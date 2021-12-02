Omicron新冠病毒變種：以旅行禁令防疫有多管用？

BBC事實核查團隊

（BBC Reality Check）

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本再次因為新冠病毒疫情宣佈封關鎖國，像今年早些時候東京羽田機場這樣的空蕩場景將再次出現。

最新2019新型冠狀病毒（SARS-CoV-2；新冠病毒）變種Omicron（奧米克戎）最先是由南非發現上報。南非總統對世界多國對其實施旅遊禁令提出批評，質疑其正當性。

西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）說：「禁止旅遊並非基於科學，也無力阻止此變種病毒的傳播。」

那麼，科學證據都怎樣說？

圖像來源，Gallo Images/Getty Images 圖像加註文字， 南非總統拉馬福薩認為實施旅遊禁令對阻止新冠病毒疫情擴散一無是處。

世衛組織對實施旅遊禁令持什麼立場？

2020年2月，世界衛生組織（WHO）曾說，旅遊禁令在防止2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）病例傳入個別國家這方面「通常並不有效」，而且會造成顯著的經濟與社會影響。

世衛組織當時稱：「顯著干擾國際交通的旅遊措施只在疫情爆發初段具有正當性，因為這能讓各國爭取些時間。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在南非約翰內斯堡OR坦博國際機場，一些旅客到達機場才發現航空公司因目的地實施旅遊限制而停飛。

時任美國總統特朗普（Donald Trump）也對此提出批評，而他本人則被指責無法就下令禁止中國與後來禁止歐洲航班赴美自圓其說。

在亞洲，新加坡與台灣等國家或地區也無視世衛組織建議，在疫情爆發後不久就跟隨世界多國，限制中國大陸旅客入境。

指引要求各國在實施國際旅遊限制時，考慮到群眾免疫水平已隨著接種疫苗或受感染而自然提高，以及病毒變種的擴散情況，和像檢測與隔離措施的有效程度。

然而指引同時說：「任何國家……擔憂病毒變種將對他人構成風險……則應採取預防措施，實施限時的，更嚴格的旅遊限制。」

世衛組織補充說，此等措施須「合乎比例」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「這麼近，那麼遠」—— 疫情下的中港通關之困

實施旅遊禁令到底有哪些科學證據支持？

在去年疫情初期過後進行的學術研究指出，旅遊限制也許有帶來些即時效應，起碼這拖慢了病毒傳播。

德國柏林社會科學研究中心（WZB）去年10月發表的研究聚焦於超過180個國家和地區的旅遊限制與新冠病毒病死亡率的關係，得出了近似的結論。論文同時指出：

當某國在錄得10例或以下死亡病例之前實施旅遊禁令，效用最大

強制隔離檢疫所有旅客，比入境禁令更為有效（部分案例涉及豁免返國國民）

就個別出發國針對性實施限制，比一刀切禁止所有外國旅客入境更有效力

最新的Omicron變種目前已在十多個國家和地區出現，且名單正不斷擴大。

倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）流行病學家迪普蒂·古爾達薩尼博士（Dr. Deepti Gurdasani）向BBC指出，旅遊禁令雖然能拖慢病毒傳播，但新變種顯然已傳播到世界許多地方。

她說：「與其實施旅遊禁令，倒不如採取恰當的檢測甄別與隔離政策，這會減慢傳播速度。」

圖像來源，BSR Agency/Getty Images 圖像加註文字， 隨著疫苗接種普及，不少歐洲國家本來已恢復開放邊境。

當前與疫情初期相比的一大分別是疫苗已在世界各地上市。然而疫苗接種步伐參差不齊，能否有效對抗Omicron變種仍然存疑。

對於那些非常依賴於旅遊業的地方來說，它們還須考慮旅遊限制對經濟的影響。

旅遊禁令誰執行得最嚴謹？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 越南最近才剛重開邊境。

新西蘭自2020年起封鎖邊境至今，但惠靈頓政府表示將從2022年新年起接受國民返國和持簽證澳大利亞旅客入境，又將從2022年4月起接受其他已接種疫苗的外國訪客入境。

越南實施旅遊禁令之長在世上也是數一數二，該國剛在11月重開邊境。

直到最先在印度發現的Delta變種開始擴散前，這些國家的新冠病毒確診病例相對其他國家為少。