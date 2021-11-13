美國總統拜登簽署法案 加強限制華為和中興等中國公司

1 小时前

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美國總統拜登當地時間11日簽署了《安全設備法案》（Secure Equipment Act）。該法案旨在阻止被判定為安全威脅的公司獲得新的電信設備牌照，被認為是針對中國通信和科技公司採取的最新限制措施。

該法案規定，對於那些被判定存在安全威脅的公司，美國聯邦通信委員會（FCC）不應再核查它們的設備採購申請。

這意味著，華為、中興和其他三家中國公司的設備將不能進入美國通信網絡。

高票通過

美國民主黨和共和黨的參議員都批准了該法案。10月28日，眾議院以420票贊成和4票反對通過了該法案，隨後參議院一致通過了該法案。

此時正值拜登總統和中國國家主席習近平舉行視頻會晤的消息引發熱議。在美國媒體引述消息源報道後，美中雙方分別在當地時間12日晚和13日早宣佈具體的會晤時間，定於下周二（16日）。

拜登政府自上任後基本延續了上屆特朗普政府的對華政策。美國以國家安全為由加大了對中國公司的限制。兩國在貿易、軍事、科技等方面持續緊張。

截至去年12月，美國商務部以保護國家安全為由，限制77個實體的貿易往來和設備採購。其中大多數為中國公司、高校或個人，包括中芯國際、大疆、中國船舶集團等。

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更嚴格的限制措施

今年3月，美國聯邦通信委員會表示，《2019年安全和可信通信網絡法》旨在保護美國通信網絡，其中列出了五家對國家安全構成威脅的中國公司。該法案於2020年生效，禁止運營商使用聯邦政府資金從聯邦通信委員會黑名單列出的公司中購買設備。

這些公司包括華為和中興通訊，以及位於深圳的海特拉通信公司、杭州海康威視數碼科技有限公司和浙江大華科技有限公司。

這些公司要求在美國電信網絡中使用其設備，《2019年安全和可信通信網絡法》沒有禁止私人資金和非聯邦政府資金購買設備，也沒有阻止FCC批准這些公司提交的設備授權申請。

美國聯邦通信委員會委員布倫丹·卡爾（Brendan Carr）表示，自2018年以來，該機構已經批准了3000多份華為的申請。

但《安全設備法案》則更嚴格。卡爾表示，該法案將「有助於確保華為和中興等公司的不安全設備無法再進入美國的通信網絡」。

美國聯邦通信委員會還提出了新的規則，允許撤銷已經授予的拍照。上個月，該機構以國家安全為由投撤銷了中國電信子公司在美國運營的許可。

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中國批評

中國一直將美國的舉動稱為對中國科技公司的打壓，並持批評態度。

中國商務部新聞發言人束玨婷在10月28日曾表示，中方注意到FCC決定取消中國電信公司在美電信運營牌照，批評美方此舉「泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國企業，違背市場原則，破壞雙方合作氛圍 。」