一帶一路：中國工人印尼打工的慘痛遭遇，新冠疫情下的崎嶇回家路
- 葉靖斯
- BBC中文記者
「救命吶，救我一下，我在這裏上班的工資他們也不給我啊，現在生活費也不發了。」來自中國湖南的羅向前（化名）躺在工地用集裝箱改建的宿舍裏那張鐵架牀上，給他聯繫過的志工組織和記者在發信息。
59歲的羅向前經由中國江蘇省一家名為「然越勞務派遣公司」，被僱到一家名為「安徽鵬德」的外協公司（工程分包商），2021年4月被派到印尼的一家中國冶煉企業工地德龍工業園工作。
他稱自己薪水被剋扣，討薪時遭這家勞務派遣公司人員毆打，公司管理層也以疫情為由，拒絶讓他繼續求醫，向中國大使館發出的求救信息也石沉大海。
他的經歷是眾多身在印尼的中國勞工的寫照。這幾家中國冶煉企業工地近期接連傳出中國務工工人被剋扣工資、扣留護照、毆打，甚至是瞞報因工死亡、自殺等事件。
討薪者
羅向前說，按照合同，他本來能賺取日薪430元至450元，加班另算。不過，羅向前到步不久便發現，管工常巧立名目，剋扣薪水。
他從4月30日至9月11日，應被計算工作119天，但最終公司只算他工作88天，發薪時再發現，所得工資比合同低，計算過後實質所得為每個工作天僅51元人民幣，與合同的400多元相距甚遠。
有一天，他因意外腳被砸傷，不但沒有工傷補償，反而被扣去半天薪水。
「他就是你多做事了，他也刁難你，也有扣你的工。」
9月的一天，羅向前決定要跟領班理論扣薪問題，結果三名安徽外協公司的領班，把他拉進一個房間裏毆打，「他們三個就把我關在他們住的那個地方打我的頭，跟打皮球一樣那麼打，把我打昏過去。」
等他清醒過來，他跑到德龍項目部投訴，再聯繫上了鵬德方面，總算把他送到醫院去了。他向BBC中文提供的醫院放射科診斷書上寫著「頭骨有裂痕」。
住院兩天後，羅向前稱，管工找人持刀指嚇他，把他帶回工地。隔幾天之後他希望回醫院複診，但工地以新冠疫情需要實行封閉式管理為由，不許他外出看病，更指責他鬧事。
據中新社報道，德龍園區在去年3月初開始便落實封閉式管理防疫措施。他那次弄傷頭入院，屬於「破例」。
羅向前自此持續頭疼，只能臥牀休息，未能上班，工地會讓他到食堂取餐，但他再沒有任何收入，他還指控，當天毆打他的領班搶走他身上所剩無己的600萬印尼盾（420美元；2680元人民幣），身無分文。
羅向前以日軍侵華類比當下處境：「日本人抓到我們中國人他飯還給吃，有軍醫給你看一下。把你打傷了他還要給你治一下。他們那個打傷，他連治都不給你治……自己出錢去治都不行。」
他曾致電中國大使館求助但音訊全無，向工地方面提出提早返回中國，但對方聲稱，他必須待滿一年才可回國，並且要繳付6萬元人民幣（9390美元）費用，但並沒有拒絶說明這筆錢的用途，也不是合約所列明的條件。
他不能輕易離開的另一原因，是因為他的護照早已被公司扣起，他也說不清自己是否持有正式工作簽證，只知道需要每三個月由公司安排移民局人員到工地續簽，加上對印尼執法部門的不信任，他難以自行在當地維權。
羅向前最終透過國內親屬向江蘇省淮安市有關單位上訪，安排上2022年1月底的機票回國，當局同時承諾責成然越勞務結清工資，但能否全部兌現仍有未知之數。
BBC中文透過電話聯繫到江蘇德龍鎳業公司人事部工作人員，他稱「並沒有義務回答」有關問題；BBC中文亦試圖聯絡江蘇然越勞務公司的負責人，該名接電話的人最初表示要向公司法人查詢是否知情，但隔天記者多次致電時，該手機號無法接通。
承包商安徽鵬德人事部經理劉麗接受BBC中文記者電話採訪時，被問到工人權益問題時說：「目前我們沒有您講的這種情況。」
但她承認，不能夠確定這些工人的簽證是否工作簽證，但強調這是由印尼駐華大使館向工人簽發。
