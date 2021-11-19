中國研發高超音速導彈技術：背後的三大疑問和兩大隱憂

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京2019年閲兵式上展出的東風17中程彈道導彈。 據稱東風17裝備了高超音速滑翔飛行器，在飛行途中可以變換彈道。

這無疑顯示包括美國在內的國際社會對中國軍備力量的關注。而最近中國試驗高超音速導彈引發的輿論關注和各方反應，則從另一個層面反映中國在軍事領域與美國的競爭給世界安全帶來的隱憂。

今年夏天，一個神秘的物體從中國境內發射到高空。它速度驚人，而且非常靈活，可以在空中改變飛行路徑，最後降落在據說離目標約有40公里的地點。

10月，英國媒體報道稱這是中國在試射「可攜帶核彈頭的高超音速導彈」，但中國外交部發言人回應說，這只不過是一次「例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術」。

針對中國官方的解釋， 外界並沒有打消疑慮，有分析仍然認定這是一種新型的高超音速導彈。美國軍方對此極為震驚，而且高度警惕，將這一刻與1957年觸發美蘇太空、軍備競賽走向冷戰的「斯普特尼克時刻」（Sputnik moment）相提並論。

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark A. Milley）將軍10月底表示，中國試驗了高超音速導彈，能躲避美國核防禦系統，對美國而言「非常接近『斯普特尼克時刻』」。

1957年10月4日，蘇聯成功發射人類歷史上第一顆人造地球衛星——斯普特尼克一號衛星，促使美國舉全國之力投入太空技術研發。 1969年美國實現人類首次成功登月。

高超音速導彈究竟是什麼武器？中國在該項技術上的突破是否標誌著中、美、俄之間最新軍備競賽的開始？這種導彈真的能「來無影去無蹤」防不勝防嗎？

原始火箭與尖端導彈

人類自古有戰爭以來，人們就掌握了向敵人遠距離投射有殺傷力的武器的技能，從最原始的彈弓，到射程更遠的弓箭，再到現在仍在使用的大炮。

一般認為，最先運用火箭原理的是中國人。實際上，「火箭」這個名稱最早出現在公元三世紀前後的三國時期典籍中，不過當時的火箭只是在箭的前端綁上易燃物，然後用弓或弩射出。

現代意義上的火箭，與19世紀下半葉德國科學家發明發動機有密切的關係。在發動機的推動下，彈藥可以射向更遠的敵人。儘管在幾十年後，這項技術才在戰爭中使用，但德國在1930年代取得了關鍵的進展。

第一次世界大戰結束時簽署的《凡爾賽條約》限制德國發展軍事力量，但當時的火箭技術還不是很先進，所以協議中沒有任何針對火箭研發的內容。

1943年，到了第二次世界大戰正酣，德國遠程攻擊目標的武器技術已經凖備就緒，從兩個非常不同的研究計劃中，開發出兩種截然不同的導彈：一種被稱為V1，是巡航導彈的雛形；另一種是V2，即彈道導彈的前身。但這兩種類型的遠程攻擊炸彈都存在嚴重的局限性。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國在2015年年底成立的「火箭軍」，以導彈為主要裝備。

V1是一種由噴氣發動機驅動的有翼炸彈，呈水平線飛行，它的問題是：由於在空中飛行速度很快產生高溫，制導成問題。V2自帶不需要外部氧氣的火箭發動機，可以在地球大氣層外飛行，但它同樣也有制導問題，而且這一問題最終使納粹德國領導人希特勒放棄了向美國發射V2導彈的計劃。

曾經為奧地利國防部工作的古斯塔夫·格雷瑟爾博士（Dr Gustav Gressel）現在任職智庫——歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）柏林分會。

他介紹說：「德國軍方到了二戰的後期，雖然迫切希望開發出能有效遠程攻擊的導彈，但研發出來的這兩種導彈無論是制導凖確性和里程都不盡人意。導彈的精確度大約是其射程的百分之一點五。如果你把同樣的制導技術用於製造更遠射程的導彈，那麼這種導彈的凖確性就很差。凖確性如此之差的導彈，如果想以紐約為攻擊目標，結果不堪設想。」

