美國撤軍阿富汗催紅特殊生意：逛「黑市」淘點美軍裝備

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 原阿富汗政府軍的大批武器裝備--其中包括許多美國援助的武器裝備--落入塔利班手中

想不想擁有一個軍用級防毒面具，或者一套美國海軍陸戰隊的制服？

美國軍隊在阿富汗駐扎20年，帶來了價值幾十億美元的裝備，現在其中相當多似乎落入了走私者手中。他們將私貨越境帶到鄰國巴基斯坦，其中一些在邊境小城鎮偷偷出售。但是在拉合爾，一個店主光天化日之下公開出售來路不明的美軍裝備，而且，生意相當興隆。

頗具諷刺意味的是，店主自稱，凡是與美國沾邊的東西都是他的死敵；他是塔利班的堅定支持者。

BBC記者阿里·卡茲米（Ali Kazmi）親自去商店逛一逛，看看店主到底都在賣些什麼，也聽他講講自己的生意經和「道德」經。

以下是卡茲米為BBC廣播4台撰寫的《記者來鴻》：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班重新控制喀布爾後，美軍撤離阿富汗

拉合爾有一家商店，聲稱出售阿富汗戰爭的走私戰利品，美國及北約部隊在同塔利班長達20 年戰鬥中使用的東西，例如軍靴、頭盔、帳篷、手提電腦、防毒面具、軍服之類的東西。

你可能會認為，這樣的商店肯定是在城市某個陰暗的角落，遠離警察的目光；或者是在地下室，不知道敲門密碼就無法進入。

事實恰恰相反。

這家特殊的商店距離我家只有 10 分鐘車程，它位於拉合爾一個乾淨整潔、綠樹蔭蔭、頗為豪華高尚的地區；店面有鮮艷的黃色廣告牌，上面是醒目的紅、黑色大字； 一樓的窗整日閃耀著五顏六色的迪士科燈光。

如果你剛好在商店前繁忙的十字路口駐足，一定很難錯過這家「可汗電子及美國工具中心」。

我必須承認，我第一次從父親那裏聽到這個地方時，並不覺得有什麼大不了的。父親是聽他的侄兒講的，侄兒是在 Facebook 上看過關於這家商店的視頻。可以想見，視頻迅速走紅。沒多久，「可汗電子」出現在所有新聞頻道上。

其中一檔節目，從頭到尾顯示一個男人穿著美國海軍陸戰隊制服在店面前走來走去。當然，制服也是從商店借的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在喀布爾機場外圍巡邏的塔利班士兵全副美式裝備。

我很驚訝，竟然會有這麼多人覺得好奇。 因為自從蘇聯入侵阿富汗以來，查曼和白沙瓦等邊境城鎮的黑市一直就是公開的秘密。

這些黑市在美國入侵期間蓬勃發展，因為好多本來是最終給美軍的東西都是通過巴基斯坦送到內陸國家阿富汗的。其中一些被截獲，沿途出售。新的發展或許是，錫根德爾·可汗是在拉合爾出售這類物品。那可不是荒蕪的邊境，而是巴基斯坦中心大城市。

美國今年從阿富汗撤軍後，可汗的生意蒸蒸日上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美軍自2001年開始駐扎在阿富汗

錫根德爾 60 大幾歲，對自己過去 25 年所做的工作非常自豪，且毫不掩飾。 他是來自斯瓦特山谷地區的普什圖人，留著大鬍子。

他認為，買賣從入侵者手中繳獲的貨物，在道德上沒有任何問題。 他對我說，美國人留下了太多東西，對塔利班又有什麼用呢？ 他說，塔利班更願意將這點東西賣給他，換錢來買點東西吃。

據他說，每當需要補充存貨時，只要打電話給在阿富汗的朋友，他們就會送東西過來，很簡單。

錫根德爾說，他不賣武器或彈藥，因為更難。不過他不但出售走私物品，還銷售合法的氣槍、電擊槍、閉路電視攝影機和各種自衛及間諜設備。

通往樓上店面的狹窄走廊兩側貼滿了各色產品的宣傳橫額，就好似進入了007電影。 只不過在這裏，大壞蛋是美國。

那是因為，進去的時候，首先會注意到的是一面美國國旗，旁邊是一面以色列國旗，鋪在商店的地板上，上面覆蓋著厚厚的強化玻璃。 這不是正對著大門，所以，技術上講應該可以避免踏上去。但如果你想買的是一雙扎實牢固的美國海軍陸戰隊戰靴，那麼一定要踏上去—檢查合適的尺碼。

我大部分時間都在商店中等，等錫根德爾同源源不絶的客人打交道。 商店裏一次又一次傳出測試電擊槍的聲音、不間斷的討價還價聲，以及錫根德爾用他洪亮的聲音頻繁發佈公告。

店裏擠滿了來看熱鬧的人。 他們大多數人只是想買高質量的美國軍用裝備，但是也有少數人是來搜羅勝利紀念品的。不過，幾乎所有人都向我投訴商品價格過高，還有一個客人指責錫根德爾賣的是中國的冒牌貨。

錫根德爾的回應很簡單：現在所有的東西都是中國製造！

但是，為了向所有人保證他開店不單單是為了賺錢，錫根德爾提高嗓門，要顧客千萬不要錯過他推出的一項特別優惠。