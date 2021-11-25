感恩節：你可能想知道的七件事

艾瑪·梅森

BBC 歷史

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年，疫情中的感恩節

每年11月的第四個星期四是美國的傳統節日感恩節（Thanksgiving）。

這是家人團聚、一起吃火雞大餐、分享寶貴時光的時刻。許多人也會借此機會反思和感恩生活中積極的一面。

感恩節也為接下來的聖誕節拉開序幕，標誌聖誕假期的開始。

美國人為什麼要慶祝感恩節？第一個感恩節是什麼時候？感恩節一定要吃火雞嗎？

第一個感恩節是什麼時候？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多慈善機構也會為一些有需要的人提供免費的餐食。

傳統上認為第一個感恩節 - 慶祝大豐收- 始於1621年。當時，馬薩諸塞州普利茅斯種植園的英國早期定居者邀請鄰居原住民共享晚餐。

然而，歷史學家邁克爾·甘農認為，美國第一個感恩節的慶祝活動實際上發生在比這一日期早半個世紀的佛羅里達州。

甘農說，1565年9月8日，在宗教儀式之後，西班牙人與當地原住民部落共享美食。

感恩節何時成為公共假期？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 演員們展現歐洲殖民者與美洲原住民第一次一起慶祝感恩節的情景，感謝原住民給與他們的幫助。

根據美國國家檔案館的資料，1789年9月28日，美國首屆聯邦國會通過一項決議，要求美國總統提議設立一天感恩節假期。

幾天后，華盛頓總統發佈公告，把1789年11月26日（星期四）命名為「公共感恩節」- 這是第一次在新憲法下慶祝感恩節。

之後的感恩節日期隨後來總統的輪換而不同，直到美國內戰期間林肯總統在1863年發表宣言，把每年11月的最後一個星期四定為感恩節。

感恩節日期為什麼變了？

美國國家檔案和記錄管理局說，1939年11月的最後一個星期四正好是11月的最後一天。時任美國總統的羅斯福對此感到擔憂，他擔心這會縮短聖誕購物季節，會給經濟復蘇帶來不利影響。

於是，他發佈總統令，把感恩節移到11月的倒數第二個星期四。

隨後，美國有32個州也作出類似宣佈，但也有16個州拒絶接受改變。結果導致在隨後的2年中出現兩個感恩節。

為結束這種混亂狀況，美國國會在1941年10月6日設立了感恩節的固定假日：國會通過一項聯合決議，宣佈每年11月的最後一個星期四成為法定的感恩節假日。

首個梅西感恩節大遊行什麼時候開始？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梅西感恩節大遊行歷史悠久。

梅西感恩節大遊行自從1924年開始每年舉行，並由NBC（全國廣播公司）進行全國電視轉播。

那一年，梅西百貨商店的老闆施特勞斯組織了長達6英里（近10公里）的感恩節遊行，從哈萊姆一直到梅西百貨店的所在地先驅廣場。

遊行隊伍中還有來自紐約中央公園的許多動物，其中包括大象。當時的遊行路線比今天的幾乎長3倍：為了電視轉播，遊行路線之後被縮短為2.5英里。

感恩節總是吃火雞嗎？

現在美國人傳統的感恩節大餐一般是火雞，但過去並不總是這樣。

據歷史網（History.com）介紹，1621年的第一次感恩節，美洲原住民殺了5隻鹿作為禮物送給新殖民者，這意味著，鹿肉最可能是當天的主菜。

美國總統為何赦免火雞？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統有赦免一隻火雞成為盤中餐的傳統。

每年感恩節，美國總統都會「赦免」一隻火雞，把它送到一個農場，在那裏安度一生。與普遍看法正相反，1989年美國總統老布什並非是開啟這一傳統的第一位總統。

據白宮介紹，這一傳統可以追溯到林肯總統時代。當時，林肯的兒子塔德懇請林肯寫一封總統赦免令，赦免即將成為家中盤中餐的火雞，他說這只火雞像任何人一樣有生存的權利。

林肯聽從了兒子的建議，這只火雞倖免一死。

感恩節看美式足球的傳統

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國民眾還有感恩節看美式足球的傳統。

每年感恩節，數百萬美國人還喜歡觀看底特律雄獅隊的美式足球。這一傳統可以追溯到1934年，當時底特律雄獅隊挑戰從未被打敗的衛冕冠軍芝加哥熊隊。

儘管輸掉了首場比賽，但從那以後底特律雄獅隊每年感恩節都會踢足球，只有二戰期間1939-1944年除外。