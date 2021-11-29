洪都拉斯可能將有首位女首相 未來是否與台灣斷交引發兩岸關注

27 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 左翼反對黨領袖，前第一夫人秀瑪拉·卡斯楚（Xiomara Castro）有望成為該國首位女元首。

中美洲國家洪都拉斯（Honduras， 台譯宏都拉斯）周日（28日）舉行總統大選，初步計票結果，左翼反對黨領袖，前第一夫人秀瑪拉·卡斯楚（Xiomara Castro）大幅度領先對手，1959年出生的她有望成為該國首位女元首。

卡斯楚已宣佈自己勝選，她的最大對手、執政黨候選人阿斯福拉（ Nasry Asfura）對支持表示要有耐性，但沒有承認落敗。

卡斯楚之前曾說過，若她當選將與中國建交，並與台灣斷交，因此引發兩岸高度關注此次大選。

美國國務院在投票前夕發言稱，美國希望洪都拉斯維持與台灣邦交關係，北京隨後抨擊美國干涉他國內政，美中台三方外交角力在中美洲浮現。

面對外交危機，台灣外交部長吳釗燮周一（29日）在立法院表示，對台灣和洪都拉斯的邦交相當有信心。他又稱，台灣和該國兩黨都有深入往來，維繫邦交「應該是不會有問題」。

洪都拉斯是台灣現有的15個邦交國之一，該國在1941年便與尚未遷台的中華民國政府建交，雙方外交關係深遠。面對外交危機，台外交部發言人歐江安上周曾表示台灣與洪都拉斯建交80年以來，「雙邊關係穩定友好」。她又並提醒洪都拉斯「注意中國口惠實不至的承諾」。

該國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）在 2014年上任，2018年1月連任後。他曾在上月12日訪問台灣，與總統蔡英文會面，當時重申洪都拉斯對台灣的關係不會改變。

圖像來源，President Office, Taiwan. 圖像加註文字， 該國現任總統葉南德茲是在 2014年上任，2018年1月連任後。他在11月12日曾訪問台灣，與總統蔡英文會面，當時重申與對台灣關係不會改變。

洪都拉斯大選

洪都拉斯周日的投票過程和平，但該國民間對於選舉結果是否會發舞弊的疑慮仍未消逝。在上屆總統大選，該國民眾因不滿結果，指控選舉舞弊，在街頭髮起暴動示威，與軍警對抗最後有20多人死亡。因此，各界憂慮暴動再現，頻頻呼籲各界平和接受選舉結果。

雖然卡斯楚之前表態當選後，會為了改善國家經濟與北京建交。但她的一位核心幕僚在上周又向美國之音說卡斯楚還沒做出最後的決定。

同時，美國國務院一名官員上周告訴記者稱：「我們對洪都拉斯所有的重要行為人都明確表示了我們認為洪都拉斯與台灣關係是如此重要的理由，我們想看到這關係持續。我們對主要候選人都直接表示了這點。」

但台灣是否會再次失去一個邦交國，仍是各界矚目所在。

自台灣總統蔡英文於2016年上任後，有7個邦交國與台灣斷交，並同北京建交。目前台灣擁有15個邦交國，分佈於太平洋地區、拉丁美洲及加勒比海地區、非洲與歐洲（梵蒂岡）。

這些近來與台灣斷交的國家，親中或友台的政黨輪替頻繁，也影響台灣與其外交關係有一些邦交國家剛與台灣斷交不久後，在更換政府後，又會重提建交事宜。背後總有美中兩國力量運作其中。

中國影響力日增

而作為台灣關係最久的邦交國之一，洪都拉斯是中美洲大國，人口約近千萬。但因為新肺疫情以及自然災害打擊，洪都拉斯的經濟民生危機頻頻，根據世界銀行（The World Bank）統計，在新冠疫情前，就有14.8%的洪都拉斯人口每天能使用的生活費不到1.9美元，一半人口每天的生活費不足5.5美元。

因此，每年有千萬民眾，包含兒童冒險經墨西哥偷渡美國，引發多起難民危機。

洪都拉斯與其他中南美各國，因為在經濟上的掙扎，開始尋求中國的經濟支援及合作。新冠爆發後，這些國家更批評美國等西方國家，在疫苗供給上不願協助窮國，轉而考慮接受中國援助的疫苗。

圖像來源，Xiomara Castro De Zelaya Facebook 圖像加註文字， 洪都拉斯上屆大選有民眾指控選舉舞弊而發生暴動。

分析中國近年來在中南美洲的外交布局，香港國際關係學者沈旭暉解釋，事實上通過「亞太經濟合作組織」（APEC），北京早已經和智利及秘魯簽署了自由貿易協議，「顯示中國已經銳意打入南美市場」。

沈旭暉分析，從過去美國前總統特朗普（Donald Trump 川普）開啟的貿易戰之後，南美洲的貿易市場就開始向中國靠攏，「加上南美洲資源不少和美國重疊，相反可以和中國互補，故近年中國與南美洲各國的雙邊經貿關係，逐漸有超越美國之勢頭。」