印尼人力部則強調其政府有既定政策，讓僱主報告包括契約期限在內的用人情況信息，僱主也有責任把約滿移民工送回原國。印尼移民總局並未回應BBC中文記者的書面提問。
中國駐印尼大使館沒有答覆BBC中文的查詢電郵。
總部設在美國紐約的民間組織「中國勞工觀察」稱，自2020年6月起，接觸到超過100名來自印尼蘇拉威西中國務工人員的求助，工人常出現護照被沒收、剋扣工資、超時工作、沒有節假日等問題，權益遭到剝削具備一定普遍性。
組織創始人暨執行主任李強接受BBC中文訪問時說：「工人來之前，也就是說在中國國內的時候，就把這個職位描述得非常好，然後等工人一到印尼，就發現這個工作情況跟它們不一樣……那工人當然就不能走，因為他護照被工廠跟企業給收走了。」
「它最重要的問題還是扣押護照。核心在這點。中間是帶有欺騙性和強迫的。」
李強續說，因為不少工人在印尼是非法工作在先，出國前也不一定簽有有效合同，要是在印尼當地報警維權，反而自己會被抓捕。工人哪怕能順利回國，也難以透過訴訟維權。
「一帶一路」的「重點項目」
印尼蘇拉威西島上有多個工業園區，被中國媒體稱為「一帶一路」倡議的「重點項目」，因而吸引不少中國工人前往當地工作。
其中蘇拉威西德龍工業園自2015年開始分三期發展，分別位處省會肯達裏（Kendari）和莫羅瓦利縣（Morowali）附近，牽頭者是中國江蘇德龍鎳業公司。一些當地工人估計該工業園涉及約2萬中國工人，牽涉40多家外協單位。
除了德龍外，「中國勞工觀察」求助個案還包括另一個「青山工業園」，這是浙江溫州青山控股集團與法國埃赫曼集團（Eramet Group）在蘇拉威西投資的鎳礦開採與不鏽鋼生產項目。青山控股集團並沒有回應BBC中文要求評論的網頁留言。
由於這些項目與「一帶一路」聯繫在一切，李強擔憂，因為政治敏感性，或導致中國國內地方政府，在維護海外務工人員權益方面會選擇迴避，其中擔心工人得知真相後不敢出國，繼而影響中國企業在外用工成本，波及建設進度。
他批評，印尼當局、中國使館，以至於在印尼的一些國際人權組織，在中國勞工處境上都不作為。
馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山博士對BBC中文記者說：「COVID-19這樣的瘟疫弄到許多國家關上國門，又導致許多地方停工，外勞無班可上，外包商也沒得賺錢，對工人的管理條件就更差了。」
他認為，除了因「一帶一路」走出去的中國企業採用中國工人時要考慮改善勞工待遇之外，「一帶一路」沿線國家也應做到政策互通，減少在採用外來勞工方面的灰色地帶，從而緩減剝削問題。
中國「一帶一路」倡議
BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
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中國務工人員在印尼遇上的這些情況並非個例。2021年10月，湖南郴州某法院宣判一起偷越國境案，案情指被告人通過微信聯繫到七人，以介紹高薪工作為由前往緬甸務工；2021年7月，中國駐吉爾吉斯大使館透露接獲當地中國務工人員求助，稱被僱主以口頭承諾高薪騙至吉開採煤礦、金礦等，僱主拒不簽署勞務合同，亦不兌現高薪承諾。
一些本來就是假務工，真詐騙的案件也屢見不鮮。《中國青年報》2020年10月報道一起江蘇蘇州的本地務工詐騙案時稱：「近年來，特別是今年受疫情影響，勞動者面臨待崗、失業、收入減少等困境，迫切需要重新找工作，這給了一些騙子以可乘之機。」
但也有人把這問題歸咎到務工者本身。流行視頻社交平台小紅書上有「出國務工正規勞務公司」專題，其中一條視頻的簡介中說：「打工者在選擇出境前被高薪誘騙，卻從來未反思自我工薪能力，盲目輕信往往掉入騙子的陷阱。打工不一定非要出境，高薪也不是大風刮來的。」
