美國等多個國家協同釋放原油儲備 以期平抑油價穩定經濟

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 平抑油價的關鍵還在於石油生產國增加產量。

美國、中國、日本、印度、英國等石油消費大國考慮協同釋放各自的部分石油戰略儲備，以期給油價降溫，穩定各自國內通脹趨勢。

美國表示，將從其戰略儲備中釋放5000萬桶石油，試圖降低國內飆升的能源和汽油價格。

數據顯示，美國目前戰略原油儲備規模略高於6億桶，而全球日均石油需求量約為1億桶。

美國能源部表示，這5000萬桶原油最早將於2021年12月中下旬開始投放市場，其中1800萬桶已得到國會批准將直接銷售，另外3200萬桶屬於短期交換，待油價平穩後約定於2022年至2024年歸還戰略石油儲備。

有分析人士認為美國政府舉措力度不夠，對目前市場影響有限。關鍵仍在主要產油國是否同意加快增產力度，釋放產能。

背景原因

2021年下半年，隨著新冠疫情緩解，各國復工復產，全球需求急劇上升，各種能源價格飆升。

原油價格達到七年來最高點。

石油價格推高了許多國家經濟民生必需的汽油價格和生活費用，並傳導到經濟各個方面，推高通貨膨脹。

白宮指出，美國消費者感受到了加油站和家庭取暖費中天然氣價格上漲的影響，美國企業也是如此，因為石油供應沒有跟上需求。

白宮說，這就是為什麼美國總統拜登正在利用他可動用的一切工具來降低價格、解決供應短缺問題。

供應問題

分析人士指出，美國油價暴漲推高了通貨膨脹，使消費者對經濟情況不滿。拜登政府明年中期選舉前不得不採取措施平抑油價。

為了從供應上解決問題，拜登還一再要求歐佩克石油生產國集團更快地提高產量。

但歐佩克堅持按原來在2021年7月達成的增產協議，只逐步增加產量。

歐佩克表示，擔心新冠病毒疫情死灰復燃，可能會重新降低石油需求，就像在疫情高峰期發生的那樣。

與中國等協調行動

據路透社報道，中國官員11月18日表示，正在進行原油儲備釋放工作，儘管它拒絶對美國要求主要石油消費國考慮協調釋放石油儲備置評。

在11月24日的中國外交部例行新聞發佈會上，有記者提問，白宮稱美國將同包括中國等五國一起釋放本國原油儲備，中方能否確認？

中國發言人趙立堅只是回答，中國「願與各有關方面就維護市場平衡和長期穩定保持溝通、加強合作，共同應對挑戰」，

他還說，中方會根據「自身實際和需要安排」投放國家儲備原油。

美國和中國合計每天消費近3500萬桶石油，超過了全球需求的1/3。雖然美國是世界上最大的石油生產國之一，但仍是僅次於中國的世界第二大原油進口國。

作為協調努力的一部分，英國政府也將允許企業自願從私人持有的儲備中釋放150萬桶石油。

它表示，該行動將支持全球經濟復蘇。也有評論稱，此舉對英國司機的任何好處都可能有限。

印度將釋放500萬桶；韓國、日本也將在適當的時候宣佈其釋放的數量和時間。

「力度不夠」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界主要產油國2021年7月均已同意增加產量，以降低油價過快增長，緩解世界經濟復蘇壓力。但供應似乎仍跟不上疫情後的需求。

官員們表示，這是美國首次與世界上一些最大的石油消費國協調這一舉措。但分析人士質疑這是否會產生太大影響。

凱投宏觀經濟研究所（Capital Economics）的首席大宗商品經濟學家卡羅琳·貝恩表示，美國等消費大國的舉措力度不夠大，無法以有意義的方式降低價格。而且，如果這促使歐佩克及俄羅斯等產油國放慢增產步伐，甚至可能適得其反。

但是，分析還指出，華盛頓與其他主要經濟體合作降低能源價格的努力向歐佩克和其他大型生產國發出了警告，他們需要解決對高油價的擔憂。

市場預測

包括沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國在內的歐佩克及相關國家在其月度會議上一再拒絶更多石油開採的要求，這在美國引起了挫敗感。

一位美國政府高級官員表示，將繼續就此問題與國際伙伴進行談判。

德國商業銀行分析師卡斯滕·弗里奇稱，拜登總統隨時凖備在必要時採取更多行動，全力與世界其他地區協調。此舉有可能導致歐佩克及重新考慮其戰略，並同意增加產量。

貝恩認為，美國政府目前舉措似乎具有相當的象徵意義和政治動機。