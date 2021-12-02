Facebook刪除數百賬戶 涉及假冒瑞士專家病毒溯源說辭
Facebook的母公司Meta平台刪除了涉及虛假信息的500多個賬戶，並稱虛假信息的傳播與一間中國科技公司有關。
這些賬戶傳播了名叫「威爾遜·愛德華茲」（Wilson Edwards）的假冒瑞士生物學家的說法，此人聲稱美國正對新冠病毒溯源進行干預。其言論被中國官方媒體廣泛轉載。但瑞士大使館此前表示，此人並不存在。
Facebook此前也曾刪除過源自中國的賬號。比如在2019年香港「反送中」運動中，刪除了部分誇大處理香港抗議者暴力行為的信息和圖片，在2020年9月刪除了上百個被指干預美國總統選舉的賬戶。
調查發現了什麼
Meta在11月發佈的一份報告中說，這場社交媒體上的傳播推廣運動「基本上並不成功」，其目標是美國和英國的英語受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾。
7月初，一個自稱瑞士生物學家威爾遜·愛德華茲的賬號在Facebook和Twitter上發表聲明，稱美國正向研究新冠起源的世衛科學家施壓，試圖將病毒歸咎於中國。
中國環球電視網（CGTN）、《上海日報》和《環球時報》等官方媒體都根據這名所謂生物學家在Facebook上的資料引用了他。
不過，瑞士大使館在8月份表示，這個人很可能不存在，因為其Facebook賬戶是在發佈首條帖子兩周前才開通，只有三個朋友。
瑞士大使館還說，「沒有名叫Wilson Edwards的瑞士公民登記，也沒有以該名字署名的學術文章存在」，並敦促中國媒體刪除提到他的內容。
該報告稱，對此事調查後發現，這次推廣「與中國大陸的個人有關，包括四川無聲信息技術有限公司的員工……以及與世界各地的中國國有基礎設施公司有關聯的個人。」
四川無聲信息公司是什麼背景
根據四川無聲信息的官方網站，該公司是一家「致力於網絡與信息安全領域技術研究、產品研發和技術服務的高新技術企業」，為中國公安部和中國國家互聯網應急中心（CNCERT）提供技術支持。CNCERT是協調中國網絡安全應急響應的關鍵團隊。
該公司總部位於四川省成都市高新區，在北京、重慶、貴陽、雲南、西藏、西北、江西等地設有分支機構。公司目前有200多員工，其中75%是技術人員。
該公司多次在中國網絡安全比賽中獲得優異成績，其中特別提到中國公安部的 「護網-2018」關鍵信息基礎設施網絡攻防實戰演習。
該公司還在去年入選了中國工信部的網絡安全示範項目，其系統「運用大數據、雲計算、人工智能等技術，通過SaaS方式，為企事業單位提供互聯網敏感信息暴露監測服務。」
Meta稱沒有發現該公司與中國政府有關聯。
刪除賬戶行動
Meta表示，在調查了圍繞這位假冒瑞士生物學家的公開報道後，它已刪除了524個賬戶、20個頁面、4個群組和86個Instagram賬戶。
在Facebook頁面的關注方面，約有7.2萬賬戶關注了其中一個或多個頁面，約有10個賬戶關注了一個或多個群組。在Instagram上，約有2000個賬戶關注了一個或多個頁面。
Meta表示，該人物最初發佈的帖子被虛假賬戶分享和點讚，後來由真實用戶轉發，其中大多是中國國有基礎設施公司的員工，這些公司位於20多個國家。
聲明還說，這次行動使用了虛擬個人網絡（VPN）的基礎設施來隱藏其來源，並賦予愛德華茲更全面的個人風格。Meta還表示，此人的頭像看起來也是通過機器學習生成的。
這些被刪除的賬號在兩個平台上的廣告支出不超過5000美元。
有關新冠病毒溯源的調查一直是美國、中國和其他國家之間緊張關係的根源，該病毒的源頭在首次發現近兩年後仍不清楚。