重慶一家人力資源管理企業在其網站上宣傳「警惕出國務工陷阱」的文章稱：「想出國的朋友首先要認清自己的條件，確定自己的目標國家，針對目標國家，詳細了解這個國家的風土人情和簽證方法，千萬不能被高薪誘惑，比如沒有技術，沒有語言，沒有學歷的客戶，想出國一月掙個兩三萬的，這種人該醒醒了。」
新冠疫情多加一根稻草：總是通過不了的抗體檢測
疫情之下，亦令不少身在印尼的中國工人的歸家路難上加難，其中一個原因，是因為他們需要在登機前做抗體檢測，一旦檢測呈陽性，就會被迫滯留當地，但他們抗體檢測呈陽性，是因為他們打了疫苗，而並非因為確診。
四川工人小張（化名）原本在青山工業園工作，他近日委託公司代購機票返回中國，但因為血液檢測新冠病毒抗體持續陽性，結果被隔離三個月，該處生活環境欠佳。
「我人在園區裏的醫院隔離區宿舍。工作的時候是六人間，現在的隔離的居住環境是十個集裝箱改成的20間隔離房為一個院落。」
他的公司不願意退還他的護照，並向他要價6萬元，包括機票、住宿隔離費用等，他認為並不合理：「這次出來，錢沒掙多少錢，反倒賠了不少錢。老婆孩子在家裏都沒有收入！全靠我！」
「這裏最近有幾個人失蹤了，不知道是逃走了，還是工亡。所以暫時保證我自己的人身安全才是第一位！」
另一名同樣來自四川的青山工業園工人梁師傅（化名）則在雅加達國際機場附近的一家隔離賓館，他原本8月底返國，同樣因為檢測多次不及格，被迫隔離至今。
他對自己的公司沒有任何投訴，並稱公司正想方設法協助他離開都不得要領，他只希望中國政府能放鬆血清抗體檢測要求，讓他和其他滯留工人早日回國。
目前從世界各地前往中國大陸，必須先從當地中國使領機構取得「健康碼」，據中國駐印尼大使館自9月1日起修訂的政策，企業赴華人員須提前21天進行閉環隔離，其他人應配合執飛航空公司進行必要天數閉環隔離。
此外，登機前七天和前48小時內，須前往指定機構進行「核酸和血清IgM、IgG抗體檢測」，如核酸檢測結果為陰性，但血清抗體IgM和IgG檢測有出現陽性，則可能被要求自我隔離多14天才能申請健康碼或是使館按個別情況批出「綠碼」。
由當地華人組成的印尼新冠救援團在其微信公眾號表示，已接獲數百名滯留華人登記，當中不乏這些與血清抗體數值周旋的案例。救援團婉拒了BBC中文的採訪邀請。
「印尼新冠救援團」在一封公開信中指出：「很多人打了疫苗之後這個抗體肯定是升高，這是導致很多人沒有資格買機票的重要因素……更麻煩的是，航空公司自己還有要求，比這個綠碼要求更高，所以有的人拿了綠碼，還是沒有辦法登機。」
救援團微信公眾號引述一位肖先生說：「我無條件配合國家防疫政策，但是這個血清檢測的標凖和要求是否真的是有合理性和必要性？好不容易產生的抗體要被弄到差不多沒有才讓人回去。希望能夠合理處理這個血清檢測的標凖。」
救援團表示接到了好些因隔離而陷入精神崩潰的求助，「關鍵是很多人沒有收入，身體還有疾病或者國內家人有嚴重疾病，比如車禍、癌症或其它意外瀕臨死亡等，諸如此類，造成很多人度日如年，精神崩潰」。
梁師傅就是遇上了打完疫苗，抗體居高不下的情況。他對BBC中文說，出國前勞務公司安排接種疫苗程序不符規定，一次過連打兩針，結果現在要回國，接種紀錄被視為無效，要在印尼重新接種，接連接種疫苗引發的健康風險也是工人自行承擔。
中國駐印尼大使館自2022年1月1日起進一步修訂申領「綠碼」規定，其中明確航空公司登機前七天隔離可算入使館要求的21天隔離之中，以及無既往感染史，且已按程序全程接種中國國藥、科興等新冠肺炎滅活疫苗14天以上者，不再要求接受IgM、IgG抗體檢測。
這些措施能否緩解預備回國工人因「檢測輪迴」而滯留的情況，有待觀察。
文中受訪工人名字均為化名，以保障其安全。
採訪協力：BBC印尼語