搭載偷渡客小艇在英倫海峽翻側 最少27人死亡

12 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 英國和法國當局在事發後派出救援人員搜救。

一艘搭載偷渡客的小艇在英倫海峽翻側，造成最少27人死亡，包括五名婦女和一名女孩。法國官員表示，事發後已經拘捕了四名與事件相關的偷渡蛇頭。

這些偷渡客當時正在乘坐一艘充氣小艇，橫渡相隔英國和歐洲大陸的英倫海峽，嘗試偷渡到英國，但途中小艇洩氣，令他們掉在水裏。

事發後英國和法國聯合展開空中和海上救援行動，法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）說，小艇當時搭載著34人，其中兩人獲救，另外還有一人失蹤。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）說，小艇當時搭載著34人，其中兩人獲救，另外還有一人失蹤。

達馬寧形容，這些偷渡客乘坐的充氣小艇非常脆弱，形容就像「後花園使用的充氣游泳池一樣」。

法國警方指，這些難民從敦克爾克（Dunkirk）出發。當地的漁民說，當天的天氣十分寒冷，但海面的浪比較平靜，因此嘗試橫渡英倫海峽的偷渡客比平日多。

當天據報有25艘類似的小艇嘗試橫渡英倫海峽。

國際移民組織（International Organization for Migration）表示，這次意外是它2014年開始搜集相關的資料以來，造成最多人死亡的一次事故。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 不少偷渡客會嘗試橫渡英倫海峽，進入英國。

英國首相約翰遜就事件召開內閣會議，表示對事件感到震驚，又感到十分傷心，聲言會「盡一切可能」阻截偷渡集團運作。法國總統馬克龍也說，他不會容許偷渡集團把英倫海峽變成墳場，聲言會找出需要負責的人。

兩人又在周三 （11月24日） 通電話。英國首相府表示，他們在通話中同意，他們同時需要與比利時和荷蘭，以及其他歐洲國家合作，在這些偷渡客凖備橫渡英倫海峽前展開行動。

但當地交通部官員德爾辛（Franck Dhersin ） 說，執法部門根本無法阻截所有嘗試偷越邊境的小艇，形容他們在打一場必定會失敗的仗。