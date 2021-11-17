拜登習近平視頻峰會落幕，你該知道的幾個重點

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是拜登上台以來中美兩國元首的首次峰會。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在北京時間周二（11月16日）進行了三個半小時的視頻會晤。這是拜登上台以來兩國元首的首次峰會。

會談的氣氛整體友好，兩位領導人都試圖使用緩和的語氣。拜登在開場白中對習近平說，兩國需要建立「一些常識性的護欄」，而習近平則將拜登稱為「老朋友」。

不過，美國白宮和中國官方通訊社新華社在會談後分別發表了簡報，顯示雙方仍在幾個存在已久的爭議議題上「各說各話」，包括拜登對中國在新疆、西藏和香港侵犯人權表示關切，而習近平則把美國支持台灣稱為「玩火」。

儘管觀察人士普遍認為此次會談沒有實質性的突破，但美國高級官員透露，雙方同意開展軍控談判。在會談後一天，兩國還宣佈給予對方媒體記者更多自由。

同意考慮開展軍控談判

美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二（11月16日）表示，拜登和習近平在會談中已同意考慮開展軍備控制方面的會談。

在智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的一個網上研討會上，蘇利文被問及拜登是否就中國擴大核武庫以及高超音速導彈試射與習近平進行了討論，他表示，拜登確實向習近平提出了圍繞這些問題進行戰略穩定對話的必要性。

「兩位領導人同意，我們將尋求開始推進關於戰略穩定的討論，」蘇利文說。「這需要在領導人的指導下，由跨越安全、技術和外交的雙方高級團隊領導。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平主席同美國總統拜登首次視頻會晤

蘇利文並未詳細說明會談會以何種形式進行，但他表示，中美戰略穩定對話將與美國和俄羅斯的正式戰略穩定對話不同，因為後者「成熟得多且歷史悠久」。

北京近段時間以來正迅速加強包括核能力在內的軍事力量。美國研究人員今年上半年發現，中國正在西北地區的沙漠中建造100多個新的洲際彈道導彈發射井。

今年10月，中國據報測試了一種可搭載核彈頭的高超音速導彈，而美國現有的導彈防禦系統無法攔截。美軍最高將領馬克·米利（Mark Milley）將其形容為近乎「斯普特尼克時刻」，後者指上世紀美國和蘇聯競爭中，讓美國意識到落後的轉折點。

另據《華爾街日報》報道，一位聽取了會談情況簡要介紹的中國官員表示，雙方尚未決定以怎樣的形式舉行軍控會談。這位中國官員稱，一個選項是讓兩國的非政府專家開展一場新的「二軌」對話。

這種非官方式的幕後外交經常被用來協助官員管理和解決衝突，這樣可以在不受正式談判約束的情況下探索解決方案。

放寬記者簽證限制

在峰會結束後，中美兩國還宣佈將互相放寬對對方新聞記者簽證的限制。此舉將緩和美國前總統特朗普（Donald Trump）執政末期，中美互相驅逐記者的外交對抗。

根據雙方共識，美國將向中國籍記者發放一年多次的入境簽證。中方承諾，一旦美國的政策生效，將給予美國記者對等待遇。

此前，中國一直指責美國對中國駐美記者實行歧視性政策，所發簽證均為單次入境，中國記者離境後必須重新申請簽證。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 雙方就共同關切的領域進行了歷時三個半小時的對話。

據中國官方媒體《中國日報》（China Daily）引述中國外交部消息人士的話，這是雙方在視頻會晤前達成的三點共識之一，經過了一年多的「艱難談判」。

美國國務院發言人提供了類似的表述，稱中國承諾允許已經在中國的美國記者自由離境和返回。美國國務院說，美方計劃為中國記者的類似待遇提供便利。

該發言人表示：「我們歡迎這一進展，但認為這僅僅是初步措施，」並補充說，「近年來，中國的媒體環境已經明顯惡化。」

2020年2月，美國決定將多家中國官方媒體列為「外國使團」，從而對其實施更嚴格的限制。

包括新華社和中國環球電視網（CGTN）在內的五家媒體被告知，他們購買任何房產都需要獲得批准，並被要求提交所有員工的名單，中國譴責此舉是「政治壓迫」。

一個月後，中國驅逐了《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等美國主要媒體的13名美國記者，並對美國記者申請簽證實施限制。目前尚不清楚新政策生效後，此前被驅逐的記者能否獲准重返中國。

台灣問題仍是焦點

自2018年以來，中美兩國就在貿易、軍事、人權、科技等多個領域存在分歧，但隨著台海局勢的再次緊張，台灣問題成為兩國的核心分歧之一。

在會談上，拜登向習近平表示，美國仍秉持長久以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，堅決反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定的行為。

蘇利文透露，習近平和拜登在台灣問題上花了大量時間討論。拜登甚至直接提醒習近平，在1970年代他擔任參議員時，曾投票支持《與台灣關係法》（Taiwan Relations Act）。

但習近平也在台灣問題上發出了幾乎是整場會談中最強硬的聲音。他表示，美國一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，「是在玩火，而玩火者必自焚」。

他還警告說，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國將「不得不採取斷然措施」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在台北舉行的"雙十節"慶典期間，一支軍機編隊飛行經過台北101大樓上空。

在兩國元首的會談結束後，拜登就台灣問題回應記者提問，他模棱兩可的微妙回答再次凸顯了該議題的敏感性。

他周二（11月16日）在新罕布什爾州（New Hampshire）對記者說，它（台灣）是「獨立的」，它「做出自己的決定」。

幾個小時後，拜登澄清稱，美國政府的台灣政策沒有改變，美國不鼓勵台灣獨立，而是讓台灣自己作出決定。

「我們完全不會改變我們的政策，」拜登對記者說。「我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全依循《與台灣關係法》的要求行事。」

沒有談北京冬奧會

白宮發言人安德魯·貝茨（Andrew Bates）周二（11月16日）表示，拜登和習近平會談時並未討論北京冬奧會問題。