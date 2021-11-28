台灣金馬獎: 《時代革命》等香港電影拿下大獎受關注

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圖像來源，Alyssa Chia Facebook 圖像加註文字， 出道30多年的台灣演員賈靜雯首次入圍金馬就奪下影后

第58屆台灣金馬獎周六（11月27日）在台北舉行。其中有與2019年香港「反修例」運動相關的作品紛紛拿下大獎，引發熱論。香港導演羅卓瑤以《花果飄零》拿下最佳導演，周冠威拍攝的紀錄片《時代革命》則拿下最佳紀錄片。

值得注意的是，兩部獲獎電影均未在香港上映。

典禮上，周冠威透過越洋連線發表得獎感言。 他特別對深陷牢獄的港人喊話說：「祈求單是這套電影的存在，可以給你一份安慰，一份擁抱。」

香港浸會大學電影學院助理教授陳智廷向BBC中文說，拍攝、放映、評論電影，應該是自由、免於恐懼的。他說，「香港電影《少年》、《濁水漂流》、《時代革命》、《花果飄零》在金馬提名及獲獎，體現金馬仍是華語電影最重要的獎項」。

此外，本屆金馬最佳影片由台灣知名導演鐘孟宏執導的《瀑布》拿下。這部描繪台北一對中產母女新冠疫情下如何面對精神疾病及家庭崩潰，在台灣票房亮眼，也讓出道30多年的台灣演員賈靜雯首次入圍金馬並成為影后。最佳男主角則由同樣演了30年戲劇的張震拿下。

圖像來源，Taiwan Golden Horse Film Festival 圖像加註文字， 周冠威透過越洋連線發表得獎感言：「祈求單是這套電影的存在，可以給你一份安慰，一份擁抱。」

香港電影獲獎

此次金馬獎最大焦點之一是在香港無法上映的香港電影獲得大獎。

紀錄2019香港「反修例」運動的《時代革命》拿下最佳紀錄片。人在香港的導演周冠威透過越洋影像連線說：「謝謝台灣，謝謝金馬獎，最後片尾我寫是『香港人作品』，我希望，這作品屬於每一個良善、為香港流過眼淚的香港人。」

周冠威今年早些時候接受BBC中文專訪時解釋說，因為安全理由， 在2019年開始拍攝《時代革命》期間和此後近兩年的時間裏，拍片計劃一直沒有公開。他並無懼香港《國安法》帶來的潛在風險，把影片命名做《時代革命》，所有工作人員都是匿名或化名，周冠威成為這部影片中唯一具名的製作人。

紀錄片在今年7月於康城影展（Cannes Film Festival 坎城影展）閉幕前一天進行特別放映。

曾因2015年因為拍攝預言香港政治的劇情片《十年》遭中國官媒痛批，周冠威稱之後失去很多工作機會，一度靠借錢度日。2020年憑愛情港片《幻愛》獲得的口碑和票房，讓自己的事業有了轉機。他彼時接受BBC中文訪問時曾言：「《時代革命》中有句宣傳語句，不是時代選中我們，是我們選擇改變時代，我們創造電影，電影可以記錄時代，同時間亦可改變時代，我希望亦創造一些價值傳遞到後世。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《時代革命》導演周冠威：「電影可以紀錄時代，亦可改變時代」

同樣無法在香港上映的《花果飄零》獲得最佳導演獎。它出自澳門出生，移民澳洲多年的香港知名導演羅卓瑤（Clara Law）之手。

也是講述香港社運，該片觸碰數十年來，港澳殖民歷史以及政治認同。1957年出生於澳門的羅卓瑤，此次用極低成本，起用非職業的演員及簡易的攝影器材，「以小搏大」講述有關中港關係及香港人身世。金馬獎評審團讚譽羅卓瑤如一位「沒有武器在身，但有強大內功的高手」，擊敗了競爭者。

事實上，羅卓瑤過去曾以《愛在他鄉的季節》、《誘憎》及《如夢》等多部影像風格強烈的藝術電影享譽影壇。30多年的執導生涯，在2021年終於獲得首座金馬導演。她也是許鞍華之後，第二位拿下金馬最佳導演的香港女導演。

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 許多與香港2019年「反修例」運動相關的作品，紛紛拿下大獎引發討論

金馬獎的未來

事實上，自第2018年第55屆金馬獎爆發「台獨」發言風波後，中國大陸電影連續三年缺席。

許多港澳電影，也因有中資或政治因素不願報名金馬獎，譬如在中、港、台上映的大片《梅艷芳》。許多中港演員及導演，在疫情與政治雙重影響下繼續缺席金馬。

2019年第56屆金馬獎， 香港導演杜琪峰原本表示「深感榮幸」擔任該屆評審團主席，後以「與電影投資方的製作合約所限」為理由提出請辭，引發關注。

但仍有許多香港獨立電影人報名今年的金馬獎。

今年入圍金馬獎的香港電影便有七部，其中， 描述香港底層人物的《濁水漂流》便拿下12項提名，前金馬影后及影帝李麗珍和吳鎮宇憑該片獲男女主角提名，該片最終拿下最佳改編劇本獎。

金馬獎常客陳果的電影《鬼同你住》則入圍3項。

但兩岸三地影人在齊聚金馬獎的壯觀景象或許短期內難以看到。