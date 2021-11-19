埃塞俄比亞衝突引發國際擔憂 有呼籲中國、美國介入調解

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃塞俄比亞北方的戰鬥迫使200萬人逃離家園，更多的人需要糧食援助

2021年秋冬之際，埃塞俄比亞內戰形勢惡化，影響地區和國際局勢。美國前外交官呼籲美國、中國和其它國際與地區大國介入調解。

在埃塞俄比亞的英國美國公民都收到了類似2021年夏末阿富汗塔利班奪權前形勢緊張的撤離警告。

一位英國大臣透露表示，美國和英國在埃塞俄比亞的公民都得到通知：乘還有商業航班飛行，盡快離開該國。

這一令人震驚的建議讓人們想起2021年8月份英美等國警告其國民盡快撤離喀布爾的通知。此時，來自北部提格雷地區的一支提格雷人民陣線（TPLF）反叛部隊似乎有可能對首都亞的斯亞貝巴採取行動。

與此同時，美國國務卿布林肯正在訪問包括肯尼亞在內的非洲三國，而訪問肯尼亞的重要議程是討論鄰國埃塞俄比亞的衝突。

在啟程前往非洲訪問之前，布林肯警告，爆發大規模戰爭將對埃塞俄比亞人民和該地區其他國家有災難性影響。

埃塞俄比亞內戰爆發一年來，人道主義危機不斷發生，國際社會要求外界關注的呼聲日益高漲。

非洲聯盟和美國對埃塞俄比亞的外交壓力也不斷在增加，因為埃塞俄比亞發生問題對該地區其他地方乃至更廣泛的國際政治有著巨大的影響。

戰略影響和地區鄰國介入

埃塞俄比亞對世界來說，有著國際戰略利益影響。

埃塞俄比亞擁有1.1億人口，是非洲大陸第二大人口國家，在動蕩不安的地區，過去埃塞俄比亞一直是西方重要、穩定的盟友。

人們擔心，目前的戰鬥可能會在這個多民族國家引發更廣泛的暴力，甚至可能導致它的解體。如果衝突加劇引發該國數百萬人逃離的話，其鄰國將難以應付。

地處內陸的埃塞俄比亞與6個國家接壤，其中兩個國家已經經歷了衝突，即南蘇丹和索馬里。另一個鄰國蘇丹剛剛經歷了軍事政變。

非洲聯盟-聯合國聯合特派團軍隊一直在索馬里與伊斯蘭好戰分子作戰，人們擔心，如果特派團軍隊所屬國內部不穩需要他們回國，他們可能會被撤回。由此東非的形勢將惡化。

厄立特里亞的軍隊已經在埃塞俄比亞作戰，長期危機可能會將其他鄰國也捲入這場戰爭。

2021年11月早些時候，數以萬計的人來到亞的斯亞貝巴，支持埃塞俄比亞政府對抗提格雷人民陣線武裝的戰爭。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 亞的斯亞貝巴很多人髮動了支持埃塞俄比亞政府打擊提格雷人民陣線武裝戰爭的遊行。

