中國與斯里蘭卡因有機肥料質量問題爆發罕見外交風波
- 安巴拉桑·埃提拉揚（Anbarasan Ethirajan）
- BBC記者
為何一艘載貨中國船隻不顧當局要求而拒絶離開斯里蘭卡水域？
答案是，一批重要的貨物出了嚴重差錯，導致兩個親密盟友之間出現罕見的外交摩擦，一家銀行被列入黑名單，以及一群農民和科學家展開維權對抗。
這艘貨船河馬精神號（the Hippo Spirit）於 9 月從中國出發，將 20,000 噸急需的有機肥料運往科倫坡。
斯里蘭卡政府5 月突然停止所有化學肥料進口，以圖將該國轉成世上首個完全有機農業的國家，這宗交易是在禁令之後下達成。
科倫坡計劃以 4,970 萬美元（3,600 萬英鎊）從青島海大生物集團（一家專門從事海藻肥料的中國公司）購買 99,000 噸有機肥料，這是首批運送往當地的貨物。
但如果斯里蘭卡對有機肥料有迫切需求，為什麼這批貨物會引起爭議？
「有毒、垃圾、污染」
問題在於肥料的質量，一些科學家說，這些肥料不但不利農作物生長，可能還會有害。
斯里蘭卡農業部總監阿詹塔‧德‧席爾瓦博士（Dr Ajantha De Silva）對BBC說：「我們對樣本的測試表明（中國）肥料沒有作無菌處理……我們已經找到一些細菌，會對胡蘿蔔和土豆等植物有害。」
他們堅稱，由於貨物對國家的生物安全有影響，因此不能被接受。
斯里蘭卡當局這一決定引發了青島海大的憤怒反駁。該公司指責斯里蘭卡媒體使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞「來詆譭中國企業和中國政府形象」。
「斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）不科學的檢測方法和結論，顯然不符合國際動植物檢疫公約，」該公司在一份聲明中怒斥。
隨著爭議升級，當地法院下令國有的斯里蘭卡人民銀行，停止為已經等待入境的貨物支付 900 萬美元。
中國駐科倫坡大使館回應，並將該銀行列入黑名單，理由是該銀行未向該公司支付款項。
青島海大要求斯里蘭卡國家植物檢疫局賠償800萬美元，以賠償其在爭議後遭受的聲譽損失。
隨著這一切風波在岸上展開，這艘船還沒有離開斯里蘭卡的水域。
斯里蘭卡港口當局在 10 月下旬拒絶允許其卸貨時，該船離開科倫坡港口，據報導，之後它航行到南部海岸漢班托塔港附近的水域。
目前海上交通網站的最新圖象顯示，這艘船目前停靠在斯里蘭卡西南海岸附近，離科倫坡不遠。
明顯，這家中國公司不願意收回其貨物。
在最近與中國大使館官員會面後，斯里蘭卡初級部長沙辛德拉·拉賈帕克薩 (Shasheendra Rajapaksa) 表示，他們已同意通過雙方同意的第三方實驗室重新測試新樣本。
「我們沒有被迫這樣做，但他們只是提出了一個要求，」拉賈帕克薩先生說，「目前的貨物無法運進斯里蘭卡。」
如果貨物被退回中國，對於青島海大和中國政府來說，這將是非常丟臉。該公司稱，它向包括澳大利亞和美國在內的 50 多個國家出口有機肥料。
承受壓力
然而，有些斯里蘭卡人正質疑他們的政府，是否有能力抵禦中國的施壓。
斯里蘭卡作為中國在亞洲建設基礎設施的「一帶一路」倡議的一部分，北京向該國提供了數十億美元的貸款。然而，並不是所有的資金都對斯里蘭卡有利。
例如，2017 年，在科倫坡難以償還建設港口所產生的債務後，中國招商局港口控股有限公司以 99 年的租賃期，獲得了具有戰略意義的漢班托塔港口的多數股權。
一些西方分析人士認為，斯里蘭卡已經走進了中國的「債務陷阱」。
但斯里蘭卡官員堅稱，儘管中國財力雄厚，但任何違反現行規定的有機肥料都不會被允許進入該國。
「我們已經明確告訴該公司，他們可以將產品送回中國，並從另一批次中，發送新鮮樣品過來。如果這些樣本通過監管標凖，他們肯定能夠再發送另一批肥料，」德‧席爾瓦博士稱。
有機肥料之爭
在兩國官員就肥料問題爭論不休時，數以萬計的斯里蘭卡農民卻沒有足夠的有機肥料，讓這個播種季節顯得慘淡。
來自斯里蘭卡東南部莫納拉加拉區（Monaragala district）的稻農拉特納亞卡（R M Rathnayaka ）說，政府突然禁止使用化肥和殺蟲劑，對農業社區產生了巨大影響。
「我們不能一下子轉向有機農業。雖然使用天然肥料更好，但政府目前的做法是錯誤的，」拉特納亞卡對BBC說。
他認為國家應該「分階段」轉向有機農業。
佩拉德尼亞大學（University of Peradeniya）的馬蘭貝（Buddhi Marambe）教授說，國家轉向完全有機農業將損害農業經濟，因為水稻等主要作物的產量可能會急劇下降。
「僅靠有機農業，我們無法全面保障糧食安全，」馬蘭貝教授說。
有報導稱該國著名的錫蘭茶受到威脅，此前，全國農民發起抗議，政府之後放寬對合成肥料的一些規定。
在最近結束的格拉斯哥聯合國氣候變化會議 （COP26）上，斯里蘭卡總統戈塔巴亞·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）表示，過度使用化肥導致慢性腎病等健康問題，這是他的政府對減少進口相關化肥採取堅定立場的原因。
但一些分析人士指出，該國禁止化肥的決定，是為了限制昂貴的進口，但政府否認了這一點。
截至10月底，該國的外匯儲備降至23億美元，政府已經限制了各種其他物品的進口以應對危機。
不管化肥禁令背後的原因是什麼，有人說政府現在發現自己處於岌岌可危的境地。
它正面臨北京的不滿，而它自己的農民和農業專家也激烈反對。