Omicron新冠病毒變種：中國再推10億劑 非洲南部的疫苗夠用嗎？

12 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國迄今付運非洲的新冠疫苗中，不足五分之一屬無償捐贈。

中非合作論壇第八屆部長級會議開幕，中國國家主席習近平宣佈再向非方提供10億劑2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）疫苗，並向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

習近平星期一（11月29日）晚在北京人民大會堂透過視像會議方式，向在塞內加爾首都達喀爾出席開幕式的各國領袖發表演說，期間作出上述承諾。

中國此次許諾正值最新新冠病毒變種Omicron（奧米克戎）引起世界多國衛生當局緊張之際，這與非洲新冠疫苗接種率落後於世界不無關係。

BBC事實核查團隊（BBC Reality Check）記者瑞秋·施雷埃爾（Rachel Schraer）、傑克·霍頓（Jake Horton）分析這現象背後是否源於疫苗供求問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WHO籲審慎看待Omicron 南非醫生稱病人症狀「溫和」

圖像來源，Gallo Images/Getty Images 圖像加註文字， 南非當局為提升新冠病毒疫苗接種率，推進外展疫苗接種計劃。

最先在南非發現的新冠病毒變種Omicron引發全球多國實施新的邊境管制措施。

英國前首相布朗（Gordon Brown；白高敦）說，出現新變種「毫無驚喜」。他還稱富裕國家沒能分享手中疫苗的失敗「冤魂不散」。

那麼，非洲南部國家有足夠的疫苗嗎？都能送到想打疫苗的人手中嗎？

新冠疫苗非洲國家接種率與世界有何差異？

目前全球平均值是每100個人接種了超過100劑疫苗，一些富裕國家早已遠超此數。

然而，以南非為例，每100人只接種了42劑。

區內其他國家的接種率更低。萊索托（Lesotho）每100人只接種了不到30劑，納米比亞（Namibia）更只有25劑。

全球疫苗接種進展實時動態圖

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

新冠疫苗在非洲的供應足夠嗎？

雖然對非洲的疫苗供應有所增加，但全球疫苗免疫聯盟（GAVI）指出，對非疫苗供應目前處於「特定的，倉儲的」狀態，所得疫苗有效壽命偏短。GAVI最近的一份聲明說，這讓不少國家在策劃疫苗接種時面對極大挑戰。

由Airfinity研究計劃提供的數據顯示，人口12億的非洲目前接收了3.84億劑疫苗。其中，成年人口約4000萬的南非已獲付運3250萬劑；人口230萬的博茨瓦納獲付運約240萬劑；人口250萬的納米比亞獲付運約100萬劑。

中美「疫苗外交」競爭新一頁

圖像來源，Xinhua

中國國家主席習近平在星期一晚的演說中稱：「為實現非盟確定的2022年60%非洲人口接種新冠疫苗的目標，我宣佈，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。」

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）透過視像連線在開幕式上感謝中國的支持，並倡議非洲也自行生產新冠疫苗。

本次中非合作論壇部長級會議開幕前不久，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）剛到訪過肯尼亞、尼日利亞和塞內加爾，期間曾與有關國家領袖討論加快推進在當地建設疫苗生產設施，被觀察人士認為是暗示要對抗中國與非洲的深厚關係。

美國總統拜登（Joe Biden）10月份承諾向非洲聯盟捐獻1700萬劑強生（Johnson & Johnson）新冠疫苗。有別於其他歐美疫苗，強生疫苗只需接種一劑即可。

非洲新冠疫苗接種率為何偏低？

供應不均勻顯然是個問題，但南非要推遲付運新疫苗背後還另有文章。

南非衛生部長喬·法赫拉（Joe Phaahla）宣稱，「假新聞」讓人民——尤其是年輕人——對接種疫苗產生猶豫。他們對疫苗有各種恐懼，而這有時候源於錯誤信息，或者說是良好信息匱乏。

基於廣泛的臨牀試驗與數以十億計的接種量，發生嚴重副作用的機會可謂微乎其微。相比於感染新冠病毒所引起的併發症而言更是微不足道。即使對於年輕人而言亦然。

一些被廣泛傳播的宣稱明顯是錯誤的，但也有一些是局部建基於事實之上，比方說，即使接種了疫苗，你還是有機會感染新冠病毒。南非衛生部有份參與的研究發現，這樣的宣稱導致一些民眾相信接種疫苗一無是處。

但問題不在於此——你依然會感染新冠病毒，但對大多數人來說病情會輕微許多，因為疫苗能減輕症狀，降低入院治療需要，並大幅降低感染該病毒的死亡率。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 懼怕副作用、疫苗安全性與運輸等都讓非洲接種工作困難重重。

新冠疫苗進入農村地區之困

懼怕副作用與疫苗安全性是世人不欲接種疫苗的兩大原因，可達性則是第三大原因，這包括前往接種中心耗時多久。

南非衛生部報告指出，在該國西北部，許多農村居民難以到達疫苗接種點。也有疫苗接種點存在供應問題，不夠疫苗給已經來到的所有人接種。

莎拉·唐斯（Sarah Downs）是約翰內斯堡金山大學（University of the Witwatersrand, Johannesburg）一名疫苗與傳染病學研究員。她說南非的「疫苗猶豫」言論遠多於反疫苗言論。

還有別的障礙讓人接種不上疫苗，例如診所沒能主動派人到群眾聚集的地方提供接種，或是群眾誤以為要付費接種疫苗。莎拉·唐斯說，一些地區公共交通服務差，也增加了群眾接種疫苗的困難與成本。