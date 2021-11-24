德國暫停審批北溪2號：地緣政治背景及俄歐「通氣」前景

11 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該管道花了五年時間鋪設完成。

在歐俄地緣政治矛盾上升之際，德國暫停批准有爭議的從俄羅斯到德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道項目。它將會面臨什麼樣的前景？

北溪2號在關鍵的冬季到來之前開通向歐洲大量輸送天然氣的希望再次顯出渺茫。

德國能源監管機構暫停批准北溪2號天然氣管道項目後，英國和歐盟的天然氣批發價格又劇烈上漲了17%。

為何德國在世界能源短缺的情況下暫停批准這個項目？已經完工的北溪2號項目何時才能與歐洲「通氣」？

德國政治與監管機構

北溪2號是一條由俄羅斯經波羅的海海底通到德國的天然氣管道。

在沒有北溪1和2號之前，德國從俄國進口天然氣要通過歐洲陸地其它國家，包括東歐的白俄羅斯、烏克蘭、波蘭等國。

早在德國前總理施羅德任期內，德國和俄國就已經開始研究合資開通北溪天然氣管道項目，避免天然氣管道繞道東歐可能產生的各種政治與經濟問題。施羅德還親自擔任北溪天然氣管道項目公司董事。

德國繼任的總理默克爾繼續推進北溪2號項目實施。但西方包括德國的一些批評人士稱，這條管道將增加歐洲對俄羅斯的能源依賴。

德國2021年大選後，默克爾的執政聯盟下野，勝選的新一屆德國政府中有一些人原來已經對北溪2號持反對意見。

該管道於2021年9月已經完工，但一直受到延誤的困擾。

德國能源監管機構表示，管道的運營公司需要遵守德國法律，然後才能認證這個耗資100億歐元（84億英鎊）的項目。

東歐和美國的經濟與政治因素

北溪2號項目將繞過白俄羅斯、烏克蘭，波蘭等東歐國家，而這些國家依靠現有的管道獲得豐厚的資金收入，將受到過境費損失的嚴重打擊。烏克蘭一國僅過境費損失估計每年就高達約20至30億美元。

烏克蘭從前蘇聯繼承了僅次於俄羅斯的歐洲第二大輸氣網絡主要管道和設施，相當於整個歐洲大陸每年天然氣需求的1/5。因此，相關設施和工作對烏克蘭經濟影響巨大。

北溪2號完工消息出現後，歐洲天然氣價格一度大幅下跌。俄國方面一直還有指責稱，美國反對北溪2號的最主要原因之一是美國希望向歐洲出售價格更高的美國頁岩油氣。

除了經濟因素外，烏克蘭與俄羅斯的關係自2014年以來不斷惡化，2021年下半年矛盾衝突不斷，甚至出現爆發邊境戰爭的擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基將北溪2號描述為「危險的地緣政治武器」，稱俄國將以此來打擊烏克蘭和東歐國家。

美國和英國都在烏克蘭與俄國的矛盾衝突中支持烏克蘭，並就該項目實施了對俄國的制裁。

即將卸任的德國總理默克爾也表示，如果俄羅斯將北溪2號管道項目作為作針對烏克蘭的地緣政治武器，將可能會對俄羅斯實施進一步的制裁。

德國監管機構暫停認證的決定受到烏克蘭能源公司和波蘭天然氣公司的一致歡迎。它們呼籲歐盟能源團結，以確保供應安全。

歐盟能源需求

北溪2號管道項目財團拒絶就德國暫停批准及項目可能延遲發表評論。

圖像加註文字， 東歐國家不論是和俄國還是和歐盟發生矛盾，俄國通過東歐輸往西歐的石油天然氣供應都可能受到影響。

根據歐盟的天然氣政策，天然氣生產商必須與擁有管道的公司分開。

但德國能源供應嚴重依賴從俄羅斯進口的天然氣。目前俄羅斯已經供應了歐盟約40%的天然氣，超過挪威對歐盟的供應量。

在波羅的海下運行的北溪2號管道將使莫斯科對德國的天然氣出口增加一倍，它還將讓德國將成為歐洲成為天然氣的分銷中心。

這個項目對西歐國家來說，也將避免天然氣經過東歐帶來的經濟成本和政治不確定因素。不僅有烏克蘭等複雜的因素外，歐盟之外的白俄羅斯與波蘭發生矛盾後，就威脅到切斷俄國經過該國輸往西歐的天然氣管道。

北溪2號項目的財團除了德國的Uniper和巴斯夫等大型能源、化工公司外，其他一些歐洲大公司也持有股份，包括英荷殼牌，奧地利和法國等國的大型能源公司都有參與。

德國政府強調，天然氣將在未來幾十年內繼續為德國的能源供應做出重大貢獻，並表示與其他化石燃料相比，天然氣更有利於氣候，因為它產生的二氧化碳更少。

能源政治與前景

但德國也有一些環保組織反對北溪2號項目，認為它與德國在對抗人為氣候變化的鬥爭中的排放目標不相容。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國建設北溪2號天然氣管道後可從俄國直接進口天然氣。

德國監管機構在暫停這個項目審批時也表示，只有當北溪2號項目管道的運營商根據德國法律重組後，才有可能認證批准。

該監管機構表示，其批准程序將繼續暫停，直到主要資產和人力資源從其現總部位於瑞士的公司轉移到已經新成立的一家德國子公司，該子公司擁有並運營管道的德國部分。

德國監管機構的認證決定可能會使北溪2號項目暫停幾個月，因為在它獲得德國的批准後，還需要歐盟委員會的綠燈。

路透社報道援引德國政府人士消息說，北溪2號可能要推遲到2022年3才有望啟動；但有分析人士對路透社表示，估計認證「最早要到明年4月左右才會完成」，然後歐盟開始下一個階段「更加嚴格」的審查。

美國方面，雖然美國仍表示將繼續制裁參與北溪2號的俄國公司，但彭博社援引一位不願透露姓名美國官員的話，重申了美國不會對參與該項目的德國公司實施制裁的承諾。這一承諾是美國在默克爾卸任總理最後一次訪美時做出的。

令一些觀察人士感到有些意外的另外一點是，一向強硬的莫斯科對德國推遲審批北溪二號表示理解，稱需要耐心。

路透社報道說，克里姆林宮在得知北溪2號審批認證延遲的消息後第一次發表評論時即表示，這是一個「複雜的過程」，還說它並不認為這個決定是由政治因素驅動。