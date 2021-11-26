英倫海峽偷渡案悲劇：我們都知道些什麼？

21 分钟前

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周三（11月23日）至少有27人在英倫（英吉利）海峽遇難，這是有記錄的最嚴重的移民悲劇，法國官員正試圖確認這些人的身份。

據法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）說，只有兩個人倖存，一個是索馬里人，一個是伊拉克人。他說，他們正在從極度低溫中恢復，將在適當的時候接受訊問。

不過，關於未倖存者的信息仍然很少。

死者都是誰？

法國里爾的檢察官告訴BBC，死者中有17名男性，7名女性和3名兒童。加萊市長布沙爾（Natacha Bouchart）說，其中一名婦女懷孕了，其中一個孩子是「小女孩」。

法醫調查正在進行中，但還沒有確認死者姓名。

未經確認的報道稱，其中許多人是從中東前往法國的。BBC採訪了幾家慈善機構，他們稱許多死者似乎是來自伊拉克和伊朗的庫爾德人。有些可能是阿拉伯人、阿富汗人和伊朗人。

庫爾德雨傘慈善組織創始人馬吉德（Handa Majed）表示，她一直在與不同線人取得聯繫，試圖確認遇難者的身份。

她說，根據她的研究，他們中的大多數似乎是伊拉克庫爾德人，這並不奇怪。

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「庫爾德斯坦的年輕人沒有工作，」她說。「不繁榮，這裏沒有英國那樣的社會保障系統。所以如果你沒有工作，你可能會餓死。」

庫爾德記者佩石達裏（Ranj Peshdari）表示，他已經與在法國現場的人交談，贊同死者背景的初步報道。

他告訴魯多媒體集團（Rudaw media group），他知道大多數死者是從庫爾德斯坦地區前往歐洲的。

法國內政部長表示，警方不確定他們的國籍，因為他們都沒有身份文件。

危險旅程

周三的事故發生後，有越來越多的人踏上橫渡英倫海峽的危險旅程。

周四（11月25日）上午，在多佛附近的一艘救生艇上，一群穿著救生衣的人擠在一起。

BBC記者西蒙·瓊斯（Simon Jones）周四在英國多佛報道，儘管昨天英倫海峽發生了多人死亡事件，但今天上午橫越海峽的活動仍在繼續。大約40名移民被慈善機構皇家全國救生艇協會帶到了多佛。

瓊斯指出，在前幾年，橫越海峽在秋天會急劇下降。今年還沒有發生這種情況，這是因為這條航線對人口走私者來說已經變得非常有利可圖，他們向移民收取每人大約3000英鎊的上船費。

英國說法

英國首相約翰遜呼籲，法國同意「接回」越過英倫海峽進入英國的人。

約翰遜表示，他已致信法國總統馬克龍，提出了「進一步加快行動」的5個步驟，避免周三27人死亡的悲劇重演。

英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）原本將於本周末會見法國內政部長，討論未來的合作。

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在給馬克龍的信中，約翰遜概述了他希望採取的5個步驟。

進行聯合巡邏，防止更多船隻離開法國海灘

部署更先進的技術，比如傳感器和雷達

在彼此領海進行海上巡邏和空中監視

深化兩國聯合情報機構工作

立即與法國達成雙邊送回協議，並就建立英國與歐盟的送回協議進行談判。

約翰遜表示：「與法國達成協議，接回通過這條危險路線穿越英吉利海峽的移民，將產生直接重大的影響。」

然而，BBC駐巴黎記者露西·威廉姆森說，他的建議「法國很難接受」。

法國取消與英國會談

在英國首相約翰遜呼籲法國「接回」穿越英倫海峽的移民後，法國內政部長取消了與英國內政大臣帕特爾的會談。

法國內政部長達爾馬寧說，法國對這封信感到失望。他說：「把信公開讓事情變得更糟。」

他在一份聲明中說：「我們認為英國首相的公開信是不可接受的，這與我們合作伙伴之間的討論背道而馳。」

他補充說，法國因此不再邀請英國內政大臣帕特爾與會。