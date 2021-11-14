中國與斯里蘭卡因有機肥料質量問題爆發罕見外交風波

安巴拉桑·埃提拉揚（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡以質量問題不允許來自中國一家公司的有機肥料進口，亦影響當地農民的生計。

為何一艘載貨中國船隻不顧當局要求而拒絶離開斯里蘭卡水域？

答案是，一批重要的貨物出了嚴重差錯，導致兩個親密盟友之間出現罕見的外交摩擦，一家銀行被列入黑名單，以及一群農民和科學家展開維權對抗。

這艘貨船河馬精神號（the Hippo Spirit）於 9 月從中國出發，將 20,000 噸急需的有機肥料運往科倫坡。

斯里蘭卡政府5 月突然停止所有化學肥料進口，以圖將該國轉成世上首個完全有機農業的國家，這宗交易是在禁令之後下達成。

科倫坡計劃以 4,970 萬美元（3,600 萬英鎊）從青島海大生物集團（一家專門從事海藻肥料的中國公司）購買 99,000 噸有機肥料，這是首批運送往當地的貨物。

但如果斯里蘭卡對有機肥料有迫切需求，為什麼這批貨物會引起爭議？

「有毒、垃圾、污染」

問題在於肥料的質量，一些科學家說，這些肥料不但不利農作物生長，可能還會有害。

斯里蘭卡農業部總監阿詹塔‧德‧席爾瓦博士（Dr Ajantha De Silva）對BBC說：「我們對樣本的測試表明（中國）肥料沒有作無菌處理……我們已經找到一些細菌，會對胡蘿蔔和土豆等植物有害。」

他們堅稱，由於貨物對國家的生物安全有影響，因此不能被接受。

斯里蘭卡當局這一決定引發了青島海大的憤怒反駁。該公司指責斯里蘭卡媒體使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞「來詆譭中國企業和中國政府形象」。

「斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）不科學的檢測方法和結論，顯然不符合國際動植物檢疫公約，」該公司在一份聲明中怒斥。

隨著爭議升級，當地法院下令國有的斯里蘭卡人民銀行，停止為已經等待入境的貨物支付 900 萬美元。

中國駐科倫坡大使館回應，並將該銀行列入黑名單，理由是該銀行未向該公司支付款項。

青島海大要求斯里蘭卡國家植物檢疫局賠償800萬美元，以賠償其在爭議後遭受的聲譽損失。

隨著這一切風波在岸上展開，這艘船還沒有離開斯里蘭卡的水域。

斯里蘭卡港口當局在 10 月下旬拒絶允許其卸貨時，該船離開科倫坡港口，據報導，之後它航行到南部海岸漢班托塔港附近的水域。

目前海上交通網站的最新圖象顯示，這艘船目前停靠在斯里蘭卡西南海岸附近，離科倫坡不遠。

明顯，這家中國公司不願意收回其貨物。

在最近與中國大使館官員會面後，斯里蘭卡初級部長沙辛德拉·拉賈帕克薩 (Shasheendra Rajapaksa) 表示，他們已同意通過雙方同意的第三方實驗室重新測試新樣本。

「我們沒有被迫這樣做，但他們只是提出了一個要求，」拉賈帕克薩先生說，「目前的貨物無法運進斯里蘭卡。」

如果貨物被退回中國，對於青島海大和中國政府來說，這將是非常丟臉。該公司稱，它向包括澳大利亞和美國在內的 50 多個國家出口有機肥料。

承受壓力

然而，有些斯里蘭卡人正質疑他們的政府，是否有能力抵禦中國的施壓。

斯里蘭卡作為中國在亞洲建設基礎設施的「一帶一路」倡議的一部分，北京向該國提供了數十億美元的貸款。然而，並不是所有的資金都對斯里蘭卡有利。

例如，2017 年，在科倫坡難以償還建設港口所產生的債務後，中國招商局港口控股有限公司以 99 年的租賃期，獲得了具有戰略意義的漢班托塔港口的多數股權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國投資當地港口的計劃觸發外界對斯里蘭卡是否走入債務陷阱的憂慮。

一些西方分析人士認為，斯里蘭卡已經走進了中國的「債務陷阱」。

但斯里蘭卡官員堅稱，儘管中國財力雄厚，但任何違反現行規定的有機肥料都不會被允許進入該國。

「我們已經明確告訴該公司，他們可以將產品送回中國，並從另一批次中，發送新鮮樣品過來。如果這些樣本通過監管標凖，他們肯定能夠再發送另一批肥料，」德‧席爾瓦博士稱。

有機肥料之爭

在兩國官員就肥料問題爭論不休時，數以萬計的斯里蘭卡農民卻沒有足夠的有機肥料，讓這個播種季節顯得慘淡。

來自斯里蘭卡東南部莫納拉加拉區（Monaragala district）的稻農拉特納亞卡（R M Rathnayaka ）說，政府突然禁止使用化肥和殺蟲劑，對農業社區產生了巨大影響。

「我們不能一下子轉向有機農業。雖然使用天然肥料更好，但政府目前的做法是錯誤的，」拉特納亞卡對BBC說。

他認為國家應該「分階段」轉向有機農業。

佩拉德尼亞大學（University of Peradeniya）的馬蘭貝（Buddhi Marambe）教授說，國家轉向完全有機農業將損害農業經濟，因為水稻等主要作物的產量可能會急劇下降。

「僅靠有機農業，我們無法全面保障糧食安全，」馬蘭貝教授說。

有報導稱該國著名的錫蘭茶受到威脅，此前，全國農民發起抗議，政府之後放寬對合成肥料的一些規定。

圖像來源，Chaminda Dissanayaka 圖像加註文字， 拉特納亞卡質疑國家不能夠一夜之間禁止化肥。

在最近結束的格拉斯哥聯合國氣候變化會議 （COP26）上，斯里蘭卡總統戈塔巴亞·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）表示，過度使用化肥導致慢性腎病等健康問題，這是他的政府對減少進口相關化肥採取堅定立場的原因。

但一些分析人士指出，該國禁止化肥的決定，是為了限制昂貴的進口，但政府否認了這一點。

截至10月底，該國的外匯儲備降至23億美元，政府已經限制了各種其他物品的進口以應對危機。

不管化肥禁令背後的原因是什麼，有人說政府現在發現自己處於岌岌可危的境地。