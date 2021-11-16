拜登和習近平視像會晤開始 雙方在討論什麼

32 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登與中國國家主席習近平於北京時間星期二（11月16日）8點45分開始視頻會晤。

美國總統拜登與中國國家主席習近平於北京時間星期二（11月16日）8點45分開始視頻會晤。雙方正在就共同關切的領域展開對話，預計將持續數個小時。但外界對會晤可能達成的成果期待不高。

本次會晤由拜登總統發起，雙方的開場白向外界公開，之後雙方進入閉門會議。

拜登和習近平在開場白說了什麼？

拜登總統在開場白中說，「我們的責任是確保競爭不會滑向衝突，無論是有意還是無意，也就是說我們的競爭應該是坦率、直接的。」

「我們需要建立涉及競爭的、合乎常理的護欄，清晰、坦誠地對待我們直接的分歧，在我們利益交匯的領域一道努力，特別是在諸如氣候變化等重大的全球問題上。」

拜登還說，兩個大國之間的關係不僅攸關兩個國家，也攸關世界。雙方的責任不單是對兩國各自的人民，也對世界有責任。因此美方在本次對話時也認識到，「所有的國家要恪守同樣的道路規則，這也是為什麼美國永遠捍衛我們的利益和價值觀，捍衛我們的盟友和伙伴們。」

對於本次對話會涉及到的領域，拜登著重提到人權、經濟，以及確保自由而開放的印太地區。

在開場白中，習近平主席稱拜登是「老朋友」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 對於本次對話會涉及到的領域，拜登著重提到人權、經濟，以及確保自由而開放的印太地區。

習近平首先承認當前中美發展都處在關鍵階段，面臨諸多挑戰。他認為，中美作為世界前兩大經濟體及聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作。

習近平強調，「既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業」。

他還說，「推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極地向前發展。」

圖像來源，Reuters

會晤的目標與期待

白宮一名高級官員在會晤之前表示，美方對這次會晤有幾個目標：

確保競爭不會導致衝突

保持溝通渠道暢通

建立合乎常理的「護欄」以避免誤解

執行道路規則

這名官員還說，美國將對中國在人權、台灣、經濟脅迫和網絡技術等方面的行為表示「直接和坦誠的關注」；並將探討雙方有潛在有共同利益的領域。

這名官員強調，與前幾屆政府不同，「拜登政府並不試圖改變中國」，而是「嘗試以有利於美國和有利於我們盟友的方式塑造國際環境」。

這名官員還說，不要期待這次會晤產生實質性成果，「不會有有任何重大的政策宣佈或改變。」