北京冬奧會：拜登考慮用外交手段抵制

42 分钟前

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美國總統喬·拜登表示，他正在考慮用外交手段抵制將在中國北京舉行的2022年冬奧會。

「這是我們正在考慮的事情，」他在與墨西哥和加拿大領導人會談前告訴記者。

外交抵制意味著，不會派出美國官員參加奧運會。此時中美關係日益緊張。

周一，拜登與中國國家主席習近平舉行了首次直接會談。

在白宮，拜登的發言人普薩基（Jen Psaki）說，中美領導人在周一三個小時的視頻會議中沒有討論奧運會。

對人權的擔憂

拜登在白宮接待墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）和加拿大總理特魯多進行正式會談時發表上述言論。

此次會談被稱為「三友峰會（Three Amigos Summit）」，預計將重點討論邊境問題、電動汽車稅收補貼、新冠疫情預防措施和其他問題。

路透社報道，普薩基周四表示，美國考慮通過外交手段抵制冬奧會是出於對新疆人權狀況的擔憂。

普薩基對記者表示：「我們確實擔心一些領域：侵犯人權。」 「我們有嚴重的擔憂。」

她說：「當然，我們考慮出席時會考慮一系列的因素。」但她拒絶提供做決定的時間表。

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民主黨和共和黨議員都呼籲通過外交抵制來抗議中國侵犯人權。

外交抵制不會影響運動員，但普薩基表示，美國仍在最後確定「我們將以何種形式」出現在奧運會上，這次奧運會將於2月4日開幕。

周三（11月17日）表示，有記者在中國外交部新聞發佈會上詢問，有美國媒體報道拜登政府以中國「人權問題」為由不派遣政府官員參加北京冬奧會，中方有何評論。

中國外交部發言人趙立堅稱，不對猜測性的報道作出評論。

他稱，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國冬奧運動員熱切期待來華參賽，「我願重申，北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是主角」。

美國指責中國對維吾爾族進行種族滅絶。維吾爾族是一個主要居住在新疆自治區的穆斯林少數民族。

中國政府壓制香港政治自由的方式，也觸發了兩國間的緊張關係。

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上月，美國參議員對一項法案提出了修正案草案，該草案將禁止美國國務院動用政府資金「支持或便利」美國外交官出席奧運會。

國會最資深的民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲抵制，稱參加會議的美國領導人將失去「道德權威」。

一些共和黨議員呼籲全面抵制奧運會。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）周四表示，對「種族滅絶奧運會」的外交抵制「力度太小，太晚了」，並表示美國所有運動員、官員和企業贊助商都不應該參加。