V2導彈，即彈道導彈。 在二戰期間德國用該導彈攻擊倫敦、巴黎和安特衛普。 但它沒能扭轉戰局，納粹德國戰敗。

戰後，一些開發導彈技術的德國科學家移民美國和蘇聯，繼續從事研究工作，助力20年後美國的月球計劃和前蘇聯的太空探索項目。

因導彈技術，美、蘇兩國的軍備力量有了長足發展。但就導彈本身而言，制導能力急需得到提高和改進。

高超音速導彈能「神不知鬼不覺」？

德國早期研發的兩類導彈技術演變為現在的彈道導彈和巡航導彈。

巡航導彈射程較短，在大氣層內以水平路徑飛行。彈道導彈射程可達數千公里，大部分飛行時間在大氣層之外，接近目標時下落。

現代導彈的飛行速度不僅僅是可以比音速更快的超音速（supersonic），也可以是數倍於音速的高超音速（hypersonic) ，即每小時飛行數千公里。

美國麻省理工學院（MIT）的羅拉·格里格博士（Dr.Laura Grego）說：「我們知道的現代導彈，特別是遠程導彈，都已經是高超音速，可以很快從A到B。因此從這個意義上來講，高超音速導彈的重點其實有點被模糊了。通常來說，人們一提到高超音速導彈，他們其實要說的是這些導彈技術的其他特徵（而非速度），經常說的是導彈的機動靈活性。」

導彈的機動靈活性之所以非常重要，不僅僅是為了凖確擊中目標，也是為了避免被敵人髮現。遠程彈道導彈的一個重大缺陷是，它們飛到空中後，再落回地面，因此敵人對它的飛行方向一目了然，可以在它到達目標之前攔截摧毀。

格里格博士說：「當導彈升空時，方向可預測。之後它們受地球重力影響再回落時，地點又可預測。一旦導彈發動機停止燃燒，剩下來的導彈軌跡已經被預先定好，這時候要改變軌跡除非你有所控制。」高超音速導彈的優勢在於，它們能夠在向目標下降的過程中控制路徑。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯的新型高超音速導彈「前衛」。世界多個國家在研發高超音速導彈，但美國、俄羅斯和中國的技術領先。

格里格博士介紹，高超音速導彈利用空氣動力，利用對大氣造成的壓力朝不同的方向轉動，降低自身軌跡的可預測度。這種穿梭雖然讓人更難預測導彈的方向，但格里格博士說，因為導彈產生熱量，發現它們的可能性仍然相當高。「導彈不單單反射光線，還發出亮光，可以通過傳感器觀察到。美國和俄羅斯等國家在空間都設有紅外線傳感器，監測彈道導彈發射升空，那些特別遠程的高超音速導彈應該會被這樣的傳感器觀察到。這些遠程的高超音速導彈，在穿過大氣層時變得非常熱，會發出足夠的熱和光，在它們的大部分路徑中都可以被探測到。所以它們不會是隱形的。事實上，它們應該是相當顯而易見的。」

格里格博士認為，高超音速導彈的後半程飛行甚至可能被雷達探測顯示。

「你想象這種導彈會神出鬼沒，雷達都探測不到。但實際上，紅外線傳感器應該可以監測到導彈的絶大部分路徑。而且當彈道導彈最終速度減慢時，不會再散發出那麼多熱，可能會被雷達察覺。所以從技術角度而言，高超音速導彈隱形看不見的說法根本就不成立。」

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高超音速技術的確解決了巡航導彈以高速前進時帶來的某些相關問題，毫無疑問算是技術上的一大突破。但是有人宣稱這種技術會帶來軍事層面的重大威脅，格里格博士表示不敢苟同。

