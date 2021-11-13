中美關係：習近平與拜登周二舉行視頻會晤 兩國緊張關係能否降溫？

斯影

BBC中文記者

5 分钟前

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美國總統拜登與中國國家主席習近平之間的視頻會晤最終得到官方確認，將於北京時間16日上午舉行。

中國外交部發言人華春瑩說，雙方將就中美關係和共同關心的問題交換意見。美國白宮表示，兩位領導人將討論如何負責任地管理兩國之間的競爭，以及如何在利益一致的地方合作。拜登總統將表明美國的意圖和優先考慮的事項，並明確而坦率地說明對中國的關切事宜。

今年以來，拜登總統兩次與習近平主席通電話。兩國除了在氣候合作上有所突破以外，高層官員之間的少數幾次互訪並沒有實質進展。這次領導人會晤是美國政府換屆後其總統首次與中國領導人見面，外界對此高度期待，稱之為「拜習會」。

在目前持續緊張的雙邊關係中，兩國領導人要談什麼，怎麼談，以及能否在一定程度上為緊張關係降溫，都是備受關注的焦點。

美國的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）直截了當地告訴BBC中文，「雙邊關係不會重啟（reset）」，原因是「兩國正在進行結構性競爭」。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系主任朱志群教授對BBC中文說，台灣問題「肯定會談，而且一定是中方最關注的問題」。

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時機和背景的考慮

外交無小事，從兩位領導人會面的時機和背景可以看到一些端倪，推斷哪一方更為主動或期待這次會晤，哪一方處於相對強勢及有利的位置。

對於北京來說，中共「重量級會議」六中全會剛剛閉幕，目前社會環境相對穩定。

朱志群教授認為，這個時機對北京來說比較合適。「六中全會閉幕後，習近平的地位更加穩固，可以比較有信心和精力處理對美關係。美中關係如果能有所改善，中國內部也會看成是習的成就，進一步提高其威望和地位。」

而對於拜登政府，其上任已經接近一年，遲遲不與對手中國的領導人見面相當反常。

朱志群說，應該是美國更主動地推動見面。美方早就希望習在10月底能去意大利參加G20峰會，可以和拜登順便舉行高峰會，但習未去，拜登很失望。

美中兩國的高級官員在今年已經有過幾次會晤，包括3月的阿拉斯加會談，7月中國外交部副部長謝峰在天津與美國常務副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）會談，美國氣候特使克里（John Kerry）在4月和9月兩次訪華，與中國氣候特使謝振華會談。不過幾次高層會談均未能對冷凍的雙邊關係「破冰」。

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白宮此前表示，希望將會談提升至領導人層面，並希望兩位領導人就兩國關係的「護欄」達成一致，以確保競爭不會轉向衝突。「護欄」一詞在謝爾曼訪華之時就已提出，希望為避免雙方由競爭演變成衝突設定明確的參數，但遭到中國外交部駁斥，稱「護欄」不能由美方單方面定義。

與此同時，拜登政府也需要為明年中期選舉做凖備。但總統目前在國內的民調支持率很低。「顯然處於劣勢」，朱志群說。

「拜登政府的內政外交泛善可陳，明年的中期選舉對民主黨將是很大挑戰。所以必須在內政外交方面都有所突破和進展，才能確保明年的中期選舉不至於出現太糟糕的結局」，朱志群說。

美國副總統哈里斯近日對法國展開訪問，嘗試修補美法之間的緊張關係。今年9月，澳大利亞取消與法國達成的潛艇合約，轉而與美國和英國簽訂共同建造核動力潛艇的「AUKUS」協約，令法國不滿。

嘗試與中國緩和關係也被視為拜登政府為中期選舉所做出的一部分努力。

「如果與中國的關係取得一些進展，例如在氣候變化和朝核等問題上， 應該對拜登會有加分，提升國內支持率，」 朱志群說。

拜登總統11月初在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會期間說，美中兩國之間不應該發生武裝衝突，但他擔心可能出現意外。他還說，自今年1月上任以來，他與中國領導人習近平「有過至少5、6個小時的電話交談，期間我明確表示，這是一場競爭，不必演變成衝突。沒有必須發生衝突的理由。」

不過，白宮官員近期試圖降低公眾對峰會結果的期望。

白宮首席副新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在8日的新聞發佈會上告訴記者："我們正在負責任地管理兩國之間的競爭，領導人會面是其中的一部分努力，而不僅僅是......為了尋求具體的成果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蘇利文（右）在阿拉斯加會晤中稱美國不尋求與中國發生衝突。

會晤前的積極定調

就在美中領導人會晤的消息引發熱議之時，11月10日，兩國出乎意料地發佈《關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，宣佈成立新的聯合工作組。這一舉動被認為兩國在緩解全球氣候變化上形成長期合作機制。

