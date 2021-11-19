台灣駐立陶宛代表處掛牌：北京強烈抗議稱「後果自負」

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圖像來源，Ministry of Foreign Affairs, Taiwan 圖像加註文字， 台灣首任駐立陶宛代表將由現任台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任

台灣駐立陶宛代表處於周四（18日）於該國首都維爾紐斯（Vilnius）正式掛牌成立。由於這是台灣首次在非邦交國家，以「Taiwanese Representative Office」名稱設處的館處，被台灣視為外交勝利。

中國外交部發言人趙立堅在周五（19日）例行記者會上，批評立陶宛政府此舉是在世界上製造「一中一台」，「損害中國主權和領土完整」，強調中方將採取「一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果由立方負責」。

台灣上一次在歐洲國家設立代表處已經是18年前的駐斯洛伐克代表處。

「台灣代表處」成立

台灣外交部發言人歐江安18日向台媒說，台灣首任駐立陶宛代表將由現任台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。歐江安說，雙方在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力。

根據台灣中央社報導，現年89歲，帶領立陶宛1990年從前蘇聯獨立的首位元首、被該國稱為「國父」的維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）也高調赴該台灣代表處祝賀，他是立陶宛現任立外長藍斯柏吉斯之祖父。

台灣總統蔡英文在推特上以英文發帖說，「期待能和志同道合的朋友更緊密的合作。她感謝台灣和立陶宛的所有人，讓這一切成為可能」。

中國外交部發言人趙立堅在周五（19日）例行記者會上，批評立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，此舉是在世界上製造「一中一台」，「公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣」，他強調中方將採取「一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果由立方負責」。

他說：「我們要求立方立即糾正錯誤決定。我們也正告台灣當局，妄圖挾洋謀獨是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。至於中方將採取何種必要措施，大家可以拭目以待。立方咎由自取，必將自食其果。」

中國國台辦發言人朱鳳蓮周五（19日）在記者會上說，對於台灣民進黨當局各種謀「獨」行徑，中方堅決反對並將堅決打擊。她批評蔡英文政府「在國際上打著各種旗號進行破壞一個中國原則、分裂國家的行徑。其伎倆包括設立有關機構，更改有關名稱，拉攏滲透有關國家政要，編織謊言，散佈台獨言論等等」。

回應中國激烈抗議，立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）則表示，立陶宛將尋求與印太關係加強外交關係。

「我們相信與民主國家建立的經濟關係更能延續和持久，因為這種關係較為植基於法治原則，也因此會更符合立陶宛的利益，」蘭茨貝吉斯說，「我們尋求與整個亞洲和印太地區建立更密切的關係。立陶宛最近才在澳洲開設大使館，也將在韓國設立大使館，未來可能還會在台北設立代表處。」

台灣前外交官，時代力量國際部主任劉仕傑說，從歐盟公開支持立陶宛外交自主等決定，此舉是習近平外交上的一大挫敗。他說，立陶宛與跟中國有正式邦交，這次「能頂住中共壓力，背後來自美國的支持十分重要」。

台灣輿論開始評估，立陶宛是否會是台灣外交正式進入歐盟的第一道門？未來台灣在歐洲各國的館處，能否依此逐步改成有凖官方意味的「Taiwanese Representative Office」？劉仕傑說，這點可能性存在，但尚未到一蹴可幾。

圖像來源，EPA

中國與立陶宛關係生變

立陶宛從 1990 年從前蘇聯垮台後宣佈獨立，隨即加入歐盟、聯合國等組織。多年來，立陶宛與中國在建交後一直有所合作，除了簽署「一帶一路」合作備忘錄之外，也加入了中東歐與中國合作的貿易機制「17+1」。​

但自2019年後，兩國關係急轉直下，立陶宛首次將中國列為安全威脅，國會通過聲援香港反送中示威、並譴責中國對新疆維吾爾人進行「種族滅絶」。​

2021年8月，該國允許台灣設立名稱含「台灣」的代表處，北京隨即宣佈召回駐立陶宛大使，並要求對方也召回駐華大使，以示抗議。

但當時，美國與歐盟聲援立陶宛決定，美國國務院譴責北京「報復」立陶宛，歐盟則認為台灣在立陶宛設立代表處，並未違反歐盟的「一個中國」政策。

分析稱，人口僅有約280萬人的波羅的小國立陶宛，將因為與台灣開啟緊密的往來，引起中國外交報復。

評論家艾格特（Kontantin Eggert）向德國之聲投書說，立陶宛一方面拒絶就許多議題與北京合作，另一面還表示出與台灣發展貿易的意向，作為歐盟成員國，立陶宛此舉需要極大的勇氣。

他指出，立陶宛這樣一個中等收入水凖的歐盟小國，為和如此熱衷向中國或俄羅斯這樣的超級大國發出挑戰，原因在於立陶宛的歷史，立陶宛人從該國歷史中汲取了教訓，特別是是20世紀波羅的海三小國被史達林（Joseph Stalin 又稱斯大林）吞併的慘痛歷史。艾格特說，這歷史帶給立陶宛最重要的教訓就是：「面對專制政權，小國最重要的政治資本就是尊重。要想贏得對方的尊重，就必須表明立場，並做好為此付出代價的凖備。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 立陶宛堅信允許設立「台灣代表處」並未違反任何外交協議。

台灣在非邦交國一般如何設立代表機構？

台北目前有15個邦交國，在72個國家總共設立110個館處，其中57國與台灣沒有邦交關係。

在非邦交國設立的機構一般以「台北」名義設立，例如駐英國台北代表處、駐美國台北經濟文化代表處、駐澳大利亞台北經濟文化辦事處等。

非洲索馬里蘭（Somaliland；索馬利蘭）是立陶宛以前的唯一例外，稱為台灣駐索馬利蘭共和國代表處。但索馬里蘭本身不被中國等聯合國成員國承認其主權，而台灣與索馬里蘭於2020年2月建交時決定只互設代表處，尚未建立大使級外交關係。

今年7月20日，台灣外交部長吳釗燮宣佈將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為台灣在歐洲國家成立的第一個以「台灣」為名的代表處。立陶宛也同時宣佈將於台北設立代表處。

台灣官方稱主要目的為拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面互惠互利的合作。