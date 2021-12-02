Facebook刪除數百賬戶 涉及假冒瑞士專家病毒溯源說辭

1 小时前

圖像來源，Getty Images

Facebook的母公司Meta平台刪除了涉及虛假信息的500多個賬戶，並稱虛假信息的傳播與一間中國科技公司有關。

這些賬戶傳播了名叫「威爾遜·愛德華茲」（Wilson Edwards）的假冒瑞士生物學家的說法，此人聲稱美國正對新冠病毒溯源進行干預。其言論被中國官方媒體廣泛轉載。但瑞士大使館此前表示，此人並不存在。

Facebook此前也曾刪除過源自中國的賬號。比如在2019年香港「反送中」運動中，刪除了部分誇大處理香港抗議者暴力行為的信息和圖片，在2020年9月刪除了上百個被指干預美國總統選舉的賬戶。

調查發現了什麼

Meta在11月發佈的一份報告中說，這場社交媒體上的傳播推廣運動「基本上並不成功」，其目標是美國和英國的英語受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾。

7月初，一個自稱瑞士生物學家威爾遜·愛德華茲的賬號在Facebook和Twitter上發表聲明，稱美國正向研究新冠起源的世衛科學家施壓，試圖將病毒歸咎於中國。

中國環球電視網（CGTN）、《上海日報》和《環球時報》等官方媒體都根據這名所謂生物學家在Facebook上的資料引用了他。

不過，瑞士大使館在8月份表示，這個人很可能不存在，因為其Facebook賬戶是在發佈首條帖子兩周前才開通，只有三個朋友。

瑞士大使館還說，「沒有名叫Wilson Edwards的瑞士公民登記，也沒有以該名字署名的學術文章存在」，並敦促中國媒體刪除提到他的內容。

該報告稱，對此事調查後發現，這次推廣「與中國大陸的個人有關，包括四川無聲信息技術有限公司的員工……以及與世界各地的中國國有基礎設施公司有關聯的個人。」

四川無聲信息公司是什麼背景

根據四川無聲信息的官方網站，該公司是一家「致力於網絡與信息安全領域技術研究、產品研發和技術服務的高新技術企業」，為中國公安部和中國國家互聯網應急中心（CNCERT）提供技術支持。CNCERT是協調中國網絡安全應急響應的關鍵團隊。

該公司總部位於四川省成都市高新區，在北京、重慶、貴陽、雲南、西藏、西北、江西等地設有分支機構。公司目前有200多員工，其中75%是技術人員。

該公司多次在中國網絡安全比賽中獲得優異成績，其中特別提到中國公安部的 「護網-2018」關鍵信息基礎設施網絡攻防實戰演習。

該公司還在去年入選了中國工信部的網絡安全示範項目，其系統「運用大數據、雲計算、人工智能等技術，通過SaaS方式，為企事業單位提供互聯網敏感信息暴露監測服務。」

Meta稱沒有發現該公司與中國政府有關聯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近兩年來，中國在臉書等國外主要社交媒體上的虛假賬號集團操作多次被調查披露，已經引起其他國家的警惕。

刪除賬戶行動

Meta表示，在調查了圍繞這位假冒瑞士生物學家的公開報道後，它已刪除了524個賬戶、20個頁面、4個群組和86個Instagram賬戶。

在Facebook頁面的關注方面，約有7.2萬賬戶關注了其中一個或多個頁面，約有10個賬戶關注了一個或多個群組。在Instagram上，約有2000個賬戶關注了一個或多個頁面。

Meta表示，該人物最初發佈的帖子被虛假賬戶分享和點讚，後來由真實用戶轉發，其中大多是中國國有基礎設施公司的員工，這些公司位於20多個國家。

聲明還說，這次行動使用了虛擬個人網絡（VPN）的基礎設施來隱藏其來源，並賦予愛德華茲更全面的個人風格。Meta還表示，此人的頭像看起來也是通過機器學習生成的。

這些被刪除的賬號在兩個平台上的廣告支出不超過5000美元。