Omicron：南非出發航班抵達荷蘭後發現13例奧米克戎變種陽性

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 從南非抵達的乘客被留在機場多個小時，進行病毒檢測

兩個從南非抵達荷蘭首都阿姆斯特丹的航班上，檢測到13人帶有新冠病毒的新變異病毒株奧米克戎（Omicron）。

兩個航班上總共有61名乘客被檢測出新冠病毒呈陽性。

最新報道指，荷蘭警方之後在另一個即將起飛的航班上拘捕兩名從隔離酒店逃離的人士，並轉送衛生當局。目前未知二人是否為來自南非的兩個航班上的乘客。

由於新冠病毒感染病例創下新高，以及來自最新病毒株的威脅，荷蘭日前正開始實施更嚴格的防疫措施。

相關措施包括餐飲和文化場所的關閉時間提早，以及限制居家聚會。

奧米克戎變種最早在上周三（11月24日）由南非向世界衛生組織（WHO）報告發現，而早期證據顯示，它的傳染性更高，已經被世衛列為「須關注的變種」。

在過去兩周南非最大的省份豪登省發現的大多數病例均為這一變種，之後它已在全國出現。

世界各地很多國家開始對南非實施旅遊禁令之後，南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）呼籲禁令被緊急解除。

周日向全國講話時，拉馬福薩指，這些禁令沒有理由，也沒有科學根據。

圖像來源，Reuters

世衛組織也呼籲，各國在實施旅遊禁令之前，應該進行充分的風險評估和科學事實。

荷蘭國家公共衛生研究院（The Dutch National Institute for Public Health）宣佈周日有13宗奧克米戎變種病例，但是指出，其調查「尚未完成」，意味著仍然有可能在更多測試樣本中發現新變種。

荷蘭衛生部長胡戈·德容赫（Hugo de Jonge）向從非洲南部前來的人們提出了「緊急請求」，「盡可能快」地接受新冠病毒測試。

他向記者表示：「在荷蘭出現更多病例並非不可想象。」

現在世界多國已經出現一定數量的嚴重變異變種病例，包括英國、德國和意大利等歐洲國家。

荷蘭皇家航空公司（KLM）從約翰內斯堡起飛的航班於周五早上抵達阿姆斯特丹，機上600名乘客須停留數小時進行病毒測試。

《紐約時報》（The New York Times）記者史蒂芬妮·諾倫（Stephanie Nolen）也身在其中一個航班上，她在推特（Twitter）上發帖稱，乘客留在飛機上的期間，甚至沒有獲得提供飲用水。

從南非經阿姆斯特丹飛往倫敦的乘客向BBC表示，他們被留在飛機上，飛機則滯留在史基浦機場停機坪長達四小時之後才讓乘客下機。

被確診感染2019冠狀病毒病（Covid-19）的乘客之後被送去史基浦機場附近的一家酒店隔離。

那些檢測呈陰性的乘客則被要求在家自我隔離五天之後再進行檢測。官員表示，轉機的乘客獲允許繼續行程，但是周六有報道指一些乘客沒有獲得檢測呈陰性的書面證明，於是無法登上後續航班。

自上周一開始，荷蘭衛生當局也在試圖聯繫從七個非洲南部國家出發的另外數千名乘客進行檢測——包括南非、博茨瓦納、斯瓦蒂尼、萊索托、莫桑比克、納米比亞和津巴布韋等。

在新變種出現之後，世界多國開始對非洲南部國家實施旅遊限制令，荷蘭是其中之一。

一些國家的措施更為嚴厲一些——以色列將會禁止所有外國旅客入境，而摩洛哥則從周一起禁止所有進入國境的國際航班，為期兩周。

瑞士已下令，從其他檢測出現過新變種的國家出發的乘客，包括英國和荷蘭，須提供病毒檢測陰性證明，並隔離10天。

南非醫學協會（South African Medical Association）主席安吉麗克·科伊齊博士（Dr Angelique Coetzee）向BBC表示，各國或許是有「不必要的恐慌」，而她所見的新變種病例症狀「極度輕微」。

與此同時，荷蘭也是幾個疲於應對新冠病毒病例破紀錄增長的歐洲國家之一。

BBC記者安娜·霍利根（Anna Holligan）在海牙報道，該國目前重病監護病房（深切治療部）牀位不足，一些手術須取消，每周有數以百計的人死於新冠病毒。

周日早上，延長的部分封鎖令開始實施，且至少將在未來三個星期延續。

開放時間已經受限多個星期的酒吧、餐廳和商店被要求再將關門時間提前，家中聚會客人數量也受到限制。

當局亦建議人們盡可能居家工作，不過全國的幼兒院、中小學和大學仍然開放。

防疫措施實施後，已有數千人抗議。

自疫情全球大流行開始之後，荷蘭已經有近2萬宗確認與新冠病毒有關的死亡病例。

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