域外國家介入

據報道，更遠的國家也被吸引進這場戰爭來。

路透社2021年10月份報道，土耳其已經同意出售埃塞俄比亞軍用無人機。報道還說，這項協議威脅到土耳其與埃及的關係。

據防務網站Oryx報道，埃塞俄比亞還購買了中國和伊朗的武器，從阿拉伯聯合酋長國起飛的航班也被用來運送這些武器。

從美國的角度來看，埃塞俄比亞長期以來一直被視為一個可靠的盟友，尤其是在所謂的反恐戰爭期間。

埃塞俄比亞軍隊在索馬里衝突前線與伊斯蘭好戰分子作戰，並在伊拉克戰爭期間向美國提供領空。它是少數幾個主動加入形成與美國聯盟關係的非洲國家之一。

埃塞俄比亞的穩定政府對這種關係至關重要。美國在財政上支持它，在2016年至2020年間向埃塞俄比亞提供了42億美元的援助。

但美國駐該地區的特使傑弗裏·費爾特曼並沒有迴避批評埃塞俄比亞聯邦政府說，其政策導致了大規模饑荒，並把埃塞俄比亞政府比作敘利亞的阿薩德政權。

國內人道危機

埃塞俄比亞國內衝突的有關數字本身也就已經令人震驚。

埃塞俄比亞北部至少有40萬人面臨類似饑荒的情況，人們無法獲得80%的基本藥物和醫療，約200多萬人流離失所。

埃塞俄比亞聯邦政府被指責故意阻止國際援助到達提格雷州，但它對此予以否認。

此外，有證據表明雙方都犯有非法殺戮、酷刑和性暴力罪行。

埃塞俄比亞首都受到威脅了嗎？

提格雷人民解放陣線武裝沿著一條從北部通往亞的斯亞貝巴的主要公路上取得一系列進展後，緊張局勢加劇。

美國向本國公民發出撤離呼籲，埃塞俄比亞總理阿比宣佈進入緊急狀態，並要求增加徵兵人數。

亞的斯亞貝巴當局呼籲人們登記武器。

另一個與提格雷人民解放陣線結盟的反叛組織說，他們也越來越接近首都。

該市的多種族性質加劇了那裏的緊張局勢，一些人指責當局在一系列逮捕中將提格雷人作為襲擊目標。

但提格雷人民解放陣線部隊距離城市還有300多公里，在康博爾查鎮附近。

美國前負責非洲事務的助理國務卿蒂博爾•納吉對BBC表示，這並不是像塔利班在阿富汗那樣兵不血刃地不斷佔領更多地盤。現在提格雷人民解放陣線武裝的進軍受到巨大的阻擊，首都亞的斯亞貝巴可能發生血腥的戰鬥。

他認為，提格雷人民解放陣線以首都為威脅目標，就像核大國發射核武器威脅的可能性一樣。

提格雷人民解放陣線表示，它真正想要的不過是使援助物資能夠到達提格雷州。

其發言人雷達告訴BBC關注非洲節目稱，提格雷人民解放陣線將繼續（向亞的斯亞貝巴）前進......但這與其說是攻下亞的斯亞貝巴，不如說是我們打算武裝迫使阿比解除封鎖。

埃塞俄比亞政府已將提格雷人民解放陣線認定為恐怖組織，阿比總理發誓要戰鬥到底。他早些時候還呼籲所有埃塞俄比亞人拿起武器和提格雷人民解放陣線武裝戰鬥。

有和平談判可能嗎？

現在令人關切的是，衝突正在進入一個新的階段，任何一方都越來越難以後退。也有人擔心戰鬥可能蔓延到全國各地。

提格雷人民解放陣線已與一系列反對政府團體結盟，組成一個新的聯盟，尋求結束阿比的總理職位。

非洲聯盟駐該地區特使、尼日利亞前總統奧巴桑喬談到仍有一個小的「機會之窗」。他在最近訪問埃塞俄比亞期間與雙方交談後告訴聯合國安理會表示，採取任何干預的時間都很緊了。

他呼籲對話和政治解決問題，但尚未說明如何實現這一目標。

埃塞俄比亞駐聯合國大使塞拉西也回應概括了調解人將面臨的困難。他表示，他尊重對話的呼籲，但隨後又將提格雷人民解放陣線描述為「犯罪集團」。

與此同時，提格雷人民解放陣線發言人格塔喬在推特上指責說，大多數所謂和平倡議主要是拯救（總理）阿比，而不是應對該國最關鍵的政治挑戰。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 生活在美國的提格雷人在戰爭爆發一週年之際在華盛頓遊行。

「美國、中國等介入調解」

當然，結束戰爭的談判本質上是要看似無情的敵人雙方之間舉行談判。

最近20多年裏，隨著中國在國際政治經濟中影響不斷上升，中國對埃塞俄比亞的政治經濟也有了很大影響力，特別是中國對埃塞俄比亞有很多投資。

中國過去與包括提格雷解放陣線在內的埃塞俄比亞各方人士關係良好。埃塞俄比亞也曾模仿中國很多經濟和社會發展經驗，因此獲得「非洲小中國」的外號。

前美國外交官納吉認為，讓雙方坐下來的一種方法是美國和中國，以及土耳其等其他國家共同行動。

他表示，阿比無法用同樣的理由抗拒美國和中國。

他表示，首先第一件事是要結束武裝戰鬥，確保援助能夠得到提供，然後逐步探索政治解決方案選項。

埃塞俄比亞國內衝突的源由

衝突的根源是埃塞俄比亞現總理阿比和提格雷人民陣線武裝的之間的分歧，後者之前統治著埃塞俄比亞整個國家。現任世界衛生組織總幹事譚德塞就是提格雷人，曾任埃塞俄比亞政府外長。他也受到阿比政府高官指責，稱其支持提格雷人。

埃塞俄比亞最大的族裔奧羅莫人長期以來一直感到被邊緣化。現總理阿比·艾哈邁德本人就是奧羅莫人。

奧羅莫族成員掀起了一大波政治抗議浪潮中，阿比於2018年上台。

阿比也曾是前政府執政聯盟的一員，他被視為能夠解決問題的人。他上台後掀起改革的旋風，開放了政治，並與長期敵國厄立特里亞和平共處，但提格雷人民陣線被排擠到一邊。