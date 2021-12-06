台灣「四大公投」即將舉行 你該了解的看點有哪些

19 分钟前

圖像來源，DPP , Taiwan 圖像加註文字， 台灣年底舉行的"四大公投案"，蔡英文在民進黨發表談話，她提出"四個不同意"，下令全黨阻止"四大公投"過關。

台灣又將舉行公民公投。包含「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」的四大公投案，即將在12月18日舉行投票。此次攸關台灣重大民生及環保的公民投票，外界分析不僅將影響台灣政黨政治，也與台美關係相關。

其中，台灣是否擴大進口美國「萊豬」（即含瘦肉精萊克多巴胺的豬肉）是此次公投最受矚目的議題。輿論普遍認為，公投結果對於台灣正在申請加入的國際經貿組織「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP）或者「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）將造成很大影響。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，若「反萊豬」公投案通過，會重挫台美雙邊關係，TIFA將再次被擱置，任何美台貿易協定的進展將停滯。

不過，美國哈佛大學費正清中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）向BBC中文說，據他觀察，近幾個月台美互動頻繁，即便「反萊豬」公投通過，仍不會如輿論預期的那樣嚴重挫傷美台關係。他說，這幾個月美國參眾議員頻繁訪台，美台關係持續升溫，讓他有上述判斷。他說：「如果再早半年，我的答案可能會不同」。

BBC整理了台灣此次公投的爭議重點，分析這些爭論如何攪動台灣的政治及社會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台美為了美國"萊豬"及萊牛進口到台灣的貿易談判歷來舉步維艱。台灣各黨派及民眾對美國肉製品的態度一直有很大差異。

四大公投議題

此次四大公投議題多為在野黨國民黨人士提出聯署，執政黨民進黨則表達對四個公投案皆不同意立場。

根據台灣中央選舉委員會統計，今年擁有公民投票權的人口約有1988萬。《公民投票法》規定，若有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者即為通過。

是否同意核四發電廠重啟發電？提案方說，核廢料有97%仍是可利用能源，僅需2至3年即可商轉。反對者台灣經濟部說，核廢料目前無解，地質安全報告又指出核四廠蓋在地震帶上。

是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？提案方國民黨立委稱國民健康不能成為「特定國家」利益交易籌碼，而且台灣民眾吃豬肉數量遠高於其他肉品，萊劑雖有國際標凖，但未必適用於台灣人。反對方則稱，全球已有101個國家開放含有萊劑豬肉進口，此外美豬進口是國家經貿布局一環，基於平等互惠，台灣不能賣自己的商品到國外，卻反對他國商品進口。

是否同意公民投票案公告成立後半年內，在符合法規定的情形下，公投應與選舉同日舉行？提案方認為一般民意代表選舉與公投合辦可以提高投票率，減少行政成本。反對方認為，2018年公投綁大選投票程序冗長且混亂，而且容易淪為政黨之間較勁的工具，選民會傾向對人不對事而導致議題討論失焦。

是否同意中油公司「第三天然氣接收站」遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？提案方稱，桃園藻礁擁有全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，三接將永久破壞生態。反對方稱三接是減少空污、均衡南北發電的重要建設。

「萊豬」與CPTPP

其中許多輿論稱，「萊豬」的議題被認為與加入「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP）有關。

2017年成立，前身為「跨太平洋伙伴協定」（TPP），CPTPP目前計有墨西哥、日本、新加坡、澳大利亞、新西蘭、加拿大、越南、秘魯等八國完成批准程序，等待批准擁有完整會員的的另三個國家為汶萊、智利與馬來西亞。該機制人口規模將近5億（佔全球7%），總GDP超過11兆美元（佔全球13.1%）。台灣外交部稱，CPTPP會員國總貿易值佔台灣貿易總值超過24%，對台灣參與區域經濟整合十分關鍵。

2021年，英國及台灣都提出申請加入。

圖像來源，BBC Chinese

台灣外交部說，全世界有100多個國家及地區（包含香港）都接受含微量萊劑、符合安全標凖的豬肉進口，台灣也早在馬政府時代即開放含微量萊劑的美牛進口九年，而且CPTPP的每個成員國都進口「萊豬」：「美國目前雖不是CPTPP會員國，但各國都在關注台灣的態度......美豬進口也是台美之間的重要議題，政府致力建構更穩定的台美貿易伙伴關係。」

不過，台灣政黨「時代力量」批評蔡英文政府以台美關係和CPTPP「恐嚇台灣民眾」。他們說，英國今年1月申請加入CPTPP，9月28日也進入入會談判，但英國並未開放「萊豬」進口。國民黨中國大陸事務部主任林祖嘉也投書台媒稱，台灣是否能加入CPTPP，決定在未來台灣能開放多少市場，「萊豬」應該不會是CPTPP會員國在乎項目，不該用犧牲民眾健康做為代價。

台灣各大政黨立場

公投提案方多半是親國民黨人士，目前國民黨在民間全力動員支持者投下同意票。執政黨民進黨則對四議題表達全部反對意見，從總統蔡英文到副總統賴清德等人，也巡迴在全台演講，呼籲支持者投下反對票。

