一帶一路：中國工人印尼打工的慘痛遭遇，新冠疫情下的崎嶇回家路

葉靖斯

BBC中文記者

53 分钟前

圖像來源，Opn Images/Barcroft Media/Getty Images 圖像加註文字， 鎳礦資源豐富的印尼蘇拉威西島吸引了中國企業投資，中國移民工隨此而來。

「救命吶，救我一下，我在這裏上班的工資他們也不給我啊，現在生活費也不發了。」來自中國湖南的羅向前（化名）躺在工地用集裝箱改建的宿舍裏那張鐵架牀上，給他聯繫過的志工組織和記者在發信息。

59歲的羅向前經由中國江蘇省一家名為「然越勞務派遣公司」，被僱到一家名為「安徽鵬德」的外協公司（工程分包商），2021年4月被派到印尼的一家中國冶煉企業工地德龍工業園工作。

他稱自己薪水被剋扣，討薪時遭這家勞務派遣公司人員毆打，公司管理層也以疫情為由，拒絶讓他繼續求醫，向中國大使館發出的求救信息也石沉大海。

他的經歷是眾多身在印尼的中國勞工的寫照。這幾家中國冶煉企業工地近期接連傳出中國務工工人被剋扣工資、扣留護照、毆打，甚至是瞞報因工死亡、自殺等事件。

討薪者

羅向前說，按照合同，他本來能賺取日薪430元至450元，加班另算。不過，羅向前到步不久便發現，管工常巧立名目，剋扣薪水。

他從4月30日至9月11日，應被計算工作119天，但最終公司只算他工作88天，發薪時再發現，所得工資比合同低，計算過後實質所得為每個工作天僅51元人民幣，與合同的400多元相距甚遠。

有一天，他因意外腳被砸傷，不但沒有工傷補償，反而被扣去半天薪水。

「他就是你多做事了，他也刁難你，也有扣你的工。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 德龍鎳業在印尼蘇拉威西共投資了三個工業園區。

9月的一天，羅向前決定要跟領班理論扣薪問題，結果三名安徽外協公司的領班，把他拉進一個房間裏毆打，「他們三個就把我關在他們住的那個地方打我的頭，跟打皮球一樣那麼打，把我打昏過去。」

等他清醒過來，他跑到德龍項目部投訴，再聯繫上了鵬德方面，總算把他送到醫院去了。他向BBC中文提供的醫院放射科診斷書上寫著「頭骨有裂痕」。

住院兩天後，羅向前稱，管工找人持刀指嚇他，把他帶回工地。隔幾天之後他希望回醫院複診，但工地以新冠疫情需要實行封閉式管理為由，不許他外出看病，更指責他鬧事。

據中新社報道，德龍園區在去年3月初開始便落實封閉式管理防疫措施。他那次弄傷頭入院，屬於「破例」。

羅向前自此持續頭疼，只能臥牀休息，未能上班，工地會讓他到食堂取餐，但他再沒有任何收入，他還指控，當天毆打他的領班搶走他身上所剩無己的600萬印尼盾（420美元；2680元人民幣），身無分文。

羅向前以日軍侵華類比當下處境：「日本人抓到我們中國人他飯還給吃，有軍醫給你看一下。把你打傷了他還要給你治一下。他們那個打傷，他連治都不給你治……自己出錢去治都不行。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 莫羅瓦里德龍工業園三期其中一個項目剛於12月13日投產。

他曾致電中國大使館求助但音訊全無，向工地方面提出提早返回中國，但對方聲稱，他必須待滿一年才可回國，並且要繳付6萬元人民幣（9390美元）費用，但並沒有拒絶說明這筆錢的用途，也不是合約所列明的條件。

他不能輕易離開的另一原因，是因為他的護照早已被公司扣起，他也說不清自己是否持有正式工作簽證，只知道需要每三個月由公司安排移民局人員到工地續簽，加上對印尼執法部門的不信任，他難以自行在當地維權。

