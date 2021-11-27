彭帥事件後續、立陶宛外交風波、迪奧「辱華」爭議和本周更多重要故事

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣駐立陶宛代表處於上周四（11月18日）於該國首都維爾紐斯（Vilnius）正式掛牌成立。

過去一星期，中國網球名將彭帥指控75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗在三年前強迫與她發生性關係的事情繼續發酵。

國際方面，立陶宛早前容許台灣當局以「台灣」名義在當地開設辦事處，引起北京不滿，宣佈將兩國關係降為代辦級。而法國奢侈品牌迪奧一張在藝術展上的照片，就引起中國網民不滿，一些網民指責其「迎合西方對華人的刻板印象」，還有一些人指責該照片是「陰間風」。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

彭帥事件最新的發展包括，一名自稱是彭帥朋友的男子對BBC說，彭帥現位於北京的家中，「活動自由」且沒有受到懲罰。他還指責國際女子網球協會（WTA）無視彭帥發出的郵件。中國官媒《環球時報》主編胡錫進11月20日在推特發出兩段影片，稱是彭帥與友人在北京的一個餐廳聚會。他在11月21日又上傳一段視像稱，彭帥該日上午出席北京青少年網球賽決賽開幕式，明顯想證明彭帥安全無虞。

圖像來源，Chen Man/Dior

因為一張照片，以精緻的手提包和迷人的香水而聞名的法國奢侈品牌迪奧（Dior）惹惱了很多中國網民，甚至被很多人指責「辱華」。

引發爭議的照片源自迪奧本月初在上海舉辦的《迪奧與藝術》藝術展，該展覽包含中國攝影師陳漫拍攝的一副攝影作品，照片中是一名身穿傳統服裝、手拿迪奧包的亞洲女性，她略微低頭，露出邪魅的眼神。

在這張照片被網友在社交媒體上分享後，持續引發爭議，一些網民指責其「迎合西方對華人的刻板印象」，還有一些人指責該照片是「陰間風」。

迪奧11月23日發佈聲明稱，迪奧已經在線上和線下刪除了該作品，並表示該品牌「一如既往地尊重中國人民情感」。照片作者陳漫也在同日在社交媒體道歉。

圖像來源，Reuters

立陶宛，一個人口不到300萬的波羅的海小國，在國際舞台上常被視作無足輕重的彈丸小國。但最近卻挑戰巨人：在台灣問題上力拒中國。回顧歷史，立陶宛也曾是超級大國核對抗的最前沿。

立陶宛曾經存有大量核彈，足以摧毀歐洲所有大小城市。當時，它還是蘇聯一部分。地理位置賦予立陶宛重要的戰略價值：它靠近西歐，面對斯堪的納維亞半島。

1991年立陶宛全面獨立後，赫然發現自己只是個蕞爾小國，在國際舞台上無足輕重。

不過最近，立陶宛卻挑戰巨人：在台灣問題上力抗中國，拒絶妥協；支持鄰國白羅斯的異見人士，白羅斯被指責廣泛侵犯人權。

BBC記者薩達卡特·卡德里探訪立陶宛一個小鄉村的歷史遺跡，發現這個國家的過去對現在也有重要啟示。

圖像來源，Getty Images

這無疑顯示包括美國在內的國際社會對中國軍備力量的關注。而最近中國試驗高超音速導彈引發的輿論關注和各方反應，則從另一個層面反映中國在軍事領域與美國的競爭給世界安全帶來的隱憂。

圖像來源，Getty Images

過去幾年，科學家一直在探究的一個問題是：小行星振蕩天星（Kamo'oalewa）究竟從何而來。

這顆小行星是在2016年被發現的，至今天文學家只知道它是一顆與地球共軌的小行星，其他卻一概不知。

然而，新的研究似乎找到了探尋它神秘起源的更多線索：這顆小行星很可能是月球的一塊碎片。