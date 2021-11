女畫家芙烈達·卡蘿創拍賣新紀錄 文化偶像的如畫人生

芙烈達·卡蘿1949年創作的自畫像《迭戈與我》(Diego and I)在紐約蘇富比拍賣會上創下近3500萬美元的拉美畫家新紀錄。

這幅名為「迭戈和我」(Diego and I)的自畫像 , 是卡蘿於1949年創作,也是她1954年去世之前最後的創作之一。

據美國《紐約時報》證實,買家是阿根廷富商厄杜阿多·科桑提尼(Eduardo F. Cosantini)。他是布宜諾斯艾利斯拉丁美洲藝術博物館(Museum of Latin American Art of Buenos Aires ) 的創辦人兼主席。

1954年,她畫了一幅《馬克思主義將讓病者恢復健康》(Marxism will give health to the sick)。這是她政治信仰的明確表述。