立陶宛：波羅的海彈丸小國 昔日超級大國核對抗的最前沿

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圖像來源，Reuters

立陶宛，一個人口僅有350萬的波羅的海小國，在國際舞台上常被視作無足輕重的彈丸小國。但最近卻挑戰巨人：在台灣問題上力拒中國。回顧歷史，立陶宛也曾是超級大國核對抗的最前沿。

立陶宛曾經存有大量核彈，足以摧毀歐洲所有大小城市。當時，它還是蘇聯一部分。地理位置賦予立陶宛重要的戰略價值：它靠近西歐，面對斯堪的納維亞半島。

1991年立陶宛全面獨立後，赫然發現自己只是個蕞爾小國，人口大約350萬，在國際舞台上無足輕重。

不過最近，立陶宛卻挑戰巨人：在台灣問題上力抗中國，拒絶妥協；支持鄰國白羅斯的異見人士，白羅斯被指責廣泛侵犯人權。

BBC記者薩達卡特·卡德里探訪立陶宛一個小鄉村的歷史遺跡，發現這個國家的過去對現在也有重要啟示。

以下是他為BBC新聞時事欄目撰寫的《記者來鴻》：

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國曾從立陶宛召回其大使，抗議台灣能以"台灣"名義設立代表處。

任何名副其實的童話故事景點可能都會給人帶來驚奇驚喜，立陶宛西部森林中就隱藏著不少這樣的地方。不過不久前我去時發現，並非所有的景點都是美麗迷人的。

草叢中遍布扁蝨，歐洲好多地方都有不少這類吸血蟲。我很快就意識到，要緊緊包好自己的手腳。不過，吸引我來這個地方的，其實是那裏隱藏的軍事設施，它們肯定有種黑暗的魔力。

普洛克斯廷周圍的山坡林蔭密布，地下深處，曾經是秘密的核彈發射井。

當初建造的時候，這個地點看起來一定相當理想。 在當地部署的蘇聯導彈射程有二千公里，也就是說，大部分在歐洲的北約國家都在射程範圍之內。

那是1961年，我在倫敦出生之前三年。 倫敦距此只有1600公里。 換句話說，普洛克斯廷和我個人也會有密切關係。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 發射井「散發著不祥之兆」

潮濕陰暗的地下建築，看上去到處都讓人感覺陰森恐怖，但是，最可怕的當屬發射井本身。它們看上去儼如許願井，但依然散發著不祥徵兆。

每個發射井都曾經存放過一枚25米長的火箭，每一枚火箭攜帶的彈頭威力都超過二次大戰用過的全部彈藥的一半，包括廣島和長崎原子彈。

火箭從地底發射，在松林中升空，十分鐘內，一個彈頭就可以把我的出生地--或是射程內的其他任何城市--夷為平地。

人類躲過了那場「末日戰爭」。 1991年蘇聯瓦解之後，立陶宛擺脫莫斯科的控制，17年前加入了北約。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 立陶宛首都維爾紐斯的大教堂

雖然普洛克斯廷仍會讓人憶起過去，但是現在立陶宛同克里姆林宮的關係並不友好，正如要從痛苦的離婚之後恢復過來一樣。近來立陶宛政府絶少同克里姆林宮對話。

雖然許多立陶宛人仍然會講俄語，但是我那位在莫斯科出生的導遊會本能地停頓一下，然後再決定同陌生人講話時應該用那種語言。

她解釋說，「老一代人通常可以用俄語溝通，但是立陶宛的新世代肯定會選擇英語。」

我在一間酒吧遇到一位三十幾歲的男人，他從不同角度解釋我的見聞。他舉起杯啤酒，似乎是要印證自己的說法，然後笑著說，「我並不好斗，但是莫斯科依然把半個世紀的佔領假裝成友誼的象徵。現在普京又入侵克里米亞。我雖然只是個技術人員，但是那（入侵事件）之後，我加入了民防志願軍。」

我同他碰碰杯。

然而，彈丸小國立陶宛並不僅止同一個強鄰抗爭，他們還為盧卡申科的反對者提供庇護。盧卡申科是立陶宛南方鄰居白羅斯的獨裁總統，去年大力掃蕩親民主的示威；

最近，立陶宛的政府部長又在台灣問題上拒絶妥協，令中國憤怒異常。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在古巴導彈危機期間，美國封鎖古巴，並對駛近古巴的蘇聯船隻進行攔截檢查。

不過，即使是非常不對等的打鬥也可能失控。回顧一下，普洛克斯廷的初期歷史顯示，衝突可能嚴重惡化，升溫速度難以預見。

1962年初，也就是普洛克斯廷基地啟用後幾個月，250名士兵被派往古巴。 一個月內就建成了另一個幾乎一模一樣的發射基地，六枚火箭對凖美國。其後的美蘇對抗被稱為古巴導彈危機，最後，美蘇雙方都退讓後危機結束。

但是，危機的開端並不是深謀遠慮的行動。 根據前蘇聯領袖赫魯曉夫所講，向古巴部署核武器的目的只是要在「山姆大叔的褲襠放一頭刺蝟」。

雖然冷戰已經結束，蘇聯也早就成為了歷史，但是，赫魯曉夫那種戰略依舊存在。

圖像來源，AFP/GETTY 圖像加註文字， 2015年維爾紐斯紀念獨立25週年

為了證明無懼克里姆林宮，立陶宛每年都舉辦壯觀的北約演習； 為了展示無畏精神，俄羅斯也舉辦了四十年來歐洲最大規模的軍事部署。

不管是不是無畏或者無懼，反正，看上去有不少大大小小的刺蝟。

凖備騎單車離開普洛克斯廷的那個下午，我在一個湖畔咖啡廳小憩。銀色的雲朵掠過蔚藍的天空，一葉獨帆在波光粼粼的湖面滑過。眼前的一切寧靜安詳，但是，「末日影像」卻在我腦海中不斷閃現。

如果真的有人按過紅色按鈕，北約肯定不會只發動一次先發制人的核攻擊來消滅這個基地。我眼前的這個湖應該已經瞬間氣化， 周圍幾英里的森林沙地融化成一隻大玻璃碟。

我把牛仔褲腳塞入襪子，長舒一口氣，然後將注意力轉向眼前不那麼驚心動魄的一個危險上。