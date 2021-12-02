新冠病毒變異毒株Omicron：美國出現首例，疫苗重要性再被強調

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國已經實施新的旅遊禁令，以應對奧米克戎變種

美國加利福尼亞州公共衛生官員確認，美國已經出現首宗已知的奧米克戎（Omicron）變種新冠病毒確診病例。

美國疾病控制及預防中心周三（12月2日）表示，確診的病人是最近從南非返回美國。

疾控中心表示，該旅客已經全面接種疫苗，目前有輕微症狀，正在自我隔離。

美國成為最新一個出現奧米克戎變種確診病例的國家——此前包括尼日利亞和韓國等均已有報告出現確診，一些國家已經關閉邊境。

世界衛生組織（WHO）化學能已警告指它可能有「非常高的全球性風險」，歐盟委員會主席則呼籲，是時候考慮採取強制接種新冠疫苗的措施。

烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，要對抗這種「有高度傳染性」的變種，疫苗將至關重要。

美國預計將有進一步措施

美國正計劃就這一新變種採取新的旅遊限制措施。

美國媒體報道，預計外國旅客不久後將開始被要求提供出現前24小時內的陰性檢測證明。

預計美國總統拜登（Joe Biden）將在周四宣佈更嚴格的檢測要求，並可能有進一步的措施。

周一，拜登曾表示，他相信新變種「不至引起恐慌」，並指導致國內封鎖令的可能性不高。

世界衛生組織（WHO）及美國均將奧米克戎列為「須關注的變種（variant of concern）」，但是目前仍未明確知道它是否有更強的傳染性或者是否更有可能對疫苗有抵抗性。

白宮在周三的一場新聞簡報會上，美國疾控中心主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，奧米克戎的出現「進一步體現了疫苗接種、加強針以及預防措施在防止2019冠狀病毒病當中的重要性」。

歐洲：討論強制接種疫苗「可以理解」

目前全球有超過20個國家已經報告出現奧米克戎變種病例，美國和歐洲多國均已經對八個非洲國家實施旅遊禁令——包括南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、史瓦帝尼、莫桑比克和馬拉維。

衛生專家指，旅遊限制令會為他們爭取時間來研究新的變種，但是新的報告顯示，奧米克戎或許在科學家上周在南非發現它之前就已經在西歐傳播開。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馮德萊恩表示，歐洲考慮強制接種疫苗是「適當的」

根據世衛資料，至少有23個國家目前已經報告出現高度變異的變種病毒病例，當中包括英國、加拿大以及幾個歐盟成員國。

周三，馮德萊恩表示，歐盟成員國討論強制性接種疫苗的可能性是「可以理解和適當的」，因為歐盟有三分之一人口尚未接種疫苗。

「我們如何能夠鼓勵和考慮在歐盟範圍內強制接種疫苗？這需要討論。這需要一致的做法，但這是一場我認為需要領導的討論，」她在布魯塞爾的新聞發佈會上表示。

目前只有部分歐盟政府實施了強制疫苗接種，一些國家則正在向這一方向努力。

奧地利已經宣佈將於明年2月起實施強制疫苗接種，希臘則對60歲以上未接種疫苗者實施每月超過100歐元的罰款。

德國候任總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）已經表示支持強制接種疫苗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WHO籲審慎看待Omicron 南非醫生稱病人症狀「溫和」

「不平等加劇」

世衛在上周五宣佈將奧米克戎列為「須關注變種」，並表示在未來幾日將會對這一變種了解更多。

奧米克戎已經在南非成為主要的新冠病毒株，該國在周三錄得的單日確診病例翻倍。官員指新變種可能造成了這一輪上升。

不過，世衛表示，相信現有疫苗仍然能夠防止感染者出現重症。

在被問到新變種病例的嚴重性時，世衛傳染病學家瑪麗亞·德約瑟夫·範克爾霍夫（Maria van Kerkhove）表示：「有一些跡象顯示一些病例有輕微症狀。」

而世衛總幹事譚德塞表示，他對於立即全面的封關和旅遊禁令有所擔憂，認為這樣「只會令不平等加劇」。