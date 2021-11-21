中國決定降級與立陶宛外交關係，「嚴正抗議」在該國設立台灣代表處

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圖像來源，Inpho 圖像加註文字， 中國外交部

中國決定將其與立陶宛的外交關係降為代辦級，對這個歐盟國家允許台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處表達"強烈不滿和嚴正抗議"。

在周日（11月21日）的聲明中，中國外交部稱， 此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

中國外交部稱， 世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係凖則，是中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。」鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本凖則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果，」 該部說。

中國外交部也再一次向台灣的蔡英文政府發出警告， 稱台灣從來不是一個國家。無論「台獨」勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

對此， 立陶宛政府和台灣當局還沒有做出相關回應。

圖像來源，Ministry of Foreign Affairs, Taiwan 圖像加註文字， 台灣首任駐立陶宛代表將由現任台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任

台灣駐立陶宛代表處於上周四（11月18日）於該國首都維爾紐斯（Vilnius）正式掛牌成立。由於這是台灣首次在非邦交國家以「Taiwanese Representative Office」名稱設處的館處，被視為它的一個外交勝利。

台灣上一次在歐洲國家設立代表處已經是18年前的駐斯洛伐克代表處。

台灣外交部發言人歐江安18日向台媒說，台灣首任駐立陶宛代表將由現任台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。歐江安說，雙方在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力。

根據台灣中央社報導，現年89歲，帶領立陶宛1990年從前蘇聯獨立的首位元首、被該國稱為「國父」的維陶塔斯·藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）也高調赴該台灣代表處祝賀，他是立陶宛現任立外長藍斯柏吉斯之祖父。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 立陶宛堅信允許設立「台灣代表處」並未違反任何外交協議。

立陶宛從 1990 年從前蘇聯垮台後宣佈獨立，隨即加入歐盟、聯合國等組織。多年來，立陶宛與中國在建交後一直有所合作，除了簽署「一帶一路「合作備忘錄之外，也加入了中東歐與中國合作的貿易機制「17+1」。​

但自2019年後，兩國關係急轉直下，立陶宛首次將中國列為安全威脅，國會通過聲援香港反送中示威、譴責中國對新疆維吾爾人進行「種族滅絶」。​

2021年8月，該國允許台灣設立名稱含「台灣」的代表處，北京隨即宣佈召回駐立陶宛大使，並要求對方也召回駐華大使以示抗議。

但當時，美國與歐盟聲援立陶宛決定，美國國務院譴責北京「報復」立陶宛，歐盟則認為台灣在立陶宛設立代表處，並未違反歐盟的「一個中國」政策。

分析稱，人口僅有約280萬人的波羅的小國立陶宛將因為與台灣開啟緊密的往來，引起中國外交報復。