「有人說，高超音速導彈速度快，比現有的更快，但從技術層面來說，這不對。因為再快也仍然需要時間。 從這個角度來看，彈道導彈的競爭優勢是存在的。還有人說，高超音速導彈無影無蹤，會神不知鬼不覺出現，這樣可以不給對手任何預警時間。但從技術層面來看，這也不對。你可以看到它發射升空，你也可以看到它絶大部分降落路徑。所以說，高超音速導彈並不是看不見的，也沒有更快。它們能做到的是機動靈活性，不過這一點也並沒有大大超出現有的水平。」

如此說來，即便是高超音速導彈要想躲過美國世界第一先進的反導彈體系也非常困難。那麼，最近中國測試高超音速導彈為什麼會震驚世界呢？

為什麼大國斥巨資研發高超音速技術？

世界上有不少國家在研發高超音速技術，包括法國、印度、日本和澳大利亞，但中國、美國和俄羅斯仍然領先。

為什麼這麼多大國不惜斥巨資投入研發高超音速技術？最顯而易見的原因當然是在軍事技術領域的競爭。

漢堡大學和平和安全政策研究所（Institute for Peace Research and Security Policy, University of Hamburg）的瑪麗娜·法瓦羅博士（Dr Marina Favaro）這樣介紹外界對中、美、俄競爭實力的評估：「有人說，俄羅斯有經驗但沒有多少錢；中國有錢但沒有多少經驗；美國既有錢又有經驗。」

「普遍的一種共識是：更快就等於更好。另外，擁有這些先進武器被認為在國內有自豪感，在國際上有更高的威望。擁有並非一定要使用，目的就是顯示我們有能力開發武器，我們有最先進的前沿技術。」

也就是說，中國最近的測試可能是北京向美國發出的一種信號：中國的軍事技術與美國不相上下。畢竟，美國雖然一直公開表示自己擁有高超音速武器能力，但並沒有公開解釋過。

法瓦羅博士說：「美國發展高超音速武器的理由是要保持必要的戰場優勢，起到威懾作用，並且在必要時擊敗任何未來的對手。這些都直接寫在了他們的戰略文件中。美國許多國會議員都接受了這樣一種觀點：『只要中國和俄羅斯在研發某種武器，那麼美國就必須也研發。所以民間科技人士都說，先造出來再說，反正決策者會找到用的理由』。」

軍備競賽究其本質就是：你有，我就爭分奪秒也要有，甚至比你的更好。

俄羅斯和中國發展高超音速武器本身，在軍備控制談判中可以是一個籌碼。但需要考慮的是該如何計算手中籌碼的份量。

冷戰時期蘇聯和美國都開發核武器，學界把限制美蘇互相攻擊的因素稱為「相互確保摧毀」機制（M.A.D）：任何國家使用核武器要面對同歸於盡的後果。

一個稱為「相互脆弱性」的類似概念，是中國和俄羅斯擁抱高超音速技術的部分原因，因為這些國家擔心，一旦發生衝突，美國的導彈防禦系統比自己的更能應對常規導彈攻擊。

法瓦羅博士分析認為：「說到相互間的脆弱性，我們實際上說的是戰略穩定概念。如果美國完全無懈可擊，也就是說如果來自俄羅斯和中國的導彈或其他武器系統完全不能攻入美國，那麼就會影響相互脆弱性，因為美國將固若金湯，而俄羅斯和中國將繼續處於弱勢。」

不過在法瓦羅博士看來，俄羅斯和中國很可能都過分渲染了美國的防禦能力。

「儘管美國的彈道導彈防禦系統沒有那麼精密，但俄羅斯和中國不這麼看。而核武器威懾之所以能發揮關鍵作用正是因為相互間的脆弱性，也是我們不與對方開戰的原因。」

圖像來源，Reuters

這應該能很好地解釋為什麼中國熱衷於展示自己的高超音速技術。在北京眼中，這個技術關係到自己是不是與對方勢均力敵。

值得一提的是，到目前為止，中國對高超音速導彈試驗的細節一直秘而不宣，只說這是在例行試驗檢測可重覆使用的太空飛船。

法瓦羅博士分析說，中國以前沒有否認擁有高超音速導彈，對這種技術能力一直非常公開。「那麼問題來了，他們為什麼對這一次的測試矢口否認？高超音速技術領域的很多分析人士都說，不記得中國過去也有過類似的否認。正是這個原因，本次的試驗非常引人注目。因此，所有的討論要提的重要問題是：中國究竟測試了什麼？有什麼意義？」

