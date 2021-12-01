所羅門群島騷亂與台海角力：兩岸因素、國際反應等五個問題

1 小时前

圖像來源，Reuters

南太平洋島國所羅門群島近日來爆發了嚴重的反政府騷亂。有分析認為，背後原因和現任政府兩年前決定與台灣斷交、與中國建交有關。

所羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare，又譯作蘇嘉瓦瑞）指責反政府示威的背後有「外國勢力干預」，目的是要讓他的政府下台，進而破壞所羅門群島與北京政府的關係。

他警告騷亂者將面臨「嚴重後果」，並拒絶要求他下台的呼聲。

但是，索加瓦雷並沒有指明他所說的「外國勢力」到底是哪一個國家。

發生了什麼？

所羅門群島反政府示威主要從馬萊塔省開始，最初和平進行的示威抗議後來演變成騷亂，並蔓延到首都霍尼亞拉街頭。

示威者在霍尼亞拉要求索加瓦雷出面談判沒有獲得回應，抗議失去控制，部分投機分子伺機製造騷亂，開始打砸搶燒。

所羅門群島議會大廈周圍有建築物被燒燬，霍尼亞拉的中國城（唐人街）也有數十棟房屋被燒燬，商店也被哄搶，許多學校和企業被迫關閉。

反政府抗議索加瓦雷的活動演變成暴動，警方用催淚瓦斯驅趕抗議者，騷亂共造成四人死亡，另有100多人被捕。

馬萊塔省（Malaita）是所羅門群島的最大省份，馬萊塔島是所羅門第二大島，也是人口最多的。

這並不是霍尼亞拉第一次發生嚴重暴力騷亂。2006年所羅門大選後該市也曾爆發騷亂，中國城遭到嚴重衝擊，許多華人店鋪被燒，還有華人在騷亂中受傷。後來北京官方派出包機組織撤僑。

當時，有反對派指稱選舉存在舞弊、選舉結果受到中國或者台灣資金的影響。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)2017年訪問台灣時與蔡英文見面。

騷亂背後有哪些原因和兩岸因素？

雖然有許多報道說，導致這一波抗議和騷亂的主要原因是所羅門與中國建交，但是也有當地和太平洋事務專家分析認為，背後的原因其實更加複雜--中國和台灣角力、中央和地方政府的關係、對資源分配的不滿等因素錯綜交織。

許多反政府抗議者來自馬萊塔省，該省長久以來對中央政府所在的瓜達爾卡納爾省意見不和，認為政府施政忽略馬萊塔省的居民。

馬萊塔省一些人在首都霍尼亞拉尋找就業機會也曾引起族群間關係緊張。

馬萊塔省省長蘇達尼堅定反對索加瓦雷政府2019年與台灣斷交、與中國建交的決定。

所羅門政府與中國建交之後，馬萊塔省仍然繼續維持和台灣及美國的友好關係，接受台灣和美國的開發援助，並拒絶中資企業對馬萊塔省的投資。

由於不滿索加瓦雷政府與台灣斷交、與中國建交的決定，蘇達尼曾宣佈計劃發動獨立公投，威脅要脫離所羅門群島和台灣發展關係，但政府宣佈獨立公投不合法。

索加瓦雷政府也對蘇達尼施加壓力，查扣台灣援助馬萊塔省的醫療物資，蘇達尼堅決反對，今年6月還在新冠疫情期間前往台灣接受腦部診斷和治療。

騷亂後，索加瓦雷說，與台灣終止外交關係「是一個正確且合法的決定，它使所羅門群島站在了歷史的正確一邊」。他還說，在承認中國或台灣問題上的分歧是衝突的唯一根源。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞派遣軍警協助所羅門維持秩序

北京、台北、美國迄今各有什麼反應？

中國外交部發言人趙立堅表示，「中方高度關注所羅門群島當前事態發展，支持所羅門群島政府止暴制亂的努力。相信在索加瓦雷總理領導下，所政府能盡快恢復社會秩序和穩定。」

他還說，一個中國原則是國際關係基本凖則。事實證明，中所建交符合所國家發展根本和長遠利益。任何破壞中所關係正常發展的圖謀都是徒勞的。

北京認為，台灣是中國領土不可分割的一部分。

台灣外交部歐江安則表示，「我們與騷亂無關。」她說，「台灣將持續密切注意事態的發展，期盼所國人民和平表達意見，呼籲所國中央政府傾聽人民心聲。」

美國國務院表示，美國和所羅門群島有「長遠持久的聯繫」，對所羅門的騷亂表示關切，支持快速恢復和平及安全。

2019年所羅門和北京建交也讓這個島國陷入地緣政治爭奪。美國認為，所羅門群島和其他太平洋國家對於阻止中國在該地區擴大影響力有重要作用。

澳大利亞為什麼捲入？

所羅門騷亂也引發鄰近國家關切。澳大利亞和巴布亞新幾內亞上周末分別派遣100名和50名軍警前往所羅門群島協助當地警察維持秩序。斐濟最新也宣佈將派遣50人部隊前往協助秩序。

澳大利亞和所羅門群島2017年簽署雙邊安全條約，條約允許澳大利亞在所羅門發生重大緊急情況時快速向所羅門派遣警察、軍人。

另外，澳大利亞領導的維和部隊從2003年到2017年間一直駐守在所羅門群島。那之前，所羅門群島常年深陷內亂衝突，國家一度瀕臨崩潰。

澳大利亞也是所羅門最大的援助國之一。

所羅門是什麼樣的國家？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島曾是台灣在太平洋面積最大、人口最多的邦交國。

所羅門位於南太平洋西邊，澳大利亞東北方，巴布亞新幾內亞東方，由六個主要島嶼以及900多個小島所組成，人口65萬。

所羅門群島曾經是英國殖民地，二戰後於1978年獲得獨立，成為英聯邦成員國，以英女王伊麗莎白二世為國家元首，由所羅門群島總督代行職務，政府則由總理領導。

據聯合國人類發展指數的衡量標凖，所羅門群島全球排名第151名，屬於中間偏低位置，該國人民大多依靠務農、捕魚和種植為生。

1983年，所羅門與台灣建交，後來成為台灣在南太平洋最大的友邦。多年來，雙方維繫多項合作協議，尤其是台灣對所羅門長期來的醫療援助，經常派遣醫護人員前往所羅門群島行醫救助偏鄉居民。

2019年，所羅門總理索加瓦雷上台後有意與北京建立外交關係，還派代表團去考察鄰國接受北京援助的情況。9月，所羅門與台灣斷交，與中國建交。

台灣多次批評中國以巨額援助誘使台灣友邦轉投中國，但北京當局否認。