要持續的財政支持來幫助他們轉向更綠色的能源。