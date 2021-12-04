印度人口：「女多男少」是政績造假還是果真如此？

潘迪（Geeta Pandey）

BBC 記者發自德里

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度人口普查一直顯示人口中男子比例高於女子，但官方最新對63萬人調查後推算出的數據相反。

印度現在女人真的比男人更多嗎？印度一些人口專家質疑，政府發佈的有關數據是官員為了表現政績造假。

根據印度政府最近發佈的最新國家家庭健康調查數據，現在印度的男女比例是每1000名男性對1020名女性。

但專家們建議，在解釋數據時要謹慎。因為該項調查僅涵蓋了印度這個約14億人口國家的3億戶家庭中的約63萬人。

專家們表示，只有在獲得人口普查數據後，真實情況才會出現。

印度人口基金會主任穆特加對BBC指出，人口普查會調查整個國家的全部人口，因此，將提供對整體性別比例更凖確的解釋。

但「女多男少」的數字在印度成為頭條新聞。有人說，這展現了這個國家發生的重大社會變化。在印度，對男性的偏好歷來導致性別比例中傾向男多女少。

不過，印度衛生部說，這是印度女性人口首次超過男性人口。

一位官員說，這是由於印度政府為賦予婦女權力採取努力措施的結果。

印度媒體報道稱，這是「巨大的成就」和「人口結構的轉變」。有一位記者寫道，印度「現在已經棲身發達國家聯盟」。

但活動人士表示，這些數字加起來並不多，並將政府的說法描述為「荒謬」和「幾乎不可能」。

人口研究員和活動家薩布·喬治說，100多年以來，我們的人口普查一再表明，印度男性多於女性。

他質疑稱，根據2011年的印度最後一次人口普查，每1000名男性中有940名女性，兒童性別比（從零到6歲兒童計算在內）為918名女孩對1000名男孩，女子比例真的非常偏低，怎麼會在短短10年內男女比例發生如此劇烈的變化？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度歧視女性社會偏見嚴重，批評人士說，儘管法律已經禁止，但因為性別選擇而墮胎女性胎兒情況仍很普遍。

印度長期以來一直被稱為「女性消失的國家」 。這個短語首次出現在諾貝爾經濟學獎獲得者阿馬蒂亞·森於1990年發表的一篇文章中。

當時印度女性比例已降至最低點，每1000名男性僅對應927名女性。他將婦女消失的人數定為3700萬。

印度人對生兒子的偏愛植根於一種廣泛持有的文化信念，即男孩會繼承家族遺產，並在晚年照顧父母，而女兒會花他們的嫁妝，離開生父母去所嫁入的家庭。

活動人士說，這種歧視女性的偏見，加上自1970年代開始，產前性別篩查很容易獲得，導致數千萬女性胎兒因為性別選擇而被墮胎。它導致性別比例急劇扭曲。

1994年，印度通過《產前確定試驗法》，宣佈性別選擇性墮胎為非法。2002年，該法進行了修訂，甚至在受孕前階段性別選擇也包括進去。

但活動人士表示，仍然存在許多非法性別選擇性墮胎。

也有人口專家們說，女性比男性長壽，這就是為什麼總性別比總是高於出生時的性別比例。但是，喬治說，上面提到的1020這個數字根本就是不合理的。

他表示，如果30到40多年後的今天，印度數千萬女孩已經消失了，到2021年，印度的實際出生赤字會更大。如果女性人數缺口如此之大，怎麼可能相信上述印度政府的數字是可信的呢？

人口統計學家們說，如果沒有對女孩的歧視，那麼出生時的理想性別比預計與最新的調查數據仍有差距。喬治表示，這意味著「理想和現實之間仍然有2%的差異」。

喬治說：「這表明我們仍在殺害數百萬女孩。如果印度每年有2600萬新生兒，那麼在過去五年中，他們加起來就是1.3億人。這意味著我們在過去五年中殺害了260萬女孩。這是國家的恥辱，而沒什麼可慶祝的。」

過去，印度政府承認其措施未能結束殺害女性胎兒的做法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度現總理莫迪在2014年上任後不久，就呼籲保護女性權益，要求印度人停止性別選擇墮胎。

前總理辛格將其描述為「國家恥辱」，並呼籲進行一場全社會的運動鬥爭以拯救印度的女孩。

印度現總理莫迪在2014年上任後不久，呼籲印度人停止殺害他們的女兒。一年後，他發起了一項計劃，要求國人拯救他們的女兒，並讓她們獲得受教育權利。

但是，儘管採取了這些措施，社會態度變化並不大。

近年來，印度內外的媒體都報道了發現被遺棄在街上、埋在淺墳或丟棄在河流和排水溝中的新生女孩。來自印度各地的報告稱，非法性別鑒定診所仍正在蓬勃發展。

喬治說，在印度一些邦，如拉賈斯坦邦和哈里亞納邦，當地都已經努力在提高性別比例平衡，但大多數人口眾多的大邦在控制女性選擇性墮胎方面尚未取得多大進展。

喬治認為，印度政府說女性比例高於男性的調查數據「不可靠」，是「不可能以合理的方式」發生的事情。他還說，未來印度人口普查數據無論何時公布，都不會顯示出兒童性別比例平衡出現實質性的改善。