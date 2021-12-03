中國老撾跨國鐵路通車 泛亞鐵路計劃艱難起步

45 分钟前

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 老撾首都萬象的火車站。

連接中國西南部城市昆明與老撾首都萬象（永珍）的中老鐵路預周五（12月3日）通車。這條總長逾1000公里的鐵路是中國在雄心勃勃的「一帶一路」倡議下，加強與東南亞聯繫的標誌性項目。

該鐵路是首條由中國主導，並與中國國內鐵路網連通的跨國鐵路，包括客運和貨運服務。據報道，中國國家主席習近平和老撾國家主席通倫·西蘇裏（Thongloun Sisoulith）將出席線上開通儀式。

這個已建設5年的項目耗資59億美元，客運時速為160公里。這意味著從萬象到中老邊境的旅行時間將縮短至3小時，而到昆明則可以實現「朝發夕至」。中國還計劃在未來將該鐵路延伸到泰國、馬來西亞和新加坡。

不過，圍繞該項目的質疑聲也持續存在，一些人懷疑這個耗費巨大的項目是否真的能給老撾帶來足夠的好處，還有人質疑其會讓人均GDP僅2630美元的老撾背上沉重的債務。

蘇帕拉克·甘賈納亨迪（Supalak Ganjanakhundee）是BBC泰語部的特約撰稿人，他曾是新加坡智庫東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）訪問學者。他分析了這條鐵路的開通將對中國和老撾，乃至整個東南亞帶來怎樣的影響。

儘管新冠疫情給中老鐵路項目建設帶來阻礙，但老撾仍宣佈連接萬象和琅南塔省（Luang Namtha）磨丁（Boten）的鐵路業務計劃在12月初啟動。

2016年，這個耗資59億美元的項目開始動工。這一數字約佔老撾經濟總量的三分之一。當時，人們懷疑這一筆巨大的投資會讓該國陷入債務陷阱，因為該項目60%的資金（約35億美元）來自中國進出口銀行的貸款。因此，這個小國背負了超過10億美元的債務。

剩餘的40%被轉化為項目股份。老撾方面需要投入7.3億美元的等值現金，其中2.5億美元來自老撾的國家預算，其餘4.8億美元也將依靠同一家融資機構，即中國進出口銀行的貸款。

老撾總計將背負超過14億美元的債務。鑒於世界銀行（World Bank）2020年的數據顯示，老撾的國內生產總值（GDP）為191.4億美元，這一數字相當驚人。

時任老撾副總理兼外交部長的凌緒光（Somsavat Lengsavad）是與中國談判的核心人物。他說：「在簽合同時，我就很清楚這個問題。因此，我建議合資企業負責全部債務，並用該項目作為貸款的抵押。這樣一來，政府就不會負擔過重。」

對於有傳言稱，老撾必須允許主要由中國控制的合資公司對鐵路兩側20公里範圍內土地進行獨家商業化開發，凌緒光否認合同中存在該條款。他稱，中方合作伙伴表示僅需1000公頃土地來建設規劃的車站，而鐵路沿線的土地須符合安全運營標凖。

世界銀行在2020年發佈的報告《從內陸到陸上連接：釋放老中鐵路連接的潛力》（From Landlocked to Land-linked: Unlocking the Potential of Lao-China Rail Connectivity）稱，這條鐵路是中國提出的「一帶一路」倡議下的六條國際經濟走廊中，中國-中南半島經濟走廊的組成部分。

鐵路系統將通過老撾、泰國和馬來西亞將中國南部的昆明與新加坡連接起來。該鐵路採用標凖軌電氣化鐵路設計，軌距為1435mm，可以通行時速超過250km的高速列車。在老撾，客運列車速度介於每小時160至200公里之間，貨運列車時速為120公里。

泰國瓦萊嵐大學（Walailak University）政治學者特林·艾亞拉（Trin Aiyara）博士在今年7月的一場線上研討會上表示，中國的鐵路項目符合中國和東南亞經濟體的戰略發展共同利益，因為前者希望深化其在該地區的政治和經濟影響力，同時擴大中國工業品的銷路，從而促進中國南部的經濟增長和繁榮。這一網絡最終將推動雄心勃勃的中國成為一個新興的世界經濟中心。

該學者表示，對於東南亞地區的好處是，其將通過新的大型基礎設施開發與世界接軌，沿線土地也將獲得城市化機會，特別是在與中國或其他國家接壤的邊境地區，這將可以提振國內經濟。

通道和控制

澳大利亞國立大學（ANU）戰略與國防研究中心講師格雷格·雷蒙德（Greg Raymond）指出，如果該基建計劃成真，中國將獲得雙重好處。

通過鐵路將中國及其後院的東南亞國家連接起來，大大方便中國進入這些國家

中國可以利用該地區新的經濟特區作為節點，控制生產、供應鏈和消費

世界銀行的一項研究表明，中老鐵路本身可能無法解決所有問題。預計到2025年，磨丁-萬象鐵路的潛在乘客總數估計僅有48萬人，到2030年增加至110萬人，這並不出眾。因此，該鐵路服務將不得不基本上依賴貨物運輸，因為其運輸成本較低。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 這個已建設5年的項目耗資59億美元。

