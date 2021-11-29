新冠疫情：什麼樣的政策能帶我們走出困境？

陳岩

BBC中文記者

39 分钟前

圖像加註文字， 首屆亞洲醫療健康高峰論壇在香港舉行。

嘉賓端坐台上，帶著口罩，由透明隔板隔開，更多嘉賓的實時影像則出現在屏幕上，碩大的頭像一字排開——這一幕似乎在好萊塢的科幻電影中見過，卻因為一場久久不結束的疫情，提前進入我們的生活。

11月24日，首屆亞洲醫療健康高峰論壇在香港舉行，論壇由香港特區政府和香港貿發局主辦。

香港似乎是這場會議的絶佳舉辦地——毗鄰中國內地，那裏是疫情爆發之地，又是全球經濟復蘇的引擎；地理上處於東亞的中心；得益於疫情控制，香港生活大致恢復，根據《經濟學人》雜誌編製的「正常化指標」，香港以96分居最榜首。

會議形式的變化，似乎在提醒我們，疫情遠沒有過去。雲集論壇的學者、商人、醫生、官員，不論是親臨現場，還是遠程發言，都繞不開一個話題——我們如何走出這場疫情？

政策的分流

疫情爆發已近兩年，這兩年，最明顯的感受是，各個國家的邊境，存在感無比之強。

對於普通人而言，疫情前，國與國之間的區隔不過是一張機票和一紙簽證。在一些地方，甚至這兩樣也免了，鄰國不過是幾十分鐘車程，還能免簽。

但疫情之中，防疫措施首先加強的就是邊境的管控，國與國之間的區隔，是嚴格的簽證限制，稀少的航班與天價機票，以及14天，甚至21天的酒店隔離。

以國為單位的防疫政策大分流也在過去兩年愈演愈烈——比如中國、香港特區奉行「清零」，而歐洲多國和美國早早採取「群體免疫」，還有如新加坡、以色列這樣先是「清零」，再轉變為「與病毒共存」。

在首屆亞洲醫療健康高峰論壇上，一場關於防疫政策的分論壇似乎成了「優等生聚會」，中國內地、香港、新加坡、以色列的衛生部門決策者，齊聚一堂。

作為分論壇主持人，世衛組織榮譽總幹事陳馮富珍表示，外界可能會忽略，衛生部門在決策時往往面臨兩難的境地，有時科學研究和統計無法跟上形勢發展，政府需要在很多情況未知時做出決策。而任何決策，往往是左右拉鋸（push and pull）。

換言之，沒有完美的決策，不過是在不同「得與失」之間做取捨。

圖像來源，Barcroft Media / Getty Images

生命，還是生活

「生命與生活的選擇（lives or life）。」在首屆亞洲醫療健康高峰論壇上，新加坡衛生部長王乙康拆解新加坡政府在制定政策時的考量。

王乙康表示，仔細分析抗擊疫情無非三點：保持社交距離，加強ICU（重症醫療）能力，疫苗接種率。

王乙康認為，短期而言，保持社交距離可行，但沒辦法長期下去，人們總是需要生活。而加強ICU能力，硬件的擴張可以很快，相關人員則沒辦法快速補充。長期來看，唯有提高疫苗接種率，才能走出這場疫情。

陳馮富珍也一再強調，短期內終結疫情並使生活恢復正常的最大希望是提高疫苗接種率。

香港似乎卡在中間。

新加坡和以色列都成為這一策略的踐行者。兩國都有一些相似處，本身人口較少、人均GDP高，有能力快速提高整體接種率——以色列衛生部長艾什（Nachman Ash）介紹，該國在兩個月已將接種率提高到80%以上。

提高接種率後，這兩個國家不約而同地選擇"與病毒共存"。王乙康解釋，因為新加坡是一個小國，高度依賴外部的物流和人流，長期封鎖代價太大。

「與病毒共存」並非沒有代價，兩國都迎來了不同程度的死亡病例上升。

2%的代價

中國則採取了截然不同的政策取向。中國衛健委主任馬曉偉在發給論壇的視頻中表示，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻，中國將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入，內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。

值得注意的是，在疫情爆發四個月左右時，中國提出了「雙循環」的經濟策略，提出「以國內大循環」為主。

換言之，中國足夠大，並不像新加坡和以色列，內部的統一大市場可以為經濟復蘇提供動力。

而對中國而言「與病毒共存」的代價似乎很大。中國工程院院士鍾南山在此前向媒體表示，即使已經有新冠疫苗可用，即使全球新冠肺炎的死亡率只有2%，對中國來說仍然太高，過快地放寬防疫措施的代價太高，但中國仍然會留意著那些採取「與病毒共存」國家的經驗。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 疫情對貨運也有很大影響。

比較特別的是香港，香港與新加坡和以色列有相似之處——人口較小，又很富裕，同時作為國際都會，也高度依賴國際化的人員流動和觀光。

與上述兩國一樣，香港的疫苗接種也比較快。香港食物及衛生局局長陳肇始就透露，香港的疫苗接種率也突破了70%的大關。

但不同的是，香港並沒有選擇與「病毒共存」，而是繼續執行「清零」。一個原因是與中國內地的經濟紐帶，使香港需要把與內地通關置於政策選項的最前列。

有趣的是，香港作為區域的國際都會，在封鎖政策上留下餘地，有一定程度的入境限制豁免政策。這場國際論壇能夠發生在香港，與此不無關係。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 香港與新加坡和以色列有相似之處——人口較小，又很富裕，同時作為國際都會，也高度依賴國際化的人員流動和觀光。

好消息與壞消息

不同的國情，制定不同的政策，但目前而言，幾位決策者都認為，疫苗似乎是最有希望的出路。

陳馮富珍表示，區域間疫苗覆蓋的不平衡，將成為回歸常態的阻礙，「在每個人都安全之前，沒人是安全的」。

壞消息是，即便在疫苗充足的國家，也有大量對疫苗的不信任。歐洲多個國家因為新一輪防疫政策，爆發嚴重的暴力衝突。

更壞的消息是，本周四，南非科學家已經檢測到一個新的新冠病毒變體，攜帶著一系列「非常不尋常的」的突變，令人擔憂它可能避開人體的免疫反應並更具傳播性。

圖像來源，Merck 圖像加註文字， 美國默克藥廠稱，其實驗效果十分好，並將在未來兩周內為在美國申請緊急使用授權。

也有好消息，最近兩款針對新冠病毒的口服藥宣佈在臨牀試驗中藥效顯著。有觀點認為，這是疫苗之後人類抗擊新冠的第二次轉折。

兩種藥分別是美國默克（Merck）公司的治療新冠肺炎口服膠囊莫努匹拉韋（Molnupiravir），與美國輝瑞（Pfizer）公司口服膠囊Paxlovid 。

輝瑞稱Paxlovid在臨牀試驗中的結果顯示在出現症狀後三天內服藥，患者住院或死亡風險降低89%；五天內給藥風險降低85%。莫努匹拉韋則已在英國獲准緊急使用。