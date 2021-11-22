歐洲多國爆發暴力示威 抗議封城、強制打針、疫苗通行證等新冠防疫政策

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 比利時有民眾上街抗議政府計劃推行的強制打疫苗的措施。

過去一周，歐洲多國爆發示威活動，以抗議政府實施的一系列防疫政策。

歐洲的新冠確診病例再迎高峰，專家警告如果不採取措施，明年春天可能導致50萬人死亡。

但多國加強封鎖、疫苗通行證等措施後，引發強烈不滿，荷蘭、比利時、法國、奧地利、克羅地亞、意大利等過都爆發示威抗議活動，其中一些演變為警察與抗議者間的暴力衝突。

荷蘭：警方開槍擊傷兩人

上周五，荷蘭城市鹿特丹爆發騷亂，抗議者向警察投擲石塊和爆竹，並放火燒燬警車。

荷蘭警方開槍打傷了至少兩人。隨後路透社援引警方發言人稱，由於情況危及生命，警方鳴槍警告後直接開槍。警方事後統計，至少有三名示威者因槍傷正在醫院接受治療，當局已經對事件展開調查。

暴力事件發生後，該市進入緊急狀態，其主要火車站被關閉。鹿特丹市長譴責為」暴力狂歡「，抗議活動共有7人受傷，至少20人被捕。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 荷蘭的示威演變成騷亂。

然而暴力活動並未結束，周六，荷蘭海牙也有示威者向警察投擲煙花爆竹。戴著頭罩的示威者在海牙放火燒自行車，防暴警察用馬、狗和警棍驅趕人群。海牙隨即也宣佈該市進入緊急狀態，至少7人被逮捕。

海牙警方稱，有人向一輛載有病人的救護車窗戶投擲石頭。該市官員在推特上稱，有五名警察受傷，其中一人因膝蓋受傷被救護車帶走。

在荷蘭其他地方，兩場頂級足球比賽在支持者闖入場地並衝向球場後短暫停止。新的防疫措施規定，球迷們目前被禁止進入體育場館。

此前，荷蘭因新冠疫情對部分地區進行了為期三周的封鎖。酒吧和餐館必須在20:00關閉，體育賽事也禁止人群聚集。示威者還對政府的疫苗通行證計劃以及新年煙花爆竹禁令表示憤怒。

比利時

本周日，比利時首都布魯塞爾，參與遊行者達數萬人。一些抗議者向警察投擲煙花爆竹，警察用催淚瓦斯和水炮進行干預。

示威者抗議原因同樣是防疫政策，比利時對於口罩的規定已經大幅收緊；大多數比利時人還必須每周在家工作四天，直到12月中旬；此外還有計劃將醫務工作者的疫苗接種列為強制性。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 比利時執法人員用水炮車驅趕示威者。

奧地利

上周，奧地利成為第一個將新冠疫苗接種列為法律要求的歐洲國家，該法律將於2月生效。鄰國德國的政治家們正在討論類似的措施，因為那裏的重症監護室爆滿，病例數量創下新的記錄。

與此同時，奧地利政府宣佈新的全國性封鎖措施，數萬人在奧地利首都維也納進行抗議。

抗議者揮舞著國旗和寫有」自由「的橫幅，高呼」反抗！「並對警察發出噓聲。

從周一開始，奧地利將進入為期20天的全國性封鎖狀態，除必要的商店外，其他所有商店都將關閉，並命令人們在家工作。

歐洲疾病預防和控制中心主任安德烈·阿蒙（Andrea Ammon）將強制接種疫苗描述為一把」雙刃劍「。

她向BBC表示，嚴格的規定可能會使那些仍然懷疑疫苗但不完全拒絶的人，完全放棄了它。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 奧地利將成為首個把疫苗接種列為法律的歐洲國家，近期宣佈新的封城措施，引發數萬人集會抗議。

克羅地亞、法國

在克羅地亞，數千人在首都薩格勒布遊行，以示對公共部門工作人員強制接種疫苗的憤怒。而在意大利，數千名抗議者聚集在羅馬古老的馬克西穆斯競技場，反對在工作場所、場所和公共交通工具上要求提供」綠色通行證「。

法國當局正在增派數十名警察，以平息法國海外省加勒比海瓜德羅普島上的示威抗議活動。

法國本土的也有針對防疫措施的示威，並轉變成暴力活動。一夜之間，搶劫者洗劫了幾十家商店，並放火燒了企業。

法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）說，一些參與騷亂的人對執法部門使用了「實彈"」並承諾對那些擾亂公共秩序的人做出「堅決」回應。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克羅地亞有遊行抗議新冠防疫措施。

明春可能50萬人死亡

此前，世界衛生組織（WHO）區域主任漢斯·克魯格博士告訴BBC，對歐洲不斷上升的冠狀病毒病例」非常擔心「。除非在整個歐洲加強措施，否則到明年春天可能會有50多萬人死亡。

他說，」新冠病毒已經再次成為我們地區（歐洲）的頭號死因，「他補充說，」我們知道需要做些什麼以對抗該病毒——例如接種疫苗、戴口罩和使用疫苗通行證。「

歐洲多國也開始或正在引入新的限制措施，試圖應對不斷攀升的確診數。其中，一些國家最近報告了創紀錄的每日病例數。

克魯格博士說，強制性疫苗接種措施應被視為」最後手段「，但就這一問題進行」法律和社會辯論「將是」非常及時的「。