與此同時，近期雙方還相互釋放友好信號，為領導人會晤奠定積極的基調。

在11月9日美中關係全國委員會（NCUSCR）成立55週年時，兩位領導人都致函表示祝賀，並表達合作的意願。

中國駐美國大使秦剛宣讀了習近平主席的信，信中強調，「中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、斗則俱傷，合作是唯一正確選擇。」中國國家媒體廣泛報道了這封信的意圖。

拜登總統的信由NCUSCR董事會主席雅各布·盧（Jacob Lew）宣讀，信中提到，美中關係「從應對新冠大流行到解決氣候危機的現實威脅上具有全球意義」。

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「雙邊關係不會重啟」

這一系列舉動意味著，雙邊關係的緊張程度至少不會在近期持續下去。但領導人會晤能否從實質上改善雙邊關係？專家表示質疑。

葛來儀直截了當的告訴BBC中文，「雙邊關係不會重啟（reset）」，原因是「兩國正在進行結構性競爭」。

自特朗普政府時期，美國就開始遏制中國，從貿易領域擴展到軍事、科技、文化等方面。拜登政府上台後，遏制程度並未減少，他強調「競爭、對抗、合作」的對華原則，但到目前為止，競爭與對抗的程度仍佔較大比例。兩國在新疆、香港、台灣問題上持續針鋒相對。

儘管如此，兩國領導人可能在雙邊關係的總體發展趨勢上達成一些共識。

葛來儀說，「習近平需要在未來一年與美國保持穩定的關係，因此可能會達成一些普遍共識，即美中兩國應該尋求管理他們之間的競爭，並找到新的平衡點。」

在剛過去的六中全會中，北京明確將在明年下半年召開中共二十大會議。這次會議極具歷史性意義，外界關注習近平主席將如何繼續執政。從現在到二十大期間，中國需要穩定的國內外環境來進入下一階段，這也對本次美中領導人會晤起到關鍵作用。

朱志群認為，這次線上峰會可能優先談到氣候變化、經貿和人文交流等議題，因為「這些相對比較容易達成共識」。除此之外，比較敏感和困難的問題如人權、南海、北京冬奧會等也會談到，尤其是台灣問題。

目前華府正與北京就中國是否遵守第一階段貿易協議進行談判，如何緩解貿易摩擦可能是此次領導人會晤的一項重要議程。

美國貿易代表戴琪近日表示，雙方之間的談判取得進展。她認為領導人會晤將促進雙方了解，「有利於處理複雜的關係」，但並不是促進貿易談判的必要條件。

也有觀察人士認為，如果雙方都願意推動雙邊關係解凍，那麼最直接的信號就是重開美國駐成都總領館和中國駐休斯頓總領事——這兩個機構在去年8月雙邊關係急轉直下時關閉。

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台灣議題如何談

受訪專家認為，台灣問題一定會在本次線上峰會的議程之內。朱志群說，台灣問題「肯定會談，而且一定是中方最關注的問題」。

過去幾個月來，台灣持續成為美中兩國交鋒的熱點，美、中、台三方的一系列舉動令外界擔心，台海領域「擦槍走火」的風險越來越大。

10月初，中國解放軍連日出動戰機進入台灣防空識別區，數量之多破歷史紀錄。美國也不斷針對台灣問題觸怒北京，包括國務卿布林肯在聯合國更改中國代表權50週年之際，發表聲明高調呼籲盟友支持台灣「有意義地參與」聯合國事務。美國國防部近日發佈最新中國軍力報告，強調北京對台威脅。台灣方面，總統蔡英文高調證實有美軍在台灣協助訓練。

分析認為，在這種緊迫局面下，任何衝突性暗示都可能引爆三方民眾的情緒，以致引發不可控制的局面。但美中雙方也很難各退一步。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」國安所副研究員侍建宇對BBC中文說，面對明年中共二十大和中國大陸社會被挑起的民族主義氣氛，北京似乎很難在台灣問題上有所妥協。

圖像來源，Office of the President, ROC (Taiwan) 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文接受CNN專訪。

而對於美國，無論是政府還是國會，「反中」氣氛都很濃厚；加上包括國安委印太政策協調員坎貝爾在內的對華強硬派認為中共的任何妥協都是騙局，美國在此時很可能維持其「保持現狀」的原則，侍建宇說。

「所以很可能是美中雙方領導人借會晤的機會打個招呼，正式、具體地提出彼此心中的問題，維持『鬥而不破』的局面」。

葛來儀預計，「拜登總統將重申美國的『一個中國』政策，以及美國反對通過使用武力改變現狀。他可能會說，中國應避免採取加劇台海緊張局勢的行動。」