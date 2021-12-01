愛潑斯坦性侵案：私人飛機師承認曾送過安德魯王子

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 維索斯基曾任愛潑斯坦的私人飛機師超過25年。

被裁定孌童的金融家傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的長期私人飛機師在為吉絲蓮·麥斯威爾（Ghislaine Maxwell，又譯吉斯蘭·麥克斯韋）案庭審作供時表示，他曾駕駛飛機接送權貴人物到世界各地的奢華地點。

拉里·維索斯基（Larry Visoski）是麥斯威爾性販運案的第一個出庭證人。他回憶說，自己曾駕駛飛機接送過安德魯王子（Prince Andrew）、比爾·克林頓（Bill Clinton）、唐納德·特朗普（Donald Trump）和凱文·史派西（Kevin Spacey）。

麥斯威爾女士否認性販運等指控，並聲稱她是被利用作愛潑斯坦的替罪羊。後者於2019年在獄中死去。

但是檢察官指，愛潑斯坦與麥斯威爾二人是性侵案件中的「共犯」。

自去年被捕後，麥斯威爾一直關押在美國監獄裏，一經定罪，她可能面臨長達80年的監禁。

檢察官指，這名擁有美國和法國國籍的英國名媛，收攏和圈養未成年女性，供她的長期伴侶愛潑斯坦作侵害的對象。

被問到如何形容麥斯威爾在愛潑斯坦各類操作中的角色時，維索斯基表示，她是「第二號人物」。

「愛潑斯坦是第一號大人物，」他在周二（11月30日）的紐約法庭上說。

維索斯基作為飛機師曾為愛潑斯坦服務25年。在他作證期間，檢察官向陪審員展示了愛潑斯坦各個物業的照片。

維索斯基表示，在那架外號為「羅莉塔快線」（Lolita Express）的飛機飛行期間，駕駛艙的門總是關著，而他從未在旅行期間見過任何性活動。

他還記得自己曾運送過弗吉妮婭·羅伯茨·尤弗裏（Virginia Roberts Giuffre），後者稱她曾被安德魯王子性侵。

這位英國女王61歲的次子一直否認相關的指控。

被問到他是否記得尤弗裏時，維索斯基表示：「記得。一個矮一點，有一頭髒髒的金髮的女人。她看起來不年輕。我的意思是，不管你怎麼定義年輕，但是她當時是一個跟我同輩的女人。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 麥斯威爾女士周五在紐約出庭（圖為她出庭的法庭畫像）。

被問到如何形容麥斯威爾與愛潑斯坦的關係時，他表示，那是「私人多過生意」的關係。

「我不會將它定義為戀愛關係，」他補充說。

另一名化名為「簡妮」（Jane）的女子在庭上表示，她與愛潑斯坦發生性關係的時候，麥斯威爾經常也身在同一個房間裏，當時她只有14歲。

「簡妮」向法庭表示，她在1994年密歇根州的一次夏令營期間認識了愛潑斯坦和麥斯威爾。當時愛潑斯坦是以一個向學生提供獎學金的富豪捐獻者身份被介紹給她。

檢察官表示，愛潑斯坦當時承諾資助她上學，但是卻侵害了她。她作供指，她父親在那之前一年就死於癌症，而她全家當時正陷入財政困難。

她巨細無遺地描述了她所稱的性侵，並說麥斯威爾大多數時候都在場，對這些接觸「非常隨意」。

「簡妮」表示，麥斯威爾會和她談性，然後不久她就開始每一兩個星期就會去一次愛潑斯坦家裏。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2005年，愛潑斯坦和麥斯威爾在紐約的資料照片。

她說，她第一次性經驗是在他們談論她將來的時候。

她說，愛潑斯坦將她從他的辦公室領到他的泳池別墅，然後脫下自己的褲子，開始自慰。

「我當時害怕得不敢動，我之前從來沒見過陽具，」這名證人說，「我很驚慌，覺得噁心，彷彿感到羞恥。」

她作供稱，在那之後不久，她就和麥斯威爾有了第一次性經驗，並說是發生在愛潑斯坦在佛羅里達州棕櫚灘的房子裏。

「簡妮」說，麥斯威爾和愛潑斯坦叫她跟著他們去他的臥室。他們脫下他們的衣服，然後「開始互相撫摸，還輕鬆地笑起來，」她說。

「我就站在那裏，他叫我脫下上衣，然後他們的手就到處摸，傑弗裏開始自慰，吉絲蓮在揉他，吻他，並且撫摸，」她接著說。

她還表示，她與愛潑斯坦和麥斯威爾一起出行了大約10次，主要是在他紐約和新墨西哥的家，當時是她14到16歲這段時間。

「簡妮」還說到與其他參加者的「狂歡聚會」，且描述自己在這些經驗當中感覺到痛楚。

她說，愛潑斯坦和麥斯威爾兩人都會吹噓自己的人脈，包括他們認識的那些名人。

「簡妮」是凖備出庭作證的四名指控者當中的第一個。

麥斯威爾已經否認包括性販運在內的八項控罪。

庭審的指控橫跨了1994至2004年這段時期。檢察官指，麥斯威爾是愛潑斯坦的「得力助手」，幫助圈養年齡低至14歲的易受害未成年少女，在他的奢華宅邸中被侵害。