彭帥指控張高麗性侵：網球名將大坂直美對彭帥處境表示擔憂

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彭帥在社交媒體自爆曾被中國前副總理張高麗性侵後一直沒有公開露面、發聲。

女子網球世界名將大坂直美（Naomi Osaka）加入一眾運動員行列、對中國網球明星彭帥現在的處境表示擔憂。

彭帥是中國最著名的運動員之一。本月較早前，她在中國微博社交媒體平台上發帖稱，曾被強迫與中國前副總理張高麗發生性關係。隨後帖文被迅速刪除，與之相關的關鍵詞搜索亦被屏蔽。

此後彭帥一直沒有露面、發聲。

國際女子網球協會（WTA）說，他們已經證實彭帥「安全、沒有受到身體威脅」，但他們無法直接聯繫到彭帥。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大坂直美與網球界多位明星對彭帥的處境表示關注。

國際女子網球協會早前曾說，「有關彭帥的事件令人深刻關注，」並說「這些指控必須進行全面、公平、透明以及不受審查的調查。」

大坂直美在推特上使用 #WhereisPengShuai（彭帥在哪裏）標籤發帖說，最近得知一名網球同行在批露她被性侵後失蹤，「我希望彭帥和她的家人平安無事，」帖文還說，「現狀令我震驚」。

在此之前，其他幾名網球選手也曾為彭帥發聲。

本周早些時候，排名世界第一的塞爾維亞選手德約科維奇說，希望彭帥平安，他同樣表示事件令他震驚。

法國選手馬玉（Nicholas Mahut）也曾公開表示，「我們都很擔心。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 75歲的張高麗未就彭帥的指控作出回應。張高麗2013至2018年期間曾出任國務院副總理。

「來自幾個渠道的消息證實」

35歲的彭帥是世界女子網球雙打前世界排名第一，贏得過兩項大滿貫冠軍——2013年的溫布爾頓（Wimbledon）公開賽和2014年的法網公開賽（French Open），兩項冠軍的搭檔都是台灣選手謝淑薇。

她單打生涯的最高排名則是2011年的世界排名第14位，在2014年也曾打入美網公開賽單打半決賽。

彭帥事件是第一次有類似的指控公開針對中國最高政治權力領導層的成員。

75歲的張高麗未就彭帥的指控作出回應。他在2013至2018年間擔任中國副總理，當時也是中國國家主席習近平的親密盟友。

彭帥承認，她無法提供證據來證實自己所指控的事情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彭帥事件再次引起對中國Metoo運動的討論和關注

國際女子網球協會首席執行官史蒂夫·賽門（Steve Simon）早些時候說，「作為一個為女性而設的組織，我們仍然致力於我們的核心事業——平等、機會與尊重。」

他表示，彭帥的事件不僅關乎運動員，而且關係到所有的女性。

他還說：「我們讚賞彭帥挺身而出的非凡勇氣和膽量。全世界的女性正在發出她們的聲音，讓不公得以糾正。」

賽門說，WTA從包括中國網球協會在內的幾個渠道獲得證實，彭帥現在「安全」，但賽門說，他們無法直接聯繫到彭帥。