而一旦連接中國和新加坡的泛亞鐵路網全面投入運營，世界銀行預測，到2030年，跨境、過境和內陸貨運量將每年增加240萬噸，而中老鐵路段預計將運輸700萬噸貨物。

老撾正在建設新的經濟特區，以最大限度地提高沿線和附近製造業和服務業的經濟活動。報告指出，老撾政府應周密地在鐵路沿線設立經濟特區，例如靠近運輸或配送樞紐，並擁有充足的勞動力的地方，還應有清晰、透明和不複雜的監管。

中國在老撾的強大影響

但雷蒙德的研究指出，中國是老撾經濟特區發展的關鍵參與者。根據一份99年的租約，中國自2003年起建設、擁有和管理邊陲小城磨丁。近20年來，它一直是中國在老撾北部的商業中心。城裏通用人民幣，中國元素和符號也隨處可見。

「在2019年9月的一項實地調查中，幾乎沒有證據表明這座城鎮在老撾。它看起來像一個典型的中國城鎮，」雷蒙德觀察道。

鐵路項目的建設對老撾人民帶來的直接利益可能相對較少。在今年6月中旬的一次視察期間，老撾副總理宋賽·西潘多內（Sonsai Siphandone）呼籲鐵路合資企業僱傭更多老撾人。目前，老撾員工人數約為700人。

圖像來源，Getty Images

中國新華社此前報道稱，中國正在培訓636名老撾年輕人，以使其在鐵路項目上工作。據報道，一些人將被聘為火車司機或參與設備設施的維護。官方通訊社播放的一段視頻顯示，中國列車員正在用老撾語練習對話。

雷蒙德對BBC說，兩國在中老鐵路上的合作似乎導致了一些社會爭議，因為老撾工人的工資比中國工人低，但他們不敢抱怨。

路途顛簸

儘管中國推動了泛亞鐵路建設，並且有許多分析人士認為相對於該地區的合作伙伴，中國也將是最大贏家，但雷蒙德認為，中國所走的道路同樣不是一帆風順。

到目前為止，老撾是唯一一個難以抗拒中國提議的國家。包括泰國在內的東盟主要經濟體擁有更大的議價能力，可以更好地利用「一帶一路」倡議。

泰國預見了將國內高鐵系統與中老鐵路連接的好處，但其充分意識到，它被中國納入其影響力範圍的速度太快。該國轉而採取了一項經過深思熟慮的舉措，首先把重點放在發展連接曼谷和呵叻（Nakhon Ratchasima）的鐵路上，而不是一次性貫通曼谷和東北部邊境省份廊開（Nong Khai）的鐵路。

泰國交通部長薩薩揚·奇喬布（Saksayam Chidchob）在5月對媒體表示，曼谷至呵叻的泰中高鐵項目一期工程全長250公里，14份施工合同中只有一個剛剛完工。其餘六個正在施工，三個正在凖備階段，四個還在等待招標。泰國政府的目標是在未來六年內開始一期的鐵路運營。

至於二期呵叻-廊開長約356公里鐵路線的可行性研究，最近已經開始。該項目的設計將在開工前與中國進行多輪磋商和談判。值得注意的是，從廊開到萬象的30公里鐵路（包括一段橫跨湄公河的鐵路）可能會稍微複雜一些，因為這需要三方參與協商，目前也沒有明確的時間表。

雷蒙德表示，泰國當局將投資東部經濟走廊（EEC）和連接三個國際機場，即廊曼、素萬那普和烏塔保的高速鐵路項目視為更優先事項，因為它們對泰國明顯更有利。因此，他們並不急於與老撾建立聯繫，因為這更利於中國。

瓦萊嵐大學的特林博士說，中國在項目從夢想成現實之前面臨諸多障礙。其中最主要的原因包括老撾岌岌可危的債務狀況、泰國的經濟衰退、伙伴國法律體系中複雜的施工法規，以及於2010年推出的馬新高鐵項目在今年1月夭折。這讓連接中國昆明和新加坡的泛亞鐵路計劃備受挑戰。

新加坡和馬來西亞曾走到一起，擬共同投資250億美元建設一條350公里的高鐵，把兩國首都之間的旅行時間縮短到90分鐘。一旦投入運營，它將成為1995年提出的連接昆明和東盟國家的泛亞鐵路的最後一段。

這一雄心勃勃的項目在中國提出「一帶一路」後得到第一次真正推動，促使熱情高漲的東盟國家，特別是老撾、泰國、緬甸和越南採取行動，在過去10年裏大量投資新的鐵路建設。

2018年馬來西亞政局動蕩後，馬新高鐵項目首次出現危機。馬哈蒂爾·穆罕默德（Mahathir Mohamad）政府認為這將使該國背負巨額債務，因此將其擱置，並賠償新加坡1100萬美元違約金。

去年3月，馬哈蒂爾下台後，政治更加動蕩，該項目的前景依然暗淡不明。慕尤丁·亞辛（Muhyiddin Yassin）政府決定完全放棄項目，馬來西亞又向新加坡支付了7500萬美元的賠償。

在做出這一重要決定之前，馬來西亞要求延長該項目的最後期限，理由是新冠疫情造成了無法預見的問題。

然而，據《金融時報》報道，雙方其實都渴望盡快啟動該項目，因為兩國認為高鐵項目將提振低迷的經濟，但兩國對啟動該項目的進程發生爭議。新加坡以保證透明度和平等的利益分享為由建議進行國際招標，但馬來西亞並不認同，稱這將耗費過多時間。因此，該項目最終被取消。