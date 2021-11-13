中共六中全會、半導體供應鏈、美中關係猜疑和本周更多重要故事

5 分钟前

圖像來源，Xinhua

2021年11月第二周，中共舉行第19屆中央委員會第六次全體會議，焦點離不開中央總書記習近平如何鞏固其政治地位。這周恰巧也是中國加入世界貿易組織20週年，正是回顧「入世」如何改變中國與世界格局的時候。

這個星期中美關係消息也是充滿著矛盾。台灣積體電路製造公司（台積電）答覆美國有關半導體供應鏈的「資訊請求書」，喚起觀察人士對美國是否有意打壓中國電子行業的討論。同時，美國國家安全顧問就對華政策作出最新表態，華府與北京在格拉斯哥第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）進入最後幾天討論之際突然發表聯合聲明，似乎都顯示著中美冰點關係開始融化。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 中共六中全會通過建黨以來第三份「歷史決議」

圖像來源，Getty Images

為期四天的中共十九屆六中全會星期四（11月11日）閉幕，會議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，總結了中共建黨百年以來的歷史，闡述了中共的主要成就和未來方向。

這是中共建黨以來通過的第三份此類決議。第一份是毛澤東在1945年作出的《關於若干歷史問題的決議》；第二份是鄧小平在1981年作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。作為第三位在任內通過此類決議的中國領導人兼中共黨首，習近平的黨內地位已與創始人毛澤東及其繼任者鄧小平不相上下。

一些觀察人士認為，該決議是習近平試圖扭轉數十年來中國領導人權力下放局面的最新嘗試，後者始於鄧小平時代，並在江澤民和胡錦濤時代大致延續。這一跡象表明，中國可能回歸所謂的個人崇拜。

2. 中國「入世」20年：中國與世界貿易間的相互改變

圖像來源，Reuters

2001年11月10日，世界貿易組織（WTO）第四屆部長級會議主席，卡塔爾財政、經濟和貿易大臣卡邁勒（Yousef Hussain Kamal）手中的木槌落下，標誌著中國正式加入世貿組織。這是北京成功申辦2008年夏季奧運會之後的四個月，美國「9·11事件」發生後的兩個月。

2021年的這一周便是中國「入世」20週年的日子。20年來，中國國內生產總值（GDP）增長了八倍，成為全球第二大經濟體，佔世界經濟比重從2001年的4%增至2020年的17.4%；中國的貨物出口增長了七倍多，成為第一大貨物貿易國，利用外資穩居發展中國家首位。

在人們紛紛關注中國未來20年在WTO又會面對什麼的時候，了解一下中國「入世」之路或許可以提供某些借鑒。

3. 美國半導體供應鏈，台積電與美中博弈

圖像來源，Getty Images

台灣積體電路製造公司（台積電）等國際芯片製造商已按要求向美國當局提交「資訊請求書」（Request for Information）。儘管相關公司承諾不會洩露客戶敏感資料，各大廠商與中國客戶的資料會多少透露中國半導體發展的細節， 在美中高科技競爭持續的背景下，有外界猜測華盛頓是「劍指中國」。

另一方面，繼一周前歐洲議會代表團之後，一群美國聯邦參眾議員搭乘美國海軍行政專機低調抵台訪問。此事星期二（11月9日）被證實之後，中國解放軍東部戰區隨即公布在台海進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮星期三（10日）早晨斥責民進黨「倚美謀獨」注定失敗。

台海兩岸與美國關係都在發生著什麼變化？

4. 美國欲放棄「根本改變」中國？

圖像來源，Reuters

美國國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）近日表示，拜登（Joe Biden）政府無意重覆此前對華政策中的「其中一個錯誤」，即尋求給中國體制帶來「根本轉變」；美國正尋求「與中國共存」，而非遏制中國或發動新冷戰。在此時刻，蘇格蘭格拉斯哥傳來消息，中國和美國同意在未來十年加強氣候合作，此舉出乎外界預料。

又是在同一時間，美國國防部公布2021年中國軍力報告，大幅增加了對中國未來十年核威懾力的預估。中國外交部批評華府在玩弄「操縱話術，混淆視聽的把戲」。

這一周的中美關係可謂錯綜複雜。

5. Shein：神秘中國品牌為何在西方年青人中引發熱潮

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當你瀏覽YouTube、TikTok和Instagram，這是一幅熟悉的畫面：一名青少年把一堆來自Shein的衣服扔在牀上，依次進行試穿，以此獲得點讚和關注者。

在新冠疫情期間，這家中國快時尚公司的人氣爆發式增長，但如果你超過30歲，很可能你聞所未聞。

這家銷售巨頭的業務只在線上展開，它們的目標是關注熱搜和成本的消費者，其每天都會在產品系列中驚人地增加6000件新品。

但該品牌也因其對環境的影響、缺乏透明度以及抄襲一些小設計師的指控而招致批評。Shein對此予以否認並表示會認真對待。

那麼，是什麼原因使得該公司能成功地將競爭對手Asos和Boohoo遠遠甩在身後？

6. 香港外國記者會《國安法》問卷「惹怒北京」

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香港外國記者會（The Foreign Correspondents' Club, Hong Kong; FCCHK）近日發佈一項對其媒體從業者會員進行的調查結果，其中顯示，絶大多數受訪者對《香港國安法》實施後，媒體報道的邊界感到不確定，並認為記者在香港的工作環境全面惡化。

中國外交部駐香港特派員公署隨即發表聲明，指責FCCHK「肆意攻擊《香港國安法》和香港新聞自由」。

自2020年6月北京頒布《香港國安法》後，數十個非政府機構和民間團體陸續宣佈解散，代表媒體從業者的機構也不免例外受到攻擊。香港記者協會自9月開始就遭到保安局局長不斷批評，目前正艱難地維持工作。

香港外國記者會前執委、資深記者莫泛思（Francis Moriarty）對BBC中文表示，「FCC目前的處境很不穩定，但並非完全出乎意料。」

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