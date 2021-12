中國老撾跨國鐵路通車 泛亞鐵路計劃艱難起步

世界銀行在2020年發佈的報告《從內陸到陸上連接:釋放老中鐵路連接的潛力》(From Landlocked to Land-linked: Unlocking the Potential of Lao-China Rail Connectivity)稱,這條鐵路是中國提出的「一帶一路」倡議下的六條國際經濟走廊中,中國-中南半島經濟走廊的組成部分。