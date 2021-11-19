彭帥事件：國際網壇明星密集發聲 小威廉姆斯稱此事「必須得到調查」

59 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國網球名將塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）表示，中國網球選手彭帥的事件「必須被調查」，她還呼籲人們「不要對她的權利保持沉默」。

自兩周前，35歲的彭帥對中國前副總理張高麗提出性侵指控以來，她一直杳無音訊。

「我希望她是安全的，並能盡快被找到，」小威廉姆斯說。

彭帥於11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，發佈了對75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗的指控。

她聲稱自己「被迫」與張高麗發生性關係，儘管她在文中承認，她無法拿出證據來證實自己的指控。儘管她的帖子很快就被屏蔽，但從那以後，她再也沒有公開露面，她的名字也在多個社交平台遭到屏蔽。

這是中國高級領導人首次受到這樣的指控。

國際女子網球協會（WTA）主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）表示，在這些指控上，彭帥應該「被傾聽，而不是被審查」。

他還對中國官媒發佈的電子郵件表示懷疑，稱這「只會引發」人們對彭帥安全的擔憂。

「聽到這個消息，我感到難過和震驚，」獲得23次大滿貫單打冠軍的小威廉姆斯說。

「此事必須被調查，我們不能保持沉默，」她說道。「在這難以置信的艱難時刻，我向她和她的家人表達愛意。」

網球界尋求答案

小威廉姆斯並不是唯一對彭帥事件表達關注的網球運動員。最近幾天，幾乎整個網壇都對此密集發聲。許多退役和現在仍活躍的運動員、教練以及其他知名體育明星和政客，都對她的下落表示關注。

在推特上，許多人使用「#WhereIsPengShuai」（#彭帥在哪裏）的話題標籤發帖，並附上了她的照片。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 35歲的彭帥是中國頗有名氣的體育明星。

目前世界排名第一、來自塞爾維亞的男網選手諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic）是最早討論該問題的著名球員之一。當本周早些時候被問及這一問題時，他說這「令人震驚」。

來自日本的四次大滿貫得主大坂直美（Naomi Osaka）常使用社交媒體談論社會問題，她也表達了對彭帥的擔憂。她表示，「無論如何，審查都是不對的。我希望彭帥和她的家人平安無事」。

周四（11月18日），效力於巴薩的西班牙足球運動員傑拉德·皮克（Gerard Pique）成為網壇以外關注此事的最著名運動員之一，他發佈了一張彭帥的照片。

加拿大網球協會（Tennis Canada）也在周五（11月19日）發表聲明稱，該協會對彭帥的健康和安全「深表關切」，並呼籲「必須允許她在不受審查的情況下自由發言，並且以完全透明的方式對她的指控進行調查」。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，中國官方媒體刊登的據稱是彭帥撰寫的郵件「不應被當真」。

在CGTN發佈的電郵中，自稱是彭帥的人用英文寫道，她並沒有失蹤或遇險，並表示「我只是一直在家休息，一切都很好。」她還表示，被指是她提出的性侵犯的指控是不實的。

但該郵件反而掀起了更大的波瀾。一些質疑者稱，這封郵件可以看到一個打字光標，更像是編輯軟件的屏幕截圖。

國際特赦組織質疑稱，中國官方媒體此前有「強迫個人髮表聲明或乾脆捏造聲明」的「記錄」，因此，除非彭帥的個人下落得到證實，「否則擔憂不會消失」。

由於中國將在兩個多月後舉辦北京冬奧會，國際奧委會（IOC）也被要求對此發表評論。

「經驗表明，平靜的外交會為解決此類問題提供最好的機會，」國際奧委會一位發言人說道。「這是為什麼國際奧委會在現階段不會進一步發表評論的原因。」

下落不明

彭帥曾是女網雙打世界排名第一的選手，贏得過兩項大滿貫冠軍——2013年的溫布爾頓（Wimbledon）公開賽和2014年的法網公開賽（French Open），兩項冠軍的搭檔都是台灣選手謝淑薇。

2011年，彭帥還獲得了職業生涯最高的單打排名14名，並於2014年進入美網公開賽單打半決賽。但自新冠疫情爆發後的2020年3月以來，她就沒有參加過WTA巡迴賽。

她的指控是中國#MeToo運動中涉及最高權勢者的事件。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張高麗2013至2018年期間曾出任國務院副總理

75歲的張高麗沒有對彭帥的說法作出回應。張高麗在2013年至2018年擔任國務院副總理，曾與中國國家主席習近平有著良好的關係。

人權觀察（Human Rights Watch）組織中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）表示，彭帥事件表明，在中國，即使是有影響力、富裕或有權勢的人，「如果他們的所作所為惹惱了當局，也很容易被封殺。」

中國外交部發言人趙立堅周四（11月18日）在記者會被問及此事時表示，「我的答案很簡單，這不是外交問題，我也不掌握有關情況」。

常就熱點事件發聲的官方小報《環球時報》總編輯胡錫進在周五（11月19日）在推特用英語表示，「作為一個熟悉中國體制的人，我不相信彭帥會因為人們談論的事情，而受到外媒猜測的報復和打壓。」

但除此之外，他並未提供更多信息。