習近平對東盟稱中國不會「以大欺小」,杜特爾特就南海爭端當面表達不滿

20 分钟前

杜特爾特還呼籲中國尊重1982年的《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea),及2016年的海牙仲裁裁決。