羅向前最終透過國內親屬向江蘇省淮安市有關單位上訪，安排上2022年1月底的機票回國，當局同時承諾責成然越勞務結清工資，但能否全部兌現仍有未知之數。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 羅向前自感求助無門，只能不斷在微信上呼喊。

BBC中文透過電話聯繫到江蘇德龍鎳業公司人事部工作人員，他稱「並沒有義務回答」有關問題；BBC中文亦試圖聯絡江蘇然越勞務公司的負責人，該名接電話的人最初表示要向公司法人查詢是否知情，但隔天記者多次致電時，該手機號無法接通。

承包商安徽鵬德人事部經理劉麗接受BBC中文記者電話採訪時，被問到工人權益問題時說：「目前我們沒有您講的這種情況。」

但她承認，不能夠確定這些工人的簽證是否工作簽證，但強調這是由印尼駐華大使館向工人簽發。

印尼人力部則強調其政府有既定政策，讓僱主報告包括契約期限在內的用人情況信息，僱主也有責任把約滿移民工送回原國。印尼移民總局並未回應BBC中文記者的書面提問。

中國駐印尼大使館沒有答覆BBC中文的查詢電郵。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 江蘇德龍公司招聘微信公眾號上列明印尼崗位的各種待遇，包括由僱主承擔機票與簽證。

總部設在美國紐約的民間組織「中國勞工觀察」稱，自2020年6月起，接觸到超過100名來自印尼蘇拉威西中國務工人員的求助，工人常出現護照被沒收、剋扣工資、超時工作、沒有節假日等問題，權益遭到剝削具備一定普遍性。

組織創始人暨執行主任李強接受BBC中文訪問時說：「工人來之前，也就是說在中國國內的時候，就把這個職位描述得非常好，然後等工人一到印尼，就發現這個工作情況跟它們不一樣……那工人當然就不能走，因為他護照被工廠跟企業給收走了。」

「它最重要的問題還是扣押護照。核心在這點。中間是帶有欺騙性和強迫的。」

李強續說，因為不少工人在印尼是非法工作在先，出國前也不一定簽有有效合同，要是在印尼當地報警維權，反而自己會被抓捕。工人哪怕能順利回國，也難以透過訴訟維權。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 國際勞工組織（ILO）指出，根據1930年《強迫勞動公約》，威脅罰款與不情願地工作或提供服務，是強迫勞動的兩大特徵。而扣押護照是強迫勞動的指標之一。

「一帶一路」的「重點項目」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 前不久，印尼當地工會組織到中國駐印尼大使館抗議一些中國漁船涉嫌虐待剝削印尼籍漁工。

印尼蘇拉威西島上有多個工業園區，被中國媒體稱為「一帶一路」倡議的「重點項目」，因而吸引不少中國工人前往當地工作。

其中蘇拉威西德龍工業園自2015年開始分三期發展，分別位處省會肯達裏（Kendari）和莫羅瓦利縣（Morowali）附近，牽頭者是中國江蘇德龍鎳業公司。一些當地工人估計該工業園涉及約2萬中國工人，牽涉40多家外協單位。

除了德龍外，「中國勞工觀察」求助個案還包括另一個「青山工業園」，這是浙江溫州青山控股集團與法國埃赫曼集團（Eramet Group）在蘇拉威西投資的鎳礦開採與不鏽鋼生產項目。青山控股集團並沒有回應BBC中文要求評論的網頁留言。

由於這些項目與「一帶一路」聯繫在一切，李強擔憂，因為政治敏感性，或導致中國國內地方政府，在維護海外務工人員權益方面會選擇迴避，其中擔心工人得知真相後不敢出國，繼而影響中國企業在外用工成本，波及建設進度。

他批評，印尼當局、中國使館，以至於在印尼的一些國際人權組織，在中國勞工處境上都不作為。

馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山博士對BBC中文記者說：「COVID-19這樣的瘟疫弄到許多國家關上國門，又導致許多地方停工，外勞無班可上，外包商也沒得賺錢，對工人的管理條件就更差了。」

