中國研發高超音速導彈技術:背後的三大疑問和兩大隱憂

4 分钟前

原始火箭與尖端導彈

曾經為奧地利國防部工作的古斯塔夫·格雷瑟爾博士(Dr Gustav Gressel)現在任職智庫——歐洲外交關係協會(European Council on Foreign Relations)柏林分會。

高超音速導彈能「神不知鬼不覺」?

為什麼大國斥巨資研發高超音速技術?

漢堡大學和平和安全政策研究所(Institute for Peace Research and Security Policy, University of Hamburg)的瑪麗娜·法瓦羅博士(Dr Marina Favaro)這樣介紹外界對中、美、俄競爭實力的評估:「有人說,俄羅斯有經驗但沒有多少錢;中國有錢但沒有多少經驗;美國既有錢又有經驗。」