德國三政黨簽署聯合執政協議 默克爾時代結束

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 肖爾茨（左三）在柏林向綠黨和自由民主黨領導人介紹了新協議。

德國社會民主黨（ Social Democratic Party/SPD)領導人奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）與綠黨和親商界的自由民主黨簽署三黨執政聯盟組建政府，為德國向綠色經濟轉型制定計劃。安格拉·默克爾（Angela Merkel）領導16年的政府自此結束。

在聯合協議中，氣候保護是其中重要部分。執政聯盟的目標是，到2030年逐步淘汰煤炭使用，比原定計劃提前8年。

新執政聯盟還打算將德國2%的土地用於風力發電，並將重點放在氫能源上。到2030年，他們希望80%的電力來自可再生能源，德國道路上有1500萬車輛將是電動的。

新執政聯盟還計劃在有執照的場所將大麻銷售合法化，並對大麻的質量和分銷進行控制。

他還談到要在「平等條件下」在聯合政府中取得更大的進步。他指出，由於這三個政黨包含紅、黃、綠三種顏色，聯合政府仍需要各黨會員的批准才能進入所謂的「紅綠燈」（traffic-light）聯盟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 肖爾茨自2018年以來一直擔任德國副總理，他將在12月第二周接替默克爾，成為總理。

德國聯邦議院預計在12月6日至9日舉行投票，屆時肖爾茨將接替默克爾擔任總理。

肖爾茨在新冠大流行的艱難時期上任，德國是近幾周感染人數飆升至創紀錄水平的幾個歐洲國家之一。

肖爾茨在周三說，新執政聯盟將加大疫苗接種力度，並考慮讓醫護人員和其他重要工作人員強制接種疫苗。

「形勢嚴峻，」肖爾茨表示。「新冠病毒還沒有被征服。」

「我們這個時代最大的挑戰」

社會民主黨贏了9月26日的選舉，得票數領先於默克爾的基督教民主聯盟——該黨遭遇了有史以來最糟糕的選舉結果。綠黨在候選人安娜萊娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）的領導下取得了有史以來最好的結果，貝爾博克談到籌建一個雄心勃勃的聯盟，旨在啟動經濟轉型。

她將氣候危機稱為這個時代最大的挑戰，並說：「我們可以改變經濟，使其成為氣候中立型經濟。我們達成了一項協議，將氣候中立作為共同標凖。」

預計貝爾博克將在新政府中擔任外交部長，而她的綠黨聯合領導人羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）將擔任副總理，同時監督能源轉型。

新的財政部長將由自由民主黨領袖克里斯蒂安·林德納（Christian Lindner）擔任，該黨擁有大量年輕選民。他說：「年輕一代給我們這份工作，是為了克服近年來的現狀。」

對俄羅斯和中國強硬？

德國是歐洲最大的經濟體，因此新政府的決定將對其鄰國產生重大影響。

63歲的肖爾茨在新聞發佈會上表示：「歐洲主權是我們外交政策的基石」。他強調了德國與法國之間的友誼。

新執政聯盟表示，他們希望「提高歐洲的戰略主權」，這實際上意味著在能源、安全和其他國際問題上更加獨立。不過，德國與美國的雙邊關係及其北約成員國的身份，仍將是德國安全的核心。

由於綠黨在外交政策方面處於主導地位，柏林對俄羅斯和中國的態度可能會比默克爾政府更加強硬。她的政府經常被指責過於親近與北京和莫斯科，將德國的貿易利益放在首位。

一些歐盟國家在談到匈牙利和波蘭時也批評了安格拉·默克爾，稱她沒有對這兩個國家在法治和言論自由方面存在的問題提出質疑。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 默克爾與中國總理李克強會面。

新政府還有什麼計劃？

協議名為「大膽取得更多進展」，其中，到2045年使德國在氣候問題上保持中立是一大重點。「理想」情況是，在2030年之前逐步淘汰煤炭，並且，新型商業建築屋頂將強制性使用太陽能，新型私人住宅也將普遍使用太陽能。德國16個州必須有2%的地區用於風力發電。逐步淘汰內燃機汽車仍是歐盟到2035年的目標。

為了解決德國的住房危機，最低工資將提高到每小時12歐元（10英鎊），每年將新建40萬套公寓，其中四分之一是社會保障房。

投票年齡將從18歲降至16歲，並計劃改革選舉法，以停止增加議員人數。新的聯邦議院擁有735個席位。改變歐洲選舉的投票年齡需要獲得議會多數支持，但如果是聯邦選舉，則需要三分之二的支持。

移民在五年後可以申請德國國籍。根據聯合政府的計劃，移民還將可以擁有雙重國籍。這將改變數百萬移民的生活，其中許多人已經在德國生活了幾十年，但仍是外國人。

總理府將成立新冠危機小組，重點關注疫情。肖爾茨說，疫苗接種是擺脫疫情的方法，在一些有弱勢人群生活的護理環境中，應該強制接種疫苗。肖爾茨表示，新執政聯盟已同意投資10億歐元，向醫務人員發放獎金。

疫情期間，由於需要更多資金來應對危機，德國取消了「無新債」規定。但到2023年，新執政聯盟表示，他們希望恢復德國憲法中規定的「債務剎車」。