本土派政黨「時代力量」則與民進黨意見相左，僅反對重啟核四。台灣民眾黨則表示同意禁止「萊豬」入台以及同意「三接天然益電廠」遷離，但不同意「重啟核電廠」及「公投綁大選」。

台灣中研院生醫所何美鄉教授則對說，台灣政府開放「萊豬」進口，該是宣示台灣食品檢驗標凖與國際同規：「為了要落實人民對『萊豬』的選擇權，豬肉的來源在上、中、下游的食品通路，都有明確的記錄與標示。至於兒童午餐、與軍人伙食等這類團膳，終端食用者卻沒有機會執行他們個人的選擇權，所以這類團膳，排除食用萊豬是最簡單的方法。」

無論結果如何，此次公投在台灣已經掀起激烈的「藍綠對決」。

台灣東海大學政治系教授張峻豪對BBC中文說，他不認為此次公投完全是台灣政治民粹化的結果。他分析說，國民黨在去年總統選舉大敗，韓國瑜被罷免後，終於在最近成功動員並罷免了來自主張「台獨」政黨的陳柏惟，此刻將趁勝追擊，在公投案試圖繼續挫傷民進黨。另一方面，蔡英文總統也要試圖在此次公投全力動員，避免公投結果落敗，導致2022年開始，也就是就任半途就「執政跛腳」，此次公投是藍綠動員操兵的戰場。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 在台灣南部農業鄉鎮，這種由蔡英文競爭對手國民黨掛上的布條很常見。（資料照片）

台美關係

台灣智庫中經院「台灣東南亞國家協會研究中心」主任徐遵慈之前向BBC中文解釋，《台美貿易暨投資架構協議》（TIFA） 一直是目前台美之間最重要的官方經貿議題諮商平台，而美豬、美牛等議題一直是TIFA下多年討論的問題。但她當時也說，重啟TIFA後是否能繼續發展至洽談《台美雙邊貿易協議》（BTA），或甚至進入《台美自由貿易協議》（FTA），還有一大段距離，「因為不論BTA或FTA都涉及開放市場與關稅談判，都是更複雜且敏感的工作。」

對此，台灣行政院經貿談判辦公室回應葛來儀發言時，稱其說法「相當反映現在美國產官學界之看法。」

台灣外交部則說，台灣是否接受國際標凖並履行承諾，是進入CPTPP 等國際經貿機制及國際組織時，「各國觀察台灣的重要指標」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有台灣民眾憂慮含有瘦肉精的豬肉，若流入低成本的餐飲行業，會影響收入不高的民眾或學生健康。

環保問題浮上台面

此次公投有兩項都是攸關重大的環保議題。

其中親國民黨人士要求重啟台灣停擺已久，位於新北市偏鄉貢寮的第四座核能發電廠（核四），引發激烈辯論。

過去台灣核能發電廠的廢棄材料（核廢料）都置放在台灣東部的離島蘭嶼——一個原住民族居住的小島，多年來飽受批評。輿論現在認為，若核四廠重新運轉，核廢料存放地又會成為燙手山芋。目前，許多台灣各縣市地方首長，不分黨派表都已表態反對核廢料「來到我家」。此外，也有反對聲音說，核四廠是蓋在地震頻繁的台北地震帶上，對安全有疑慮。

不過，同意方則說，核電具備低碳與穩定供電等優點，可降低空氣污染，對缺電的台灣也很重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 核電一直是台灣熱議的問題。(資料圖片)

另外一項是否要桃園「島礁」地帶的天然氣第三接收站（簡稱三接）遷離也是焦點之一。提案方希望該天然氣站撤出，但台灣中部許多民眾十分盼望天然氣站，能取代現在台灣倚賴甚深的中部火力發電廠。中部民眾認為，火力發電廠所造成的空污，長期以來嚴重影響他們的健康。

許多分析因此認為，影響台灣已久的環保問題終於在此次公投浮上台面：台灣正持續發展高耗能的半導體科技產業，但民間對於環保的要求也同樣高漲。而且全球氣候變遷下，台灣這兩年遇到嚴重缺水的問題，已經將問題嚴重性凸顯。

華府智庫布魯金斯協會（Brookings Institution）林夏如博士統計，在超過人口1千萬的社會，台灣人均碳排放量位居世界第八高，人均能源使用量甚至高於德國、日本和英國。而且，台灣有超過80%的能源供應，依然來自煤炭、石油或天然氣，可再生能源的比例只略高於5%。

她批評說，台灣使用再生能源的腳步仍落後，原因除了私人企業憂慮成本上升，台灣環保人士也有很多顧慮：「有人希望能加速脫離石化產業、反核運動者則要求關閉現有的核能電廠，還有些比較傳統的環境保育者，則是反對任何會傷害環境的能源生產方式。即將來到、而且備受爭議的藻礁公投，便讓上述分歧清楚地浮上了台面。」

無論立場如何，雖然台灣政府這幾年持續提出風力等綠色能源政策，但此次公投仍將考驗台灣民眾的環保意識能否與國際接軌。

台灣進口美國豬肉、牛肉歷史