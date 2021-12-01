歐盟斥資數十億歐元挑戰中國影響力

傑西·卡帕克（Jessica Parker）

BBC駐布魯塞爾記者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的"一帶一路"戰略已經延伸到西巴爾幹地區，包括黑山。

歐盟將公布一項全球投資計劃的細節，該計劃被普遍視為中國「一帶一路」倡議的競爭對手。

內部人士表示，這項計劃將在數字、交通、氣候和能源計劃方面提出「具體」方案。

該計劃被認為是西方對抗中國在非洲和其他地區影響力的一部分努力。

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮·德萊恩（Ursula von der Leyen）將於周三提出這項「全球門戶」（Global Gateway）倡議。

歐盟正在研究如何利用來自其成員國、金融機構和私營部門的數十億歐元。

馮·德萊恩在9月份的國情咨文演講中表示：「我們希望投資高質量的基礎設施，將世界各地的商品、人員和服務連接起來。」

周三將公布的文件有14頁，不太可能將歐盟明確標榜為中國戰略的對手。周二被問及這些計劃時，歐盟委員會也刻意避免提及中國。

但德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）跨大西洋高級研究員安德魯·斯莫爾（Andrew Small）表示，這一背景是不可避免的：「如果沒有『一帶一路』，『全球門戶』就不會存在。」

斯莫爾認為這標誌著「歐洲方面第一次認真努力制定一攬子計劃，並找出融資機制，如此而來，考慮從中國獲得貸款的國家就多了一個選擇」。

「一帶一路」一直是中國外交政策的核心，該倡議通過投資新的道路、港口、鐵路和橋樑來發展貿易聯繫。

這一戰略已經抵達到亞洲、印度-太平洋地區、非洲，甚至到了歐盟在西巴爾幹地區的近鄰。

「一帶一路」計劃被批評是一種「掠奪性貸款」手段，在被稱為所謂的「債務陷阱外交」中運用。

但也有人認為，情況要複雜得多，借入大筆資金並不是沒有風險。此外，中國還滿足了其他國家不能滿足的需求。

無論如何，隨著中國與西方的緊張關係加劇，中國在經濟和地緣政治上的足跡都在增加。

現在，歐盟將嘗試集結自己的影響力和資源，斯莫爾稱這是一個巨大考驗。

問題在於，歐盟是否真的能在這個地緣政治領域採取行動。

「還是說過於僵化，被內部官僚鬥爭拖垮了？如果在這方面失敗了，那將是重大失誤。」

一位外交官告訴我，「歐洲終於在該地區確立了自己的影響力，這是好的跡象。」

「這是我們與美國和英國的大西洋彼岸伙伴的共同利益。」

但是，全球發展中心（Center for Global Development）高級研究員斯科特·莫里斯（Scott Morris）說，擁有共同利益也可能意味著更多競爭。

畢竟，在去年6月的G7峰會上，美國也提出了自己的「重建更好世界」（Build Back Better World）倡議。莫里斯表示：「這個領域很嘈雜，許多倡議相互碰撞。」

不過，他對「全球門戶」倡議抱有「希望」。他表示，這比與中國競爭「更重要」，因為這是歐洲「實現規模融資的機會，可以為需要資金的發展中國家帶來好處」。

歐盟委員會周三批准了歐盟的計劃，馮·德萊恩將提交該計劃。

歐盟已明確強調將「基於價值觀」實施計劃，並在過程中「公開透明」，稱希望建立聯繫，而不是依賴。