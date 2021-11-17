白俄羅斯與波蘭邊境移民危機的來龍去脈

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波蘭和白俄羅斯邊境移民危機持續發酵。

波蘭和白俄羅斯邊境移民危機持續發酵，演變成2021年東西歐洲關係中的一個重大矛盾。

2021年下半年，波蘭和白俄羅斯邊境出現了上萬名希望前往歐盟國家的移民，波蘭方面向邊境布署軍隊，關閉過境通道，嚴防移民。

這些移民在夜間氣溫降到攝氏零度以下的野外森林中試圖跨越邊境，其中包括很多婦女兒童，也有人當場死亡。聯合國人權和難民署都分別發聲對危機表示關注。

與此同時，俄國和白俄羅斯還在靠近波蘭的地區舉行聯合軍事演習；波蘭則向邊境調集上萬軍隊，並對試圖跨越邊境的移民使用高壓水炮和催淚彈，波蘭方面還聲稱它有軍警在衝突中受傷。

西方國家很多高官則指責白俄羅斯試圖利用難民來打擊包括波蘭在內的歐盟國家，繼而指責俄國是製造危機背後的主謀。

白俄羅斯和波蘭邊境的移民危機有著什麼樣的來龍去脈？下一步可能會向什麼方向發展？

白俄羅斯和歐盟矛盾升級起源何在？

歐盟與白俄羅斯之間的矛盾升級始於政治糾紛，導火索是2020年白俄羅斯總統大選。

被指責獨裁的白俄羅斯官方宣佈總統盧卡申科第六次連任，贏得八成選民的支持。但該國反對派指控盧卡申科涉嫌大選舞弊。歐盟隨後宣佈不承認盧卡申科的勝選連任，並出台了一系列針對白俄羅斯的制裁措施。

與此同時，白俄羅斯內部朝野鬥爭也日益激烈。

圖像加註文字， 2020年白俄羅斯迫降一架原計劃飛越該國的客機並逮捕了機上的白俄羅斯反對派人士。

2021年5月，白俄羅斯強迫一架從希臘飛往立陶宛的英國瑞安航空公司在白俄羅斯降落，逮捕了機上的一名白俄羅斯異議人士。

此舉引發歐盟多國強烈憤怒，歐洲國家政治人物呼籲歐盟及北約介入。之後歐盟對白俄羅斯政府施加更嚴厲的制裁。雙方矛盾進一步升級。

邊境移民危機為什麼愈演愈烈？

自2020年歐白矛盾上升以來，白俄羅斯當局取消或大大簡化了76個國家進入白俄羅斯的旅遊簽證申請要求。其中包括受武裝衝突影響的很多國家，包括敘利亞、利比亞、伊拉克和阿富汗。大批平民正試圖離開這些國家。

在敘利亞、伊拉克和土耳其，旅行社開始宣傳前往白俄羅斯的旅行，甚至說移民到歐盟可獲得住房和就業。該地區最受歡迎的社交媒體 WhatsApp 上出現了數百個類似的優惠廣告。

根據條件，這樣的旅行費用為 1至 2萬美元。 德國的廣播公司「德國之聲」在調查中說，白俄羅斯領事館甚至將簽發白俄羅斯簽證的權力委託給這些旅行社。

2021年，白俄羅斯又大大增加了飛往中東的航班數量。例如在歐盟國家中，法國外交部就說明這是事實。據推測，這些旅行社的背後得到白俄羅斯當局支持。

難民/移民主要來自哪裏？

2021年，聚集在白俄羅斯波蘭邊境森林裏的移民或難民大多數並非白俄羅斯人。歐盟指責盧卡申科鼓勵移民或難民來到白俄羅斯。

2021年夏天以來，伊拉克是移民最主要的出發點之一。9月份，歐盟外交事務高級代表約瑟普·博雷爾設法與伊拉克當局談判，以減少伊拉克飛往白俄羅斯的航班數量。

現在， 試圖以這種方式進入歐盟的人數最多的是來自敘利亞的庫爾德人。在敘利亞，他們受到敘利亞當局和伊斯蘭國好戰分子的威脅。

其他很多移民來自包括利比亞、阿富汗、也門和一些存在政治或宗教武裝衝突的非洲國家的居民，例如剛果或埃塞俄比亞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波蘭對試圖跨越邊境的移民使用高壓水炮和催淚彈。波蘭方面還聲稱其軍警在衝突中受傷。