他認為，除了因「一帶一路」走出去的中國企業採用中國工人時要考慮改善勞工待遇之外，「一帶一路」沿線國家也應做到政策互通，減少在採用外來勞工方面的灰色地帶，從而緩減剝削問題。

中國「一帶一路」倡議

新冠疫情多加一根稻草：總是通過不了的抗體檢測

疫情之下，亦令不少身在印尼的中國工人的歸家路難上加難，其中一個原因，是因為他們需要在登機前做抗體檢測，一旦檢測呈陽性，就會被迫滯留當地，但他們抗體檢測呈陽性，是因為他們打了疫苗，而並非因為確診。

四川工人小張（化名）原本在青山工業園工作，他近日委託公司代購機票返回中國，但因為血液檢測新冠病毒抗體持續陽性，結果被隔離三個月，該處生活環境欠佳。

「我人在園區裏的醫院隔離區宿舍。工作的時候是六人間，現在的隔離的居住環境是十個集裝箱改成的20間隔離房為一個院落。」

他的公司不願意退還他的護照，並向他要價6萬元，包括機票、住宿隔離費用等，他認為並不合理：「這次出來，錢沒掙多少錢，反倒賠了不少錢。老婆孩子在家裏都沒有收入！全靠我！」

「這裏最近有幾個人失蹤了，不知道是逃走了，還是工亡。所以暫時保證我自己的人身安全才是第一位！」

圖像來源，AFP

另一名同樣來自四川的青山工業園工人梁師傅（化名）則在雅加達國際機場附近的一家隔離賓館，他原本8月底返國，同樣因為檢測多次不及格，被迫隔離至今。

他對自己的公司沒有任何投訴，並稱公司正想方設法協助他離開都不得要領，他只希望中國政府能放鬆血清抗體檢測要求，讓他和其他滯留工人早日回國。

目前從世界各地前往中國大陸，必須先從當地中國使領機構取得「健康碼」，據中國駐印尼大使館自9月1日起修訂的政策，企業赴華人員須提前21天進行閉環隔離，其他人應配合執飛航空公司進行必要天數閉環隔離。

此外，登機前七天和前48小時內，須前往指定機構進行「核酸和血清IgM、IgG抗體檢測」，如核酸檢測結果為陰性，但血清抗體IgM和IgG檢測有出現陽性，則可能被要求自我隔離多14天才能申請健康碼或是使館按個別情況批出「綠碼」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印尼雅加達機場雖然仍有返回中國廣州、深圳等地航班，但即便有錢能買上機票，也有可能因為新冠病毒抗體檢測不及格而無法登機回國。

由當地華人組成的印尼新冠救援團在其微信公眾號表示，已接獲數百名滯留華人登記，當中不乏這些與血清抗體數值周旋的案例。救援團婉拒了BBC中文的採訪邀請。

「印尼新冠救援團」在一封公開信中指出：「很多人打了疫苗之後這個抗體肯定是升高，這是導致很多人沒有資格買機票的重要因素……更麻煩的是，航空公司自己還有要求，比這個綠碼要求更高，所以有的人拿了綠碼，還是沒有辦法登機。」

救援團表示接到了好些因隔離而陷入精神崩潰的求助，「關鍵是很多人沒有收入，身體還有疾病或者國內家人有嚴重疾病，比如車禍、癌症或其它意外瀕臨死亡等，諸如此類，造成很多人度日如年，精神崩潰」。

梁師傅就是遇上了打完疫苗，抗體居高不下的情況。他對BBC中文說，出國前勞務公司安排接種疫苗程序不符規定，一次過連打兩針，結果現在要回國，接種紀錄被視為無效，要在印尼重新接種，接連接種疫苗引發的健康風險也是工人自行承擔。

中國駐印尼大使館自2022年1月1日起進一步修訂申領「綠碼」規定，其中明確航空公司登機前七天隔離可算入使館要求的21天隔離之中，以及無既往感染史，且已按程序全程接種中國國藥、科興等新冠肺炎滅活疫苗14天以上者，不再要求接受IgM、IgG抗體檢測。

這些措施能否緩解預備回國工人因「檢測輪迴」而滯留的情況，有待觀察。