這樣的局面很不同尋常，因為這不是各國通常積累軍事硬實力的方式。表面來看，每個國家都想要高超音速武器，但誰也不知道究竟是為了什麼。

法瓦羅博士認為，高超音速武器可能被用於什麼方面至今仍然不清楚。如果用途不明，又怎麼衡量它的功效呢？

無論如何，最讓人關心的問題是：這種技術會讓我們生活在一個更加危險的世界嗎？

高超音速技術讓世界更危險？

冷戰期間，美國和蘇聯為了避免發生核衝突簽署了一系列軍控協議。

但自蘇聯解體後，這些協議有的已經過期，有的美國宣佈退出，最後一項協議也將在2026年到期。

而美國與中國還沒有簽署過任何軍控協議。高超音速導彈帶給全球的安全問題是：它大大提高了對抗風險。

美國斯坦佛大學國際安全與合作中心（Centre for International Security and Cooperation, Stanford University）的卡梅隆·特裏希博士（Dr Cameron Tracy）認為：「從以往經驗來看，有相當明確的證據顯示，當國家之間展開軍備競賽時，在不久的未來發生武裝衝突的可能性更大。而且我們知道，像美國和中國這樣的國家，有些人覺得他們其實已經朝著衝突的方向走了相當長的一段時間。因此，現在的軍備競賽只是迅速走向潛在衝突的一部分，一旦衝突真的發生，實際擁有高超音速武器對整個局勢的發展可能不會起到多大作用。」

目前，新的導彈技術雖然加劇了美國和中國之間現有的緊張關係，但並沒有將兩國推向衝突。不過局面出現變化的潛在因素卻是存在的。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2017年中國建軍90週年閲兵，火箭軍亮相。火箭軍被中國視為「戰略威懾的核心力量，是大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。」

特裏希博士分析認為：「如果這些國家開始在對方的邊界附近部署和定位高超音速部隊，或者擺出威脅對方的武力姿態，那麼這就可能催化衝突的發生。集結部隊這一行動本身就可能使對手相當警惕，如果他們擔心隨時受到攻擊，會更願意迅速主動襲擊。但這並不是高超音速技術問題，而更多是武力升級問題。」

正如前面所說，中國和俄羅斯之所以努力發展高超音速技術，是因為這兩個國家相信美國的反導彈能力非常強大，無法攻破。那麼，假設美國願意主動削弱自己的能力會怎樣？假設美國願意將這些防禦系統放在談判桌上，表示願意為自己的導彈防禦系統設限，那麼俄羅斯和中國也可能會願意自我約束限制發展高超音速武器嗎？

在特裏希博士看來，這種可能性太小了：「美國一直都不願意把導彈防禦系統擺上談判桌。因此，儘管這種假設很可能富有成效，但由於各種政治原因，這是不大可能發生的事情，這與美國真的不願意就防衛問題談判有關。」

那麼，這一次高超音速導彈問題的下一步會走向何方呢？

特裏希博士的預計是，在目前正在進行的軍備競賽中，會看到相當多樣化的高超音速武器系統的繼續發展。「每個參與研發高超音速技術的國家都想確保自己已經完全掌握了這一技術，一旦有必要可以投入使用，這樣就能確保處於自主的有利位置。」

「軍備競賽將繼續下去，因為這就是軍備競賽的運作方式。我預計軍備競賽和高超音速武器的發展今後將會持續相當長的時間。」

然而，任何新技術都不會是最終的決定因素。