巴巴多斯「放棄」英國女王 成為世界上最年輕的共和國

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國王儲查爾斯王子作為外國嘉賓前往巴巴多斯，參加在首都布里奇頓舉行的共和國建國儀式。

加勒比海島國巴巴多斯從英國獨立半個多世紀後，不再尊奉英國女王為國家元首，成為世界上最年輕的共和國。

在巴巴多斯獨立55週年之際，首都比里奇頓夜間舉行建國儀式，桑德拉·梅森女爵士（Dame Sandra Mason）宣誓成為共和國總統。

參加儀式的嘉賓包括英國王儲查爾斯王子和巴巴多斯著名女歌星蕾哈娜（Rihanna）。

查爾斯王子在致辭中表示，巴巴多斯作為加勒比島國，歷史上蒙受了「駭人聽聞的奴隸制暴行」。

巴巴多斯這一新的歷史進程結束了英國對其數百年的影響，其中的200多年，這裏曾是跨大西洋販奴貿易的中轉站。

在建國儀式上，巴巴多斯向英國女王伊麗莎白二世最後致敬後，象徵英國王室的王旗（the Royal Standard）降落，取而代之的是巴巴多斯國旗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國王室旗幟被共和國旗幟取代，標誌著巴巴多斯正式成為共和國。

查爾斯王子在致辭中還強調，儘管巴巴多斯憲制發生了轉變，但兩國之間的關係將繼續。

英國女王伊麗莎白二世向巴巴多斯送上了她「最暖心的祝福」，祝願巴巴多斯「幸福、和平和繁榮的未來」，並表示，巴巴多斯在她心中「非同尋常」。

現年72歲的桑德拉·梅森女爵士，自2018年以來擔任巴巴多斯的總督，在今年10月的議會選舉中當選為總統。她現在代替英國女王成為巴巴多斯的國家元首。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 桑德拉·梅森女爵士自2018年以來擔任巴巴多斯的總督

梅森女爵士在宣誓就職後表示：「巴巴多斯共和國航船已經首次揚帆起航。希望她經得起所有的風暴，將我們國家和人民安全地帶到前方的海岸地平線。」

巴巴多斯在2020年宣佈了成為共和國的計劃，不過將繼續留在英聯邦中。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 世界著名歌星蕾哈娜（Rihanna）在儀式中被宣佈為國家英雄。

英聯邦是一個鬆散的組織，成員包括獨立的英國前殖民地，以及一些與英國沒有歷史關係的獨立國家。

為時幾個小時的儀式上，包括總理米婭·莫特利（Mia Mottley）在內的各界領袖人物都宣誓效忠巴巴多斯共和國。

「一次有正面意義又務實的權利交接」

英國王室事務記者丹妮拉·瑞爾夫（Daniela Relph）的分析評論：

在巴巴多斯這個炎熱的夜晚，權力交接在盛大儀式與慶祝聚會中進行。

這是一場展示民族自豪感的盛會，出席貴賓包括島上各界名流，其中有世界著名板球運動員加菲爾德·索伯斯爵士（Sir Garfield Sobers） 和歌手蕾哈娜。

在他們兩人之間坐著的是英國王儲查爾斯王子。對他來說，這一定是個情緒複雜的時刻：看著自己的母親被解除了國家元首職務，接受了最後的敬禮並目睹王室旗幟在這裏最後一次降下。

他在致辭中強調了奴隸制帶來的痛苦和兩國之間持久的友誼。

英國王室對巴巴多斯走向共和的努力一直是積極和務實的。他們無法阻止這個國家憲政的轉變，但他們可以努力保持雙方積極的關係。

巴巴多斯總理將國家走向共和國描述為一個「開創性的時刻」：巴巴多斯從此完全告別其殖民歷史。

巴巴多斯是英國最早的奴隸制殖民地之一。早在1627年，英國定居者首次佔領了這個位於加勒比海的島嶼，在英國統治下，種植園主利用從非洲販賣來的奴隸發展出蔗糖種植經濟。

1834年巴巴多斯廢除了奴隸制，並在1966年從英國獨立。

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 巴巴多斯的奴隸歷史

查爾斯王子在致辭演講中談到了當年「駭人聽聞的奴隸制暴行」，說這一暴行「是我們歷史永遠的污點」。

在巴巴多斯之前，上一個不再承認英國女王國家元首身份的國家是毛里求斯，那是1992年。

巴巴多斯人口約28.5萬，是加勒比地區人口較多和較繁榮的島嶼之一。