疫情後重啟國門 地中海島國推出短期居留簽證吸引外國人

林賽·蓋洛威（ Lindsey Galloway ）

BBC Travel

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬耳他的馬薩什洛克港（Marsaxlokk）鳥瞰圖（Image credit: Felix Cesare/Getty Images）

地中海島國馬耳他（Malta）可能是蕞爾小國，但這個國家應對新冠疫情的能力卻很強大。馬耳他曾實施歐洲最嚴格的限制隔離措施，並自詡擁有世界上最高的疫苗接種率，排除萬難後現在終於能夠重啟國門，開放邊境，歡迎外國遊客安全來訪。

近81%的馬耳他居民已接種完整劑量疫苗。根據歐洲疾病預防與控制中心（ECDC），馬耳他和葡萄牙是唯一疫苗接種率超過總人口80%的兩個歐洲國家，兩國接種疫苗的居民還包括2021年夏開始有資格接種的12至17歲的青少年。ECDC的主任表示，這使得馬耳他和葡萄牙成為唯一可能避免冬季又一波疫情再起的兩個國家，因此也是2021年安全係數最高的旅行地。前往馬耳他的遊客如果不想在入境後接受14天的隔離，就必須先接種好疫苗。

為什麼現在開放國門？

因為馬耳他已做好萬全凖備歡迎接種過疫苗的國際遊客來訪，特別歡迎利用公司新推行的遠程工作政策可異地或在家線上工作的旅客。2021年6月，馬耳他推出了數字遊牧工作者短期居留簽證（Nomad Residence Permit），允許遊客保留在他國的現有工作，並可以在馬耳他居住至多一年，一年期後可以續簽。但這種簽證的申請者必須證明他們能夠遠程工作，或受僱外國某家公司，或是自由職業者或作諮詢服務，並且每月至少有2700歐元的收入。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據歐洲疾病預防與控制中心，馬耳他是2021年最安全的旅遊出訪國之一（Credit: Chantal/Getty Images）

遊客到訪馬耳也有可能受惠於馬耳他政府振興旅遊業，鼓勵自由行的獎勵計劃（FIT）。FIT允許參與計劃的酒店給住宿三天以上的客人200歐元的優惠，政府和酒店各提供100歐元。這一優惠可以用來折抵房費，也可以用來折抵入住後的其他服務。不過想要享受此優惠，需要盡快訂房，因為當自由行獎勵計劃資金用完，這項優惠方案就可能終止。

不留碳足跡

近年來，馬耳他在環境可持續性方面取得了一些最大的進步，在環保組織Earth.org的全球可持續性指數排名中位居第十。2021年，馬耳他啟動了循環經濟行動計劃，以確保生產者要對產品的最終去向負上責任，並鼓勵重覆使用、循環利用和全面減少資源。

為了鼓勵旅遊業者投入循環經濟，馬耳他旅遊部於2019年啟動了酒店綠色交通獎計劃，頒獎給鼓勵使用自行車、電動汽車等可持續交通方式、並為員工和客人提供往返酒店和城市中心班車服務的酒店。已獲獎的酒店有五星級的AX the Palace 及其四星級姐妹酒店AX Victoria， 以及在斯利馬（Sliema）靠近渡輪碼頭的海濱酒店（Waterfront Hotel）。這個碼頭有來往馬耳他首都瓦萊塔（Valletta）的渡船。

在馬耳他，可持續性飲食和使用本地農民和漁民提供的在地食材作烹調的現象也在增多。麗笙酒店度假村（Radisson Blu Resort）位於金灣（Golden Bay）沙灘附近，其餐廳Le Bistro與當地供應商緊密合作，為食客提供以本地食材為主的西班牙和意大利風味菜。

經營旅遊博客「旅行甲板」（Travel Deck）的馬耳他居民詹姆斯·卡塔賈爾（James Cutajar）推薦馬耳他第一家素食餐廳，最近更名為「泡沫和叉子」（Foam and Fork），「這家餐廳的漢堡、卷餅和沙拉很棒。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬耳他新推出的數字遊牧工作者居留簽證可讓遠程工作的外國人在馬耳他生活和工作一年時間（Credit: Sylvain Sonnet/Getty Images）

在馬耳他的大多數餐館，遊客想吃綠色食品毫無困難，即使非素食餐廳也可以提供素食。旅居馬耳他的美國人艾米麗·A·弗朗西斯（Emily A Francis）網上開有博客「哦，我的馬耳他」（Oh My Malta ）。她說，「如果某人是素食主義者，這裏不會找不到地方果腹。這是我真正喜歡馬耳他的其中一個原因。」

弗朗西斯和卡塔賈爾一致推薦連鎖餐廳Eeetwell。這家餐廳在馬耳他全島有好幾家分店，其提供的健康快餐，如沙拉和卷餅是使用當令應季的蔬果和可持續性的本地食材製作。

若要領略馬耳他島的自然風光，可前往西北自然與歷史公園（Majjistral Nature and History Park）。這是2007年馬耳他為保護這個地區的自然景觀而建立的第一個國家公園。Majjistral 是馬耳他語，意思是西北地區或西北風。遊客可以用方便實用，標有地質和歷史名勝點的數字導覽地圖遊園。不收門票，全天24小時開放。

行前需知

雖然當地居民表示，馬耳他的餐館和酒吧基本恢復了正常營業，但一些與疫情相關的限制規定仍然存在，比如團體聚會，包括餐廳座位，限制為8人，餐館和酒吧室內餐桌之間保持1.5米的距離。在室內仍然必須戴上口罩。不過到目前為止，已接種疫苗者身處戶外則不需戴口罩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西北自然和歷史公園是馬耳他第一個國家自然公園（Credit: Lorenzo Viola/Getty Images）

在遊客眾多的聖朱利安（St Julian's）地區，俱樂部仍保持營業開放。卡塔賈爾說，「但與我們習慣的一般派對不同，在這裏客人需要坐在自己位子上，保持社交距離。」儘管如此，他說，聖朱利安地區以外的俱樂部和休閒酒吧可能沒有那麼嚴格。他向遊客推薦Uno Clun、Marrakech and Gianpula 這三家俱樂部。

從2021年10月開始，馬耳他全國範圍內的其他公眾限制措施已取消，有坐席的活動從100人現在開放到300人，公共交通載客量限額從65%提高到80%。

由於限制和要求可能會隨時改變，旅客在抵達馬耳他之前應先查詢馬耳他衛生部官方網的旅行頁面。列入紅色名單的國家遊客可以在獲得官方疫苗接種證明（美國遊客需要隨身手機下載應用程序VeriFly）或被隔離14天後進入馬耳他，而來自深紅色名單的國家則需要申請特別豁免。