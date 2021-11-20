拜登習近平視頻峰會、彭帥事件發酵、斯里蘭卡肥料風波和本周更多重要故事

7 分钟前

圖像來源，Reuters

這也許是今年中美關係最重要的一周——拜登（Joe Biden）就任美國總統之後，終於與中國國家主席習近平見上一面。習近平稱呼對方為「老朋友」，但分析人士從兩國所公開的信息來看，這對「老朋友」的對話還是流於「各說各話」。

前世界女子網球「一姐」彭帥實名舉報中國前副總理張高麗性侵犯事件在本周顯著發酵，國際網壇要求交代之聲此起彼落，中國官方媒體展示一紙電郵，引來更多疑團。

中共十九屆「六中全會」上通過的「歷史決議」文本終於在本周問世，習近平作為黨中央總書記享受著怎樣的評價成為焦點。但另一事件也來搶風頭：一批肥料質量有問題，竟然演變成中國與斯里蘭卡的外交爭端。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 拜登習近平視頻峰會成事 欠實質突破

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平主席同美國總統拜登首次視頻會晤，雙方都說了什麼？

拜登與習近平在北京時間星期二（11月16日）進行了三個半小時的視像會晤。這是拜登上台以來兩國元首的首次峰會。

會談的氣氛整體友好，兩位領導人都試圖使用緩和的語氣。拜登在開場白中對習近平說，兩國需要建立「一些常識性的護欄」，而習近平則將拜登稱為「老朋友」。

不過，美國白宮和中國官方通訊社新華社在會談後分別發表了簡報，顯示雙方仍在幾個存在已久的爭議議題上「各說各話」，包括拜登對中國在新疆、西藏和香港侵犯人權表示關切，而習近平則把美國支持台灣稱為「玩火」。

儘管觀察人士普遍認為此次會談沒有實質性的突破，但美國高級官員透露，雙方同意開展軍控談判。在會談後一天，兩國還宣佈給予對方媒體記者更多自由。

2. 彭帥指控張高麗#MeToo事件發酵 國際網球圈追問伊人下落

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 彭帥事件還有許多問題未得到解答。

自兩周前，35歲的中國女子網球彭帥對中國前副總理張高麗提出性侵指控以來，她一直杳無音訊。本星期四（18日），官方英文中國環球電視網（CGTN）公布了一封據稱是彭帥撰寫的「報平安」電郵，外界對電郵的真實性提出了質疑。

國際女子網球協會（WTA）、職業網球聯合會（ATP）以至於聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）本周先後表態聲援彭帥，要求徹查事件；諾瓦克·德約科維奇（Novak Djokovic）、「小威」塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、大坂直美等網壇同袍也陸續發聲，質問「彭帥在哪裏」（#WhereisPengShuai）。

由於中國將在兩個多月後舉辦北京冬奧會，國際奧委會（IOC）也被要求對此發表評論。一位發言人說道：「經驗表明，平靜的外交會為解決此類問題提供最好的機會，這是為什麼國際奧委會在現階段不會進一步發表評論的原因。」

國際特赦組織（Amnesty International）質疑中國官方媒體此前有「強迫個人髮表聲明或乾脆捏造聲明」的「記錄」，因此，除非彭帥的個人下落得到證實，「否則擔憂不會消失」。

3. 中國與斯里蘭卡爆發「肥料外交風波」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 斯里蘭卡以質量問題不允許來自中國一家公司的有機肥料進口，亦影響當地農民的生計。

為何一艘載貨中國船隻不顧當局要求而拒絶離開斯里蘭卡水域？答案是，一批重要的貨物出了嚴重差錯，導致兩個親密盟友之間出現罕見的外交摩擦，一家銀行被列入黑名單，以及一群農民和科學家展開維權對抗。

這艘貨船河馬精神號（The Hippo Spirit）9月從中國出發，將2萬噸急需的有機肥料運往科倫坡。

斯里蘭卡政府5月突然停止所有化學肥料進口，以圖將該國轉成世上首個完全有機農業的國家。科倫坡計劃以4970萬美元從中國青島海大生物集團購買9.9萬噸有機肥料，而這是首批運送往當地的貨物。

但如果斯里蘭卡對有機肥料有迫切需求，為什麼這批貨物會引起爭議？

4. 中共第三份歷史決議全文公布 為習近平權威「封印」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 觀察人士普遍認為習近平有意長期執政。

中國官方新華社本周公布中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，當中花了大量篇幅闡述習近平領導的中共在十八大以來的成就，突出展示「中國特色社會主義新時代」，而對「六四」等重大歷史事件未作出不同闡述。

這是中共建黨以來通過的第三份歷史決議。第一份是毛澤東在1945年作出的《關於若干歷史問題的決議》，第二份是鄧小平在1981年作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

政治分析人士認為，新文件重點是給習近平迄今的執政作總結，為其繼續執政甚至長期執政做凖備。

5. 中國新冠疫情：防疫人員對寵物狗暴力執法引眾怒

圖像來源，Weibo/@YingheXiaojiu 圖像加註文字， 傅女士從監控中看到兩名防疫人員用金屬棒擊打她的柯基犬。

中國江西上饒信州區一名市民反映自己在隔離期間，家中的寵物狗被防疫人員強行撲殺，在社交媒體引發眾怒。

此前，一段私人監控攝像頭拍攝的影片在中國社交媒體上廣泛流傳。畫面顯示，兩名身穿白色防護服的工作人員在一間公寓裏追堵一隻柯基犬，兩人隨後用金屬棒擊打狗的頭部，狗痛苦尖叫並試圖逃竄。這段視頻引發網民的憤慨，人們指責防疫人員在未經戶主同意的情況下，強行入室虐殺動物。

當地街道防疫指揮部13日對此道歉，並表示已將涉事人員調離崗位。防疫指揮部在一份通報中承認這只狗被撲殺，儘管沒有證據證明其感染了新冠病毒。

香港大學生物醫學學院的金冬雁教授對BBC表示，撲殺家庭中的貓、狗不僅違反動物倫理，在科學上也沒有必要。

6. COP26落幕：沒有贏家的減煤協議

圖像來源，NurPhoto/Getty Images 圖像加註文字， 氣候變暖已讓許多發展中國家受苦。

在格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）「加時作賽「後，終於在13日深夜通過《格拉斯哥氣候協議》，大會隨即閉幕。

《格拉斯哥氣候協議》是首個明確計劃減少煤炭用量的氣候協議。該協議還敦促減排要更具緊迫感，並承諾向發展中國家提供更多資金，幫助它們適應氣候影響。但這些承諾還不足以將氣溫升幅限制在1.5攝氏度。

早些時候的談判草案中包括逐步淘汰煤炭的承諾，但在印度帶頭反對後，各國戲劇性地同意「逐步減少」而不是「逐步淘汰」煤炭。COP26主席阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma，又譯岑浩文）說，他對事件的發展「深感失望」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說：「我們脆弱的星球正命懸一線，我們仍面臨氣候災難。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 喜馬拉雅古老村莊因全球氣候變遷而被迫放棄家園

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