彭帥事件：中國官媒記者轉載彭帥「報平安」照片，WTA警告或不在中國舉行賽事

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彭帥曾是女網雙打世界排名第一的選手，贏得過兩項大滿貫冠軍。

中國網球選手彭帥的事件再有發展， 官方中國環球電視網（CGTN ） 一名記者轉載數張彭帥的照片，其中一張她抱著一隻貓，後方放著許多玩偶。

中國環球電視網記者沈詩偉在推特轉發照片時說，這些照片都是彭帥的朋友分享的最新照片和彭帥的微信朋友圈截圖，他還說彭帥在帖子寫上「周末愉快」。

《環球時報》主編胡錫進轉載照片時指出，他透過自己的資料來源，可以證實照片確實是彭帥的最新情況。胡錫進又說，彭帥過去數天「自由地待在自己的家裏，她不希望被騷擾」。

「她很快就會公開露面，並參加一些活動。」

但照片仍然引來質疑，一些網絡評論指出，以北京現時的寒冷天氣，即使室內開了暖氣，一般人仍然不可能穿得像照片內的彭帥那樣單薄。

彭帥於11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，指控被75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗強迫發生性關係。她在文中承認，她無法拿出證據來證實自己的指控。她的帖子很快就被屏蔽，而從那以後，她再也沒有公開露面，她的名字也在多個社交平台遭到屏蔽。

「不會妥協」

多國政府和國際組織繼續就彭帥的事件發聲。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在周五 （11月19日）的例行記者會呼籲，中國當局要就彭帥的最新情況，提供獨立而又可認證的證據，證明她是否平安。

國際女子網球協會（WTA）主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）說，如果他們得不到彭帥仍然安全的證明，協會明年不會在中國舉行任何賽事。

賽門接受BBC訪問時說，這關乎「對與錯的事情，協會不會妥協」。

中國官媒早前刊出彭帥向賽門發出的電郵截圖，聲稱自己平安，但外界普遍質疑這封電郵的真確性，同時要求中國官方拿出更多證據。

在中國官媒CGTN發佈的電郵中，自稱是彭帥的人用英文寫道，她並沒有失蹤或遇險，並表示「我只是一直在家休息，一切都很好。」她還表示，被指是她提出的性侵犯的指控是不實的。

外界留意到，雖然官方指電郵是寫給賽門，但電郵以「大家好」開頭，而且截圖中有一個打字光標，更像是編輯軟件的屏幕截圖，顯示這封郵件可能並不是由彭帥本人撰寫。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 圍繞這一事件，還有許多問題未得到解答。

中國外交部發言人在連續多天的例行記者會上，都被問到彭帥的事件，但發言人一直以不知悉事件為由拒絶回應。發言人趙立堅在周五的記者會就說，彭帥事件「不是外交問題，不知道有關情況」。

國際奧委會（IOC ）年資最長的委員、加拿大人迪克·龐德（Dick Pound）也說，隨著彭帥的事件在全球發展，國際奧委會將可能要就中國的人權問題與北京當局對質。

他接受路透社訪問時說，明年舉行的北京冬季奧運會大槪不會因此而取消，但「你永遠不會知道」。