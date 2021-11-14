COP26：聯合國氣候會議達成史上首個減煤協議， 但不足以實現「1.5攝氏度」目標

保羅·林孔（Paul Rincon）

BBC科學事務編輯

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， A woman in Bangladesh collects drinking water.

在格拉斯哥舉行的第二十六屆聯合國氣候變化大會上達成了一項協議，旨在延緩危險的氣候變化。

《格拉斯哥氣候協議》是首個明確計劃減少煤炭用量的氣候協議。煤炭是產生溫室氣體的最糟糕的化石燃料。

該協議還敦促減排要更具緊迫感，並承諾向發展中國家提供更多資金，幫助它們適應氣候影響。

但這些承諾還不足以將氣溫升幅限制在1.5攝氏度。

早些時候的談判草案中包括逐步淘汰煤炭的承諾，但在印度帶頭反對後，這一承諾戲劇性地結束了。

印度環境部長亞達夫（Bhupender Yadav）問，在發展中國家「仍需處理其發展議程和消除貧困」的情況下，它們如何能承諾逐步放棄煤炭和化石燃料補貼。

最終，各國同意「逐步減少」而不是「逐步淘汰」煤炭，一些人對此表示失望。第二十六屆聯合國氣候變化大會主席阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma，又譯岑浩文）說，他對事件的發展「深感失望」。

但他還是忍著淚水告訴與會代表，保護整個協議非常重要。

英國首相約翰遜表示，他希望世界「將格拉斯哥第二十六屆聯合國氣候變化大會視為終結氣候變化的開始」，並承諾「繼續為實現這一目標不懈努力」。

他還說：「未來幾年仍有大量工作要做。但今天的協議是向前邁出的一大步。而且非常重要的是，我們達成了首個逐步減少使用煤炭的國際協議，並制定將全球變暖限制在1.5攝氏度的路線圖。」

美國氣候特使約翰·克里（John Kerry）說：「事實上，我們比以往任何時候都更接近防止氣候混亂，確保更清潔的空氣、更安全的水和一個更健康的地球。」

但聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的語氣卻不那麼熱情，他說：「我們脆弱的星球正命懸一線，我們仍面臨氣候災難。」

「現在是進入緊急模式的時候了，否則我們達到淨零的機會就是零。」

協議的一部分是，各國承諾在明年會面，進一步大幅削減碳排放，以實現1.5攝氏度的目標。如果能兌現目前的承諾，也只是將全球變暖限制在2.4攝氏度以內。

科學家稱，如果全球氣溫上升超過1.5攝氏度，地球可能會受到嚴重影響，如數百萬人將面臨極端極熱天氣。

協議主要成果:

明年重新審視減排計劃，嘗試讓1.5攝氏度的目標保持在可達到的範圍內

這是有史以來第一次有限制煤炭使用的承諾

增加對發展中國家的財政援助

瑞士環境部長西蒙內塔·索馬魯加（Simonetta Sommaruga）說：「由於過程不透明，在煤炭和化石燃料補貼方面達成的協議措辭被進一步淡化，對此我們深表失望。」

她還說：「這不會讓我們更接近1.5攝氏度，會讓我們更難達到這一目標。」

儘管有關煤炭的措辭有所減弱，但一些觀察人士仍將最終協議視為勝利。他們強調，這是聯合國此類文件中首次明確提到煤炭。

煤炭佔每年二氧化碳排放量的40%，這使得煤炭成為達到1.5攝氏度目標的核心。為達成這一目標，2015年各國在巴黎同意，全球排放需在2030年減少45％，到本世紀中期接近零。

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「他變了一個說法，但他們無法改變這次第二十六屆聯合國氣候變化大會發出的信號，即煤炭時代將結束，」綠色和平組織國際執行主任珍妮弗·摩根（Jennifer Morgan）說。

「向清潔可再生能源轉型符合所有國家的利益，這包括那些仍在燒煤的國家。」她說。

然而，慈善機構「行動援助」（ActionAid）政策主任科赫（Lars Koch）表示，令人失望的是，會議只提到了煤炭。

「一個多世紀以來，富裕國家一直在開採和污染，這給了他們繼續開採石油和天然氣一張自由通行證。」他說。

國際地球之友組織的薩拉·肖（Sara Shaw,）表示，「這一成果簡直是一樁醜聞」。她說：「如果協議中沒有兌現1.5攝氏度的承諾，那麼僅僅說1.5攝氏度這個詞就毫無意義。第二十六屆聯合國氣候變化大會將會被記住是對全球發展中國家的背叛。」

會議期間，援助是一個有爭議的問題。發達國家曾在2009年承諾，每年向新興經濟體提供1000億美元，這本應在2020年前兌現。然而，錯過了這個時間。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 科學家表示，由於氣候變化，嚴重洪水等極端天氣事件正變得越來越頻繁

這些援助旨在幫助發展中國家適應氣候影響，並向清潔能源過渡。為了安撫與會代表，夏爾馬表示，到2025年將動用約5000億美元。

但在整個會議期間，貧窮國家一直在呼籲通過損失和損害原則提供資金，即富裕國家應該補償貧窮國家無法適應的氣候變化影響。

對許多代表團來說，這是這次會議最大的失望之一。儘管有不滿情緒，但幾個有望從中受益的國家支持這項協議，因為有關損失和損害的談判將繼續進行。

推動在這一問題上取得更大進展的代表團包括非洲國家，如幾內亞和肯尼亞，以及拉丁美洲國家、亞洲小國不丹等。