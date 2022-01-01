人生重大決定何時做才是最佳時間？

阿曼達·魯傑裏 和 米裏亞姆·奎克

（Amanda Ruggeri and Miriam Quick）

53 分钟前

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當我們試著去做一個重大的決定，很多人會對選擇本身進行思考（或過度思考）。如果我們真的很有分析能力，可能還會思考決策的過程：我們是否應該列出優缺點的對比，或者製作一張加權電子表格？無休止的研究，還是避免自己累計太多的數據？

但是，正如考慮如何做決定一樣，我們可能也想知道何時做決定才是最佳的時間。

無論是換工作還是買房，1月總感覺像是重新設定人生的黃金時間，或者至少是考慮重新設定。很多人剛度完假，空閒的時間以及和愛人的對話可以讓我們思考未來人生的選擇。

但是一月真的是做出重大決定的最佳時間嗎？這個答案取決於我們的心情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北半球人口中有近10%受到季節性情感障礙的影響（Credit: Getty）

大多數人在冬季都會感覺有點低落。對一些人來說，甚至可能更極端。季節性情感障礙（Seasonal affective disorder），以冬季抑鬱發作為特徵，在北緯地區尤為常見。一項調查發現，包括北美在內的北方人口中有近10%的人受到這種疾病的影響。瑞士一項研究追蹤參與者超過20年，最近發現有7.5%的人經歷了季節性抑鬱。

症狀持續的時間可能比你能預期的還要長：一項美國的研究發現，受季節性情感障礙影響的患者，平均一年中有40%的時間都在和病症鬥爭。

但是，即使是那些不符合季節性情感障礙診斷標凖的人，也常常感到情緒在冬季會更低落一點。早在20世紀80年代，一項針對馬里蘭州居民的電話調查發現，92%的人在某種程度上，都會注意到季節性的情緒變化——主要是因為他們的情緒在冬季變得更低落。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 即使是那些不符合季節性情感障礙診斷標凖的人，也常常感到他們的情緒在冬天會更低落一點（Credit: Getty）

你的心情不僅影響你的感受，也會影響你的決策能力。但是更複雜的是，心情低落並不意味著你總是會做出更糟的選擇。

獎勵風險

情緒低落往往會讓我們更厭惡風險。研究人員認為這可能是因為體驗快樂的能力被削弱。也就是說，相對於一般人，抑鬱的人對於風險背後可能存在的回報和獎勵提不起興趣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抑鬱的人對於風險背後可能存在的回報和獎勵提不起興趣（Credit: Getty）

例如，抑鬱者參與一個評估冒險行為的撲克牌遊戲，他們不容易記住哪些選擇更有可能產生回報，使他們在遊戲中比正常參與者表現更糟糕。患有抑鬱症狀的參與者在冒風險方面也比正常人更加保守——他們會堅持選擇獎勵機會較低的安全選項，而不是具有潛在較大收益的高風險策略。

這些是實驗室研究，但有一些很好的證據表明在現實世界中也會產生同樣的效果。例如，季節性情感障礙患者在冬季的財務決策中比正常人更保守。

在制定決策時，更規避風險並不總是一件壞事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當談到某些類型的決策時，規避風險並不總是壞事（Credit: Getty）

這尤其正確，因為大多數健康人會面臨相反的問題：「樂觀偏見」。大多數人都認為，與統計數據相比，自己不太可能經歷負面事件（如患癌症或車禍），而且未來更有可能變得更樂觀（無論是獲得更多工作機會還是度過一個愉快的假期），但事實並非如此。我們也通常認為自己比實際上更有控制力——特別是涉及到自己的事情。

正如所料，對世界有更悲觀看法的抑鬱人士不會陷入這個陷阱。這種「抑鬱的現實主義」意味著他們更擅長凖確評估時間間隔。相比樂觀者，他們更能預測到其他人的決定將如何影響自己。他們還會比正常人士能更快地避免採取有風險的行動。

但這並不意味著他們的預測總體上是凖確的——例如，在預測世界杯足球比賽結果時，抑鬱人士比健康人士要更糟糕。

還有另一種扭曲。樂觀主義者可能會帶著玫瑰色眼鏡來看待未來，過於樂觀——但他們也更擅長將未來變為現實。樂觀主義往往聯繫著更多的事業成功，更好的關係，以及更健康的身體。長期研究發現，這種影響似乎超出了「我很樂觀，因為我很健康」，而可能是「我很樂觀，所以我很健康」。例如，一項研究調查了97,000名女性，在研究開始時，她們都沒有患癌症或心血管疾病。八年後，樂觀主義者比悲觀主義者患上冠心病或者死於任何原因的可能性要低。

如果你正在努力做一個人生的選擇，也可能再等一等是值得的，時間長一點，心情更輕鬆一點。抑鬱症狀可能干擾決策過程，以至於完全做不了任何決定，感覺抑鬱的人比正常人感到更多矛盾和優柔寡斷。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 時間更長，陽光更多的白晝可能讓你更加果斷（Credit: Getty）

所以情緒和做決策之間的關係並不簡單。這意味著，如果你在思考做出重大決定的最佳時機是什麼時候，那麼你可能要先問問自己，那究竟是個什麼類型的決定。

這個決定是否涉及潛在的災難性損失——可能需要更加謹慎和符合現實的觀點？那麼在冬天做決定可能會更好。或者，如果這是個值得冒險的決定，而且你能接受較為不確定的結果，那麼你也許應該在夏天做決定。

如果這樣子你還是不知道該在什麼時候做決定，那你最好先等一等，等到陽光回來再說。誰知道呢——這可能讓你擺脫不好的心情，還能克服你的猶豫不決。