拜登和習近平視頻峰會：他們想從談判中得到什麼

23 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國領導人習近平和美國總統拜登將在美東時間周一（11月15日）舉行視頻會面。這是兩人的第三次會面， 預計會討論數個棘手的問題，包括愈加緊張的台海兩岸關係。

熟悉會面的消息人士對美國媒體稱，網絡安全、貿易和核武器擴散也會是會談的主題。

台灣問題

在上周五發佈的一份聲明中白宮表示：「兩位領導人將討論如何負責任地處理美國和中華人民共和國之間的競爭，以及如何在我們利益一致的地方進行合作。」

一天後，中國國務委員、外交部長王毅與美國國務卿布林肯通電話。根據中國外交部公告，王毅表明了中國在台灣問題上的立場。

歷史和現實已充分證明，「台獨」是台海和平穩定的最大威脅，任何對「台獨」勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果，王毅說。

他說，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑。

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中國官方媒體《中國日報》周日在社評中稱：「希望這次會議可以讓美國總統喬·拜登記住，不管代價有多大，中國政府是鐵了心地要在可預見的未來實現國家統一，並促使其政府認真考慮，美國為擾亂北京而全力支持台灣分裂分子帶來的收益和損失」。

中國官方媒體《環球時報》周一也在社評中指出，「管理中美競爭」，消除台灣問題的爆炸性最為關鍵和緊迫，「因為如果中美爆發對抗，台海最有可能成為導火索」。

社評還明確指出：「台灣問題是中國的深度紅線，要減少中美發生戰略對撞的風險，美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。」

拜登想要什麼

馮兆音 BBC記者 發自華盛頓

期望很低，但會議的召開本身就是一個重要的成果。雙方都希望修復過去幾年急劇惡化的中美關係。

台灣問題很可能是首要議題。在北京表現出越來越希望增加台灣軍事壓力之時，拜登希望得到習近平承諾，維持台海和平。作為回報，美國領導人將不得不向中國領導人保證，美國在台灣主權問題上沒有任何立場。

會議還將是拜登利用這次機會說服習近平，讓習相信美國政府的中國戰略可能是雙邊關係的穩定框架。拜登的國務卿安東尼·布林肯曾這樣總結拜登的中國原則：「在應該的時候競爭，在可以的時候合作，在必須的時候對抗。」

但北京方面已明確表示，氣候行動等合作問題不能脫離外交關係中的熱點。今年9月，中國外交部長王毅表示：「如綠洲周圍全是荒漠，綠洲遲早會被沙化。」

會面是否能給「荒漠」帶來水，撲滅大火?

習近平想要什麼？

白洛賓（Robin Brant） BBC記者，發自上海

當習近平凖備坐下來和美國總統會面之時，這兩個詞概括了中國的主要關切：台灣和對話。

對於亞洲以外的許多人來說，這個位於中國東海岸的島嶼似乎是個模糊的議題，該島有自己的民選總統。

但對北京來說，台灣是一個它一直希望與「祖國」完全統一的叛離省份。習近平言及於此時，認為這是必然的。他知道如果他能做到，他會成為聖人。

但就在幾周前拜登承諾，如果中國攻擊台灣，他將出面保衛它。美國對其視為價值觀燈塔的承諾似乎很清楚， 但習近平還想要解釋。（同時，我們從最近媒體報道的衛星圖像得知，中國軍方正在使用美國航母形狀的模型進行瞄凖練習。)

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台海危機：中國武統台灣的可能性有多高？

戰爭的可能性也讓「對話」成為「虛擬峰會」願望清單之首的原因。

兩國關係不佳，美國情報機構發佈的一份報告兩次重申，中國對新冠病毒起源的調查不夠開放。

就在上周，拜登同意進一步限制與一家中國電信公司的貿易。他還成功地開始重建聯盟，挑戰中國在亞太地區的影響力和力量。

正如我們大家都注意到的那樣，北京方面將會注意到，在兩人去年9月通話後，一份官方聲明的最後一行警告，雙方都有責任確保「競爭不會演變成衝突」。