他們如何到達白波邊境？

首先，通過定期（偶爾還有包機）的航班，這些航班運營者包括白俄羅斯的貝拉維亞航空公司，土耳其和卡塔爾航空公司，以及阿聯酋政府擁有的廉價航空公司飛行迪拜等。

直到2021年這場危機接近高潮前，如果需要的話，甚至可以在抵達白俄羅斯的機場後獲得蓋章的難民簽證。

在機場的登機口，幾乎不可能確定乘客是移民還是難民。他們有錢，攜帶著一切與他們有關的文件，井然有序，他們的衣服和普通乘客也看不出有什麼例外。作為航空公司來說，沒有理由不讓乘客上他們買好票的航班。

接下來會發生什麼，到目前還不是很清楚。移民自己在抵達明斯克時拍攝的視頻顯示，從機場轉機或前往立陶宛或波蘭邊境，一切都組織得很好。但是，無法確認誰在組織他們。

如何越境？

在移民危機剛開始時，波蘭和立陶宛的邊防軍允許人們通過，並把他們送到特別的接收設施。與此同時，兩國外交部立即指責白俄羅斯組織了這一新現象。

當成百上千的人開始每天試圖越過邊界時，波蘭和立陶宛停止允許他們進入，開始用鐵絲網加固邊界。

現在要通過白俄羅斯到波蘭和立陶宛的邊境只能非法越境，但許多人願意嘗試。

他們要麼衝破邊防警衛的屏障，要麼仍在尋找沒有警戒的地區。白俄羅斯和波蘭的邊界長約近400公里，其中很大一部分是森林或沼澤地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大批難民或移民前往白俄羅斯和波蘭及立陶宛邊境。

白俄羅斯邊防軍警有何行動？

從難民和移民的數十項聲明、以及立陶宛和波蘭當局過去幾周和幾個月公布的錄像來看，白俄羅斯邊防局直接推動了移民或難民非法越境。

白俄羅斯邊防局網站主動地評論移民危機，但它聲稱許多人甚至不知道他們需要簽證才能越過邊界。

白俄羅斯外交部網站表示，白俄羅斯正在履行其制止非法移民的最大責任。出現非法移民的根本原因，是歐盟國家支持「顏色革命」--民眾反抗地位穩固的領導人的起義，而這些地區人們的正常生活遭到破壞，或正在發生戰爭。

在接受白俄羅斯報紙Nasha Niva的採訪時，一位匿名的邊防官員稱其部門的活動是「對法律和誓言的完全貶損」。

移民最終去向？

波蘭和立陶宛不過都是難民和移民的過境國。許多人打算去德國、法國、奧地利和荷蘭，在那裏他們可能有親戚或朋友熟人。

據德國當局稱，至少有5千人已經通過白俄羅斯抵達德國。這繼而引發了歐盟對波蘭在移民問題上的不滿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 波白邊境難民和移民中有很多婦女兒童，當地出現的人道危機嚴重。

難民和移民會留在白俄羅斯嗎？

是的，但白俄羅斯當局從未報告過他們的確切人數。據明斯克居民說，有數百人在全市的購物中心、地下通道和住宅樓入口處安營扎寨。

也許正因為如此，由於擔心局勢會失控，白俄羅斯當局在2021年11月中旬也開始收緊抵達該國的條件。

特別是，他們停止在機場為一批最有問題的國家的公民發放簽證，包括敘利亞、伊朗、阿富汗、尼日利亞和也門等。

俄羅斯是否在移民危機中扮演了角色？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 西方國家高官指責盧卡申科製造難民危機的背後主謀是普京。

許多歐盟國家的官員都這麼認為。例如，波蘭總理莫拉維茨基指責稱：盧卡申科正在發動的這次襲擊的主謀在莫斯科，是普京總統。

俄羅斯當局斷然拒絶這些指控。總統新聞秘書德米特裏·佩斯科夫稱，莫拉維茨基的話不負責任，令人無法接受。

儘管如此，德國總理默克爾呼籲普京總統介入這場危機，歐盟認為這是一場旨在破壞歐盟穩